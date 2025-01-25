Про бизнес на крови, живой товар и новых украинских рабовладельцев
Украинский флаг
Видный "рептилоид", бессменный президент Всемирного экономического форума в Давосе с 1971 года, и, по совместительству, один из идеологов глобализма, в одном из своих выступлений назвал человека, всю совокупность людей, новой нефтью, ключевым, практически неисчерпаем ресурсом, читай – источником обогащения XXI века.
И в этом смысле верхушка киевского неонацистского режима оказалась впереди планеты всей, превратив несчастных затурканных "гречкосиев", своих граждан, в живой товар, и ключевой источник сверхприбылей, наряду с разворовыванием западной помощи. Но, обо всем по порядку.
Начнем издалека. Сначала о сухих цифрах статистики. И потом перейдем к "швабовской нефти" украинского разлива. Так вот, о статистике. Подбавляющее большинство попыток оценить украинский демографический, и, как более узкая задача, мобилизационный потенциал, начиная с февраля 2022 года и по нынешний момент, стабильно сталкивались с двумя ключевыми проблемами.
Первая, это отсутствие точного понимания реального населения страны 404, его поло-возрастной стратификации, и количества мужчин призывного возраста на момент начала СВО. Последние пару десятков лет Украина жила без переписи населения, и реальный его состав начиная с 2001 года, времени проведения последней переписи, всегда оценивался по косвенным показателям. И, по большому счету, в основе всех расчетов остается украинский Госстат. При этом, начиная года эдак с 2010 уже было понятно, что его данные весьма далеки от реальности, и чем дальше тем больше. Ну, а с учетом событий 2014 года, а так же последующий миграционных процессов стало и вовсе невозможно прийти к каким то достоверным цифрам. И в экспертной украинской среде сформировался некий консенсус, что реальные данные отличаются от приводимых Государственной службой статистики Украины в среднем, по разным оценкам, на 6-10 миллионов. Что по состоянию на 2021 год являло собой порядка 36-32 миллионов человек.
Первая, это отсутствие точного понимания реального населения страны 404, его поло-возрастной стратификации, и количества мужчин призывного возраста на момент начала СВО. Последние пару десятков лет Украина жила без переписи населения, и реальный его состав начиная с 2001 года, времени проведения последней переписи, всегда оценивался по косвенным показателям. И, по большому счету, в основе всех расчетов остается украинский Госстат. При этом, начиная года эдак с 2010 уже было понятно, что его данные весьма далеки от реальности, и чем дальше тем больше. Ну, а с учетом событий 2014 года, а так же последующий миграционных процессов стало и вовсе невозможно прийти к каким то достоверным цифрам. И в экспертной украинской среде сформировался некий консенсус, что реальные данные отличаются от приводимых Государственной службой статистики Украины в среднем, по разным оценкам, на 6-10 миллионов. Что по состоянию на 2021 год являло собой порядка 36-32 миллионов человек.
Очевидно, что с началом СВО и появлением огромной массы вынужденных переселенцев, а так же с вхождением четырех бывших украинских регионов в состав Российской Федерации, цифра начали формулироваться вовсе практически с потолка. И даже расчеты расходной части бюджета Украины выполнялись по очень усредненным и приблизительным данным. При этом разброс цифр просто колоссальный. От 37,5 миллионов населения Украины по данным ООН на 2024 год, и 35,8 которые озвучивались официальным Киевом, до 28 миллионов называвшихся украинскими экспертами и 18-20 миллионов на контролируемых Киевом территориях к январю 2025 года в оценках российских экспертов. Так где же "гуляют" эти два десятков миллионов, и почему так разняться оценки?
Здесь, для начала, стоит сказать о наиболее понятной составляющей общей оценки, не вызывающей особых разночтений. О количестве украинских граждан покинувших страну после начала СВО и находящиеся сейчас в странах Евро-Атлантики. Большинством специалистов это число оценивается в плюс минус 10 миллионов человек. И оно остается стабильным начиная с 2023 года с учетом динамики выезда и возвращения граждан незалежной.
Другой вопрос это оценка украинских трудовых мигрантов выехавших из страны до начала 2022 года. Здесь мы наблюдем уже изрядный разброс от 2 до 7 миллионов. При этом, не очень понятно, сколько из них попадают сейчас в статистику по украинским беженцам в ЕС и, в целом, странах Запада. Не менее сложный вопрос, сколько жителей новых регионов России покинули их в направление, как там говорят, "большой земли", то есть старых регионов РФ, а сколько в, условно, западном направлении. С теми кто остался на месте все, более менее, понятно.
Вторая из упомянутых выше проблем оценки украинской демографии, и это самый сложный вопрос (здесь мы вплотную подходим к тому самому "рынку живого товара", анонсированному в самом начале), а сколько же людей покинуло страну нелегально, спасаясь от мобилизации?
Вторая из упомянутых выше проблем оценки украинской демографии, и это самый сложный вопрос (здесь мы вплотную подходим к тому самому "рынку живого товара", анонсированному в самом начале), а сколько же людей покинуло страну нелегально, спасаясь от мобилизации?
28 ноября 2023, 14:51Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
Сама специфика того как эти украинцы покинули "концлагерь Украина", зачастую, приводят к тому, что данные по ним в странах пребывания или не полные, или вовсе отсутствуют. Основными путями выезда/выхода, начиная с весны 2022 года были схемы переправки людей организованные, в первую очередь, контрабандистами (для которых это была, по сути, всего лишь смена переправляемой номенклатуры товара), а так же украинские силовики всех мастей. И в первую очередь самими пограничниками.
По информации заслуживающей доверия, только в период весны-лета 2022 года, и только с помощью прямых взяток пограничникам страну покидало в среднем 50 тысяч человек ежемесячно. Поток вывозимый на свой страх и риск, без того, что бы "таможня давала добро", контрабандистами был никак не меньше. Тарифы, и у пограничников, и у контрабандистов были одинаковые, от 2 до 10 тысяч долларов в среднем. Нехитрый подсчет говорит нам, что только этот поток, как минимум в 2022 году обеспечивал прибыль всех заинтересованных лиц в сумме от 500 миллионов долларов в месяц!
А были еще фиктивные документы о семейном положении и количестве детей, об инвалидах на попечении, выезжающие на учебу в западные вузы и выезжающие по самым разным программам, и в "командировки".
Все вместе эти "реки", "ручейки", и "водопады" беглецов составили только за 2022-23 год не менее двух миллионов человек. И эти люди, практически полностью выпали из любой упомянутой выше статистики.
Теперь от сухой статистике к брутальному натурализму.
Поговорим об украинцах как "нефти" для ОПГ захватившей и удерживающей власть в Киеве более детально. И о методах заработка на "двуногом скоте".
Первое и самое очевидное. Все десятилетия в незалежной после той самой "кучмовской" переписи населения 2001 года были годами манипуляций с количеством населения, а соответственно с количеством реципиентов самых разных программ расходной части общенационального и региональных бюджетов Украины. Манипулируя количеством получателей денег, "живыми и мертвыми" душами, украинские власть предержащие всегда имели возможность безнаказанно списывать и прикарманивать огромные суммы. Это касалось госрасходов по газу, электричеству, инфраструктуре, транспорту, строительству и прочим самым разным услугам населению.
Естественно, с началом СВО и с формированием огромной диспропорции между декларируемыми в бюджетах разного уровня числом потребителей и их реальным количеством создало колоссальные возможности для воровства. Причем разворовывались при этом в основном западные транши, исправно наполнявшие последние годы украинский глубоко дефицитный бюджет. Только по этим статьям теневых доходов режима речь может идти о десятках миллиардов долларов за годы с начала СВО.
Теперь вернемся к уже упомянутым миллионам покинувших страну нелегально. Здесь, уже обитающие в бюджетах в виде циферок в столбиках "живые и мертвые души", легким движением загребущих рук превращаются в натуральный живой товар. В огромный рынок услуг по уклонению от мобилизации. Причем рынок структура которого сильно эволюционировала за 2022-24 год. Ведь, если в упомянутых выше 2022-23 годах основным заработком на этом рынке были услуги выхода/выезда из страны, то с года 2024 поток выезжающих и сбегающих начал резко иссякать. А основой дохода стали разного рода фиктивные медицинские справки позволяющие не быть мобилизованным, и разного рода брони, защищающие от мобилизации по экономическим и оборонным соображениям.
Когда ты в действительности не находишься в своей части или отсиживаешься в тылу кроме того галопирующими темпами в минувшем году развивался рынок разного рода услуг фиктивной службы. В то же время, очевидно, что и брони, и фиктивные инвалидности, а так же "батальоны Куршавель и Монако" появились не сейчас, а всё в том же 2022 году. Ну, а нелегальный поток покидающих страну не прекратился с завершением года 2023, и вполне себе сохранялся в 2024 году.
Чтобы хотя бы приблизительно оценить объемы этого рынка, как бы трудно это ни было, вернемся к цифрам озвученным выше. К не менее чем двум миллионам украинцев призывного возраста, покинувшим "концлагерь" в течении первых двух лет СВО, воспользовавшись услугами контрабандистов, силовиков, программами "стажировки и учебы" на Западе, поездками "с целью приобретения гуманитарной помощи", "деловыми командировками" и "спортивными соревнованиями". Учитывая, что стоимость услуги в каждом из этих вариантов, кроме самых первых месяцев, держалась, за редким исключением, в рынке, то есть, в пределах 5-10 тысяч долларов/евро, логично оценить всю совокупную выручку от них в 2022-23 году на уровне не менее чем циклопических 15 миллиардов долларов. Еще не менее 5 миллиардов за тот же период составила общая стоимость услуг по разного рода освобождениям, отсрочкам и броням. Итого, порядка 20 миллиардов долларов в течение 2022-2023 годов.
В 2024 году ситуация резко изменилась. Жесточайший кризис мобилизационных мероприятия, огромные недоборы и дефицит живой силы на фронте привели к изменению приоритетов в выборе технологий заработка на живом товаре. Но, совсем не к прекращению этой работорговли XXI века. В течении всего минувшего года велась системная работа по радикальному сокращению возможностей и лазеек для того, чтобы покинуть территорию незалежной. Двуногий скот принялись доить с удвоенной силой, но вот покинуть загон стало практически нереально. Причина проста - необходимость отправлять на убой все новые и новые волны "бусифицированных". При этом, вряд ли хозяева рынка живого товара заработали меньше, чем в каждый из предыдущих годов.
Ну и финальный аккорд этой глобальной смены рабовладельческих технологий состоялся неделю назад. По всей стране 404, и особенно по приграничным областям прошли полицейские облавы, каких, пожалуй, незалежная не видела в своей новейшей истории. Только за первый их день правоохранители провели 600 обысков и объявили подозрение более 60 гражданам. На следующий день были проведены ещё 200 обысков в 19 областях. Проводилась вся эта масштабная спецоперация, как вы уже поняли, не против какой-то крупной ОПГ, вроде наркокартеля или сети торговцев органами (бизнес которых, к слову, тоже расцвел за годы войны), а против лиц, переправлявших военнообязанных за границу и изготавливавших им для этого необходимые документы. Подобные облавы в Украине происходят уже не первый раз. Но сейчас они были несравненно более масштабными.
Вообще же, стоит отметить, что первая крупная реорганизация сферы коррупционных схем по откупу от мобилизации и выезда за рубеж пришлась еще на лето-начало осени 2023 года, когда силовики, по указанию Офиса президента, устроили масштабные облавы в системе ТЦК (украинский аналог военкоматов). К этому периоду, в частности, относится случай с арестом одесского военкома Евгения Борисова, прославившегося покупкой виллы в Испании за несколько миллионов долларов.
После этой самой первой волны реорганизации (да, именно реорганизации, а не устранения) коррупционных схем по уклонению от мобилизации подобного рода "услуги" резко подорожали с нескольких тысяч долларов до 10-40 тысяч в зависимости от региона, срочности и других критериев.
Причина же заключалась в упорядочивании рынка живого товара, и консолидации потоков ведущих на самый верх власти. Следующим шагом по искоренению анархии на "рынке" стала волна облав на "продавцов непригодности к военной службе" пришедшаяся на осень 2024 года. Тогда аналогичные облавы прошли во всей системе медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК).Официальная причина: в комиссиях, де процветала "покупка" инвалидностей для освобождения от мобилизации и получения возможности выехать за рубеж. Неофициально же, дело было в том, что стремительно выросшие в 2024 году, после сокращения возможностей покинуть незалежную прежними путями, доходы МСЭК, продававших инвалидность за 3-6 тысяч долларов, сильно демпинговали нелегальный рынок освобождения от мобилизации, а так же нарушали сложившуюся монополию режима на обилечивание собственных граждан.
И вот теперь мы видим третью волну облав. По информации знающих людей, на сегодня - граница практически перекрыта. Теперь из Украины можно выбираться только самоходом - через километры проволочных заграждений, рискуя получить пулю или быть затравленным сторожевыми собаками, утонуть в Тисе или Днестре, или замерзнуть в Карпатах. Ловушка захлопнулась.
Ну, и последний вопрос, риторический.
Ну, и последний вопрос, риторический.
За годы с начала СВО на Украине сформировалось целое отдельное сословие людей на войне зарабатывающих. Это и черный оружейный рынок и пирамида поборов и вымогательства в ВСУ, Нацгвардии Украины и теробороне. И рынок наркотиков для военных (вы же не забыли про печально известный "Химпром", место которого просто занял новый "Химпром"), и нелегальная торговля органами, и рынок гуманитарки, донатов и сборов, и боевая фарма. Здесь же циклопические масштабы разворовывания десятков миллиардов западной макрофинансовой помощи и бюджетные махинации. "Потемкинские" тысячи километров оборонительных сооружений. Многомиллионные тендеры на ЖКХ и административные нужды давно пребывающих в составе России городов и районов, которые проводят все еще существующие украинские "администрации в изгнании". И, наконец, гигантский рынок "живого товара", оценивающийся в десятки миллиардов долларов США.
А главные бенефициары этого бесчеловечного бизнеса, построенного на людском горе и крови - упыри, уже, по меткому выражению почившего Доренко "булькающие кровью", стоящие во главе режима. В руки которых сходится половина всех прибылей от торговли "нефтью XXI столетия".
Так вот, вопрос. Хотят ли эти люди завершения войны? Ответ, мне кажется, очевидный.
Так вот, вопрос. Хотят ли эти люди завершения войны? Ответ, мне кажется, очевидный.
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