https://ukraina.ru/20250125/1060554793.html

Про бизнес на крови, живой товар и новых украинских рабовладельцев

Про бизнес на крови, живой товар и новых украинских рабовладельцев - 25.01.2025 Украина.ру

Про бизнес на крови, живой товар и новых украинских рабовладельцев

Видный "рептилоид", бессменный президент Всемирного экономического форума в Давосе с 1971 года, и, по совместительству, один из идеологов глобализма, в одном из своих выступлений назвал человека, всю совокупность людей, новой нефтью, ключевым, практически неисчерпаем ресурсом, читай – источником обогащения XXI века.

2025-01-25T07:47

2025-01-25T07:47

2025-01-25T07:47

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И в этом смысле верхушка киевского неонацистского режима оказалась впереди планеты всей, превратив несчастных затурканных "гречкосиев", своих граждан, в живой товар, и ключевой источник сверхприбылей, наряду с разворовыванием западной помощи. Но, обо всем по порядку.Начнем издалека. Сначала о сухих цифрах статистики. И потом перейдем к "швабовской нефти" украинского разлива. Так вот, о статистике. Подбавляющее большинство попыток оценить украинский демографический, и, как более узкая задача, мобилизационный потенциал, начиная с февраля 2022 года и по нынешний момент, стабильно сталкивались с двумя ключевыми проблемами. Первая, это отсутствие точного понимания реального населения страны 404, его поло-возрастной стратификации, и количества мужчин призывного возраста на момент начала СВО. Последние пару десятков лет Украина жила без переписи населения, и реальный его состав начиная с 2001 года, времени проведения последней переписи, всегда оценивался по косвенным показателям. И, по большому счету, в основе всех расчетов остается украинский Госстат. При этом, начиная года эдак с 2010 уже было понятно, что его данные весьма далеки от реальности, и чем дальше тем больше. Ну, а с учетом событий 2014 года, а так же последующий миграционных процессов стало и вовсе невозможно прийти к каким то достоверным цифрам. И в экспертной украинской среде сформировался некий консенсус, что реальные данные отличаются от приводимых Государственной службой статистики Украины в среднем, по разным оценкам, на 6-10 миллионов. Что по состоянию на 2021 год являло собой порядка 36-32 миллионов человек. Очевидно, что с началом СВО и появлением огромной массы вынужденных переселенцев, а так же с вхождением четырех бывших украинских регионов в состав Российской Федерации, цифра начали формулироваться вовсе практически с потолка. И даже расчеты расходной части бюджета Украины выполнялись по очень усредненным и приблизительным данным. При этом разброс цифр просто колоссальный. От 37,5 миллионов населения Украины по данным ООН на 2024 год, и 35,8 которые озвучивались официальным Киевом, до 28 миллионов называвшихся украинскими экспертами и 18-20 миллионов на контролируемых Киевом территориях к январю 2025 года в оценках российских экспертов. Так где же "гуляют" эти два десятков миллионов, и почему так разняться оценки?Здесь, для начала, стоит сказать о наиболее понятной составляющей общей оценки, не вызывающей особых разночтений. О количестве украинских граждан покинувших страну после начала СВО и находящиеся сейчас в странах Евро-Атлантики. Большинством специалистов это число оценивается в плюс минус 10 миллионов человек. И оно остается стабильным начиная с 2023 года с учетом динамики выезда и возвращения граждан незалежной.Другой вопрос это оценка украинских трудовых мигрантов выехавших из страны до начала 2022 года. Здесь мы наблюдем уже изрядный разброс от 2 до 7 миллионов. При этом, не очень понятно, сколько из них попадают сейчас в статистику по украинским беженцам в ЕС и, в целом, странах Запада. Не менее сложный вопрос, сколько жителей новых регионов России покинули их в направление, как там говорят, "большой земли", то есть старых регионов РФ, а сколько в, условно, западном направлении. С теми кто остался на месте все, более менее, понятно.Вторая из упомянутых выше проблем оценки украинской демографии, и это самый сложный вопрос (здесь мы вплотную подходим к тому самому "рынку живого товара", анонсированному в самом начале), а сколько же людей покинуло страну нелегально, спасаясь от мобилизации?Сама специфика того как эти украинцы покинули "концлагерь Украина", зачастую, приводят к тому, что данные по ним в странах пребывания или не полные, или вовсе отсутствуют. Основными путями выезда/выхода, начиная с весны 2022 года были схемы переправки людей организованные, в первую очередь, контрабандистами (для которых это была, по сути, всего лишь смена переправляемой номенклатуры товара), а так же украинские силовики всех мастей. И в первую очередь самими пограничниками. По информации заслуживающей доверия, только в период весны-лета 2022 года, и только с помощью прямых взяток пограничникам страну покидало в среднем 50 тысяч человек ежемесячно. Поток вывозимый на свой страх и риск, без того, что бы "таможня давала добро", контрабандистами был никак не меньше. Тарифы, и у пограничников, и у контрабандистов были одинаковые, от 2 до 10 тысяч долларов в среднем. Нехитрый подсчет говорит нам, что только этот поток, как минимум в 2022 году обеспечивал прибыль всех заинтересованных лиц в сумме от 500 миллионов долларов в месяц! А были еще фиктивные документы о семейном положении и количестве детей, об инвалидах на попечении, выезжающие на учебу в западные вузы и выезжающие по самым разным программам, и в "командировки". Все вместе эти "реки", "ручейки", и "водопады" беглецов составили только за 2022-23 год не менее двух миллионов человек. И эти люди, практически полностью выпали из любой упомянутой выше статистики. Теперь от сухой статистике к брутальному натурализму. Поговорим об украинцах как "нефти" для ОПГ захватившей и удерживающей власть в Киеве более детально. И о методах заработка на "двуногом скоте". Первое и самое очевидное. Все десятилетия в незалежной после той самой "кучмовской" переписи населения 2001 года были годами манипуляций с количеством населения, а соответственно с количеством реципиентов самых разных программ расходной части общенационального и региональных бюджетов Украины. Манипулируя количеством получателей денег, "живыми и мертвыми" душами, украинские власть предержащие всегда имели возможность безнаказанно списывать и прикарманивать огромные суммы. Это касалось госрасходов по газу, электричеству, инфраструктуре, транспорту, строительству и прочим самым разным услугам населению. Естественно, с началом СВО и с формированием огромной диспропорции между декларируемыми в бюджетах разного уровня числом потребителей и их реальным количеством создало колоссальные возможности для воровства. Причем разворовывались при этом в основном западные транши, исправно наполнявшие последние годы украинский глубоко дефицитный бюджет. Только по этим статьям теневых доходов режима речь может идти о десятках миллиардов долларов за годы с начала СВО.Теперь вернемся к уже упомянутым миллионам покинувших страну нелегально. Здесь, уже обитающие в бюджетах в виде циферок в столбиках "живые и мертвые души", легким движением загребущих рук превращаются в натуральный живой товар. В огромный рынок услуг по уклонению от мобилизации. Причем рынок структура которого сильно эволюционировала за 2022-24 год. Ведь, если в упомянутых выше 2022-23 годах основным заработком на этом рынке были услуги выхода/выезда из страны, то с года 2024 поток выезжающих и сбегающих начал резко иссякать. А основой дохода стали разного рода фиктивные медицинские справки позволяющие не быть мобилизованным, и разного рода брони, защищающие от мобилизации по экономическим и оборонным соображениям. Когда ты в действительности не находишься в своей части или отсиживаешься в тылу кроме того галопирующими темпами в минувшем году развивался рынок разного рода услуг фиктивной службы. В то же время, очевидно, что и брони, и фиктивные инвалидности, а так же "батальоны Куршавель и Монако" появились не сейчас, а всё в том же 2022 году. Ну, а нелегальный поток покидающих страну не прекратился с завершением года 2023, и вполне себе сохранялся в 2024 году. Чтобы хотя бы приблизительно оценить объемы этого рынка, как бы трудно это ни было, вернемся к цифрам озвученным выше. К не менее чем двум миллионам украинцев призывного возраста, покинувшим "концлагерь" в течении первых двух лет СВО, воспользовавшись услугами контрабандистов, силовиков, программами "стажировки и учебы" на Западе, поездками "с целью приобретения гуманитарной помощи", "деловыми командировками" и "спортивными соревнованиями". Учитывая, что стоимость услуги в каждом из этих вариантов, кроме самых первых месяцев, держалась, за редким исключением, в рынке, то есть, в пределах 5-10 тысяч долларов/евро, логично оценить всю совокупную выручку от них в 2022-23 году на уровне не менее чем циклопических 15 миллиардов долларов. Еще не менее 5 миллиардов за тот же период составила общая стоимость услуг по разного рода освобождениям, отсрочкам и броням. Итого, порядка 20 миллиардов долларов в течение 2022-2023 годов. В 2024 году ситуация резко изменилась. Жесточайший кризис мобилизационных мероприятия, огромные недоборы и дефицит живой силы на фронте привели к изменению приоритетов в выборе технологий заработка на живом товаре. Но, совсем не к прекращению этой работорговли XXI века. В течении всего минувшего года велась системная работа по радикальному сокращению возможностей и лазеек для того, чтобы покинуть территорию незалежной. Двуногий скот принялись доить с удвоенной силой, но вот покинуть загон стало практически нереально. Причина проста - необходимость отправлять на убой все новые и новые волны "бусифицированных". При этом, вряд ли хозяева рынка живого товара заработали меньше, чем в каждый из предыдущих годов.Ну и финальный аккорд этой глобальной смены рабовладельческих технологий состоялся неделю назад. По всей стране 404, и особенно по приграничным областям прошли полицейские облавы, каких, пожалуй, незалежная не видела в своей новейшей истории. Только за первый их день правоохранители провели 600 обысков и объявили подозрение более 60 гражданам. На следующий день были проведены ещё 200 обысков в 19 областях. Проводилась вся эта масштабная спецоперация, как вы уже поняли, не против какой-то крупной ОПГ, вроде наркокартеля или сети торговцев органами (бизнес которых, к слову, тоже расцвел за годы войны), а против лиц, переправлявших военнообязанных за границу и изготавливавших им для этого необходимые документы. Подобные облавы в Украине происходят уже не первый раз. Но сейчас они были несравненно более масштабными.Вообще же, стоит отметить, что первая крупная реорганизация сферы коррупционных схем по откупу от мобилизации и выезда за рубеж пришлась еще на лето-начало осени 2023 года, когда силовики, по указанию Офиса президента, устроили масштабные облавы в системе ТЦК (украинский аналог военкоматов). К этому периоду, в частности, относится случай с арестом одесского военкома Евгения Борисова, прославившегося покупкой виллы в Испании за несколько миллионов долларов.После этой самой первой волны реорганизации (да, именно реорганизации, а не устранения) коррупционных схем по уклонению от мобилизации подобного рода "услуги" резко подорожали с нескольких тысяч долларов до 10-40 тысяч в зависимости от региона, срочности и других критериев. Причина же заключалась в упорядочивании рынка живого товара, и консолидации потоков ведущих на самый верх власти. Следующим шагом по искоренению анархии на "рынке" стала волна облав на "продавцов непригодности к военной службе" пришедшаяся на осень 2024 года. Тогда аналогичные облавы прошли во всей системе медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК).Официальная причина: в комиссиях, де процветала "покупка" инвалидностей для освобождения от мобилизации и получения возможности выехать за рубеж. Неофициально же, дело было в том, что стремительно выросшие в 2024 году, после сокращения возможностей покинуть незалежную прежними путями, доходы МСЭК, продававших инвалидность за 3-6 тысяч долларов, сильно демпинговали нелегальный рынок освобождения от мобилизации, а так же нарушали сложившуюся монополию режима на обилечивание собственных граждан.И вот теперь мы видим третью волну облав. По информации знающих людей, на сегодня - граница практически перекрыта. Теперь из Украины можно выбираться только самоходом - через километры проволочных заграждений, рискуя получить пулю или быть затравленным сторожевыми собаками, утонуть в Тисе или Днестре, или замерзнуть в Карпатах. Ловушка захлопнулась.Ну, и последний вопрос, риторический.За годы с начала СВО на Украине сформировалось целое отдельное сословие людей на войне зарабатывающих. Это и черный оружейный рынок и пирамида поборов и вымогательства в ВСУ, Нацгвардии Украины и теробороне. И рынок наркотиков для военных (вы же не забыли про печально известный "Химпром", место которого просто занял новый "Химпром"), и нелегальная торговля органами, и рынок гуманитарки, донатов и сборов, и боевая фарма. Здесь же циклопические масштабы разворовывания десятков миллиардов западной макрофинансовой помощи и бюджетные махинации. "Потемкинские" тысячи километров оборонительных сооружений. Многомиллионные тендеры на ЖКХ и административные нужды давно пребывающих в составе России городов и районов, которые проводят все еще существующие украинские "администрации в изгнании". И, наконец, гигантский рынок "живого товара", оценивающийся в десятки миллиардов долларов США. А главные бенефициары этого бесчеловечного бизнеса, построенного на людском горе и крови - упыри, уже, по меткому выражению почившего Доренко "булькающие кровью", стоящие во главе режима. В руки которых сходится половина всех прибылей от торговли "нефтью XXI столетия".Так вот, вопрос. Хотят ли эти люди завершения войны? Ответ, мне кажется, очевидный.О других особенностях украинской социологии - в интервью Ольги Ярмак "Политическое иждивенчество, несвобода и страх разрушают украинское общество"

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

украина, киев, россия, опг, химпром, госстат, мнения