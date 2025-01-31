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Михаил Амерберг назвал условия, при которых Россия оставит Молдавию без света и газа

Михаил Амерберг назвал условия, при которых Россия оставит Молдавию без света и газа - 31.01.2025 Украина.ру

Михаил Амерберг назвал условия, при которых Россия оставит Молдавию без света и газа

Газ Приднестровью нужен всегда (зимой, весной, летом и осенью), потому что газ позволяет вырабатывать электричество. Вопрос с энергетическим кризисом надо решать кардинально. А все временные меры просто оттягивают катастрофу, считает эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов (Тирасполь), бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг

2025-01-31T07:00

2025-01-31T07:00

2025-01-31T07:00

интервью

приднестровье

украина

молдавия

владимир зеленский

дональд трамп

джо байден

ес

вооруженные силы украины

энергетика

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Михаил, энергетический кризис в Приднестровье длится уже месяц. Можно ли сказать, что самое страшное позади?- Ситуация в Приднестровье по-прежнему не самая радужная. У нас истощаются энергетические ресурсы. В частности, природного газа в трубе у нас осталось буквально на несколько дней. Если газ закончится, это будет чревато самыми серьезными последствиями. Даже если потом газ поступит, нужно будет заново перепроверять и переподключать каждое домовладение, потому что в системе образуются воздушные пробки. На это уйдет много затрат: как человеческих, так и финансовых.Пока есть робкая надежда, что газ все-таки будет, но это тоже проблему не решит. Вроде бы есть некая договоренность между "Тираспольтрансгазом" и "Молдовагазом" о поставках в Приднестровье 10 миллионов кубов, которых хватит на десять дней.За этот газ Приднестровье до 1 марта должно будет заплатить или вернуть эти объемы. Но вернуть оно его сможет только в том случае, если будут какие-то долгосрочные договоренности.Мы прекрасно понимаем, что эту помощь нам оказывает Россия, но вражеская пропаганда пытается подать эту ситуацию как некую помощь от Евросоюза.Пока ситуация вот такая.- Из какой трубы идет этот "временный" газ?- Насколько я понимаю, это те запасы газа, которые Молдова заранее зарезервировала. Они сейчас находятся в хранилищах на территории Румынии и Украины. То есть Приднестровье как бы берет газ в долг у Молдовы. Евросоюз вроде бы выделил ей 30 миллионов евро по какой-то "программе энергетической безопасности" до 2028 года, но пока непонятно, для чего это и как это будет работать. Повторюсь, этих 10 миллионов кубов хватит только на десять дней. Этот газ нужен лишь для того, чтобы газ полностью не вышел из системы.- Как этот кризис ощущался на бытовом уровне? Когда за этот месяц было тяжелее всего?- Тяжелее всего пришлось пенсионерам и жителям многоквартирных домов, где сложно обогреваться. Нас сейчас спасает теплая погода (днем у нас +10, ночью +1). Хорошо, что нет минусовой температуры. Но передают, что в феврале будут морозы и снег. Поэтому вопрос надо решать срочно.Конечно, людям тяжело. Особенно тем, у кого маленькие дети. Приходят большие счета за свет, которые не все могут оплатить. Хотя правительство Приднестровья никого не торопит с оплатой за ЖКХ: все ситуацию прекрасно понимают, в качестве наказания пока никого не отключили. Для незащищенных слоев населения в республике открыты пункты обогрева, где их согреют и накормят.Хорошо тем, у кого есть частные дома с печками. Правительство разрешило топить их, распиливая поваленные деревья (только не бензопилой, не знаю, с чем это связано).В Тирасполе все равно каждый день возникает по 60 аварий, связанных с перегрузкой сетей, потому что люди все равно включают отопительные приборы. Ребята из коммунальных служб просто герои, потому что они выполняют свой долг 24 на 7. Они восстанавливают перегоревшие предохранители и ликвидируют обрывы сетей.В общем, каждый выживает как может.- Крупные предприятия работают?- Некоторые предприятия вроде обувной фабрики в Бендерах продолжают работать, но работают по ночам, когда минимальное потребление электричества со стороны населения. Используются генераторы. Это очень дорого, потому что на это уходит много топлива. Но предприятия стараются работать, чтобы сохранить рабочие места. Массового бегства из Приднестровья нет. Люди верят, что ситуация выправится и что катастрофы не будет.- Если Кишинев и Тирасполь продолжат заключать такие временные контракты (10 миллионов кубов на 10 дней), можно ли в таком режиме дотянуть до весны?- Дело не в том, чтобы дотянуть. Зима просто осложняет всю эту ситуацию, потому что людям труднее согреться. Вопрос в экономических трудностях, которые провоцирует этот энергетический кризис. Тот же Молдавский металлургический завод (ММЗ) в Рыбнице формирует половину бюджета Приднестровья, а он сейчас остановлен.На наши бюджетообразующие предприятия еще до кризиса давление оказывалось через различные пошлины и запреты на вывоз готовой продукции, а сейчас они физически не могут работать.То есть газ нужен всегда (зимой, весной, летом и осенью), потому что газ позволяет вырабатывать электричество. А все эти временные меры просто оттягивают катастрофу.Повторюсь, вопрос надо решать самым кардинальным образом. А пока будем держаться.- На этом фоне была встреча Майи Санду и Владимира Зеленского. По ее итогам они конкретных заявлений не делали, только ограничились лозунгами в духе "Поддержим стремления Украины и Молдовы на пути в Европу". А что же они обсуждали на самом деле?- Встреча Санду с Зеленским на самом деле очень знаковая.Зеленский понимает, что он уже сбитый летчик, которому осталось немного. Администрация Трампа уже намекает на проведение выборов на Украине, а Зеленскому это не надо. Все понимают, какой у него на самом деле рейтинг. И всем силам, связанным с демократической партией США, выгодно этот конфликт расширить и сорвать любые переговоры между Москвой и Вашингтоном. Им нужно, чтобы эта война продолжалась как можно дольше.Кстати, незадолго до встречи с Санду Зеленский подписал с премьер-министром Великобритании договор о сотрудничестве в различных сферах в том числе в обороне на 100 лет. По сути он сдает страну британцам, которые хотят перехватить инициативу у американцев и стать полноценными хозяевами на Украине. Да, у них меньше ресурсов для снабжения ВСУ, поэтому они хотят перевести войну в кровавый диверсионный режим.Украина как государство и ВСУ как армия сыплются на глаза. Но чтобы протянуть их агонию, им нужно где-то что-то разжечь.Повторюсь, демократическая партия США, а также их приспешники в Европе и на Украине за эти три года погрязли в огромном количестве военных и экономических преступлений. Во-первых, еще не до конца раскрыта тема биолабораторий. Во-вторых, на освобожденных территориях российская армия еще найдет массовые захоронения мирных жителей, как это было в Курской области и в Селидово. В-третьих, не зря Байден, проиграв выборы, авансом помиловал себя и свою семью, потому что он занимался страшным воровством из американского бюджета.Мы еще ужаснемся, когда будем готовиться к новому Нюрнбергскому трибуналу. И они боятся, что правда об их преступлениях всплывет наружу. Для этого они не просто напасть на какое-то там Приднестровье, а начать третью мировую войну. Бункеры они себе уже построили. Они готовы остаться одни на этой планете, лишь бы не попасть в руки правосудия.- Если Украина полезет на Приднестровье, то она будет делать это путем терактов и диверсий? Или полноценную войсковую операцию вы тоже не исключаете?- Ходят слухи, что на этом совещании между Санду и Зеленским киевский режим поднимал вопрос, чтобы Кишинев дал Украине санкцию на проведение операции по захвату Кучурганской ГРЭС. Зачем? Противник понимает, что в критический момент Приднестровье может опустить рубильник и оставить Молдову без света. Потому что электроэнергия, которая сегодня поступает в Молдову из Румынии, проходит через распределительную станцию в Днестровске.Тут еще надо сделать одну ремарку.Сейчас заканчивается уголь, который необходим для обслуживания станции. Украина предлагала передать для нее свой уголь, но он для нее не подходит. Станция работает на коксующемся угле, а Украина предлагает так называемый газовый уголь. Несмотря на то, что он "газовый", он как раз не подходит, потому что его очень тяжело разжечь, а потом почти невозможно потушить. У него очень высокая температура горения, которую станцию просто не выдержит. Чтобы пользоваться таким углем, нужно проводить серьезную модернизации станции, на что требуется много денег, специалистов и времени.Тем не менее, Зеленский прямо сказал: "Если наши специалисты туда зайдут, они все быстро наладят". Это даже не намек, а открытое предложение Санду начать военную операцию. Но Санду этого боится. Она еще надеется, что у нее есть какой-то шанс на будущих парламентских выборах. Если же в Приднестровье начнется война, можно будет ставить крест на всем.Россия по дипломатическим каналам дала понять, что, если Кишинев разрешит Киеву провести такую операцию, то ответ по Молдове будет жесточайшим. Поскольку ГРЭС принадлежит российской компании, то Санду фактически объявит войну России. И тогда уже в Молдове точно не будет ни света, ни газа.Пока ситуация поставлена на паузу. Но нельзя исключать, что Украина без согласования с Санду может провести такую операцию. Потому что и Санду, и Зеленский зависят от одного и того же центра влияния, которые готовы устроить любую провокацию для срыва любых переговоров.- Если ничего такого не случится, можно ли сказать, что энергетический кризис – это последний козырь Молдовы в борьбе с Приднестровьем?- Нет, нельзя. Даже если мы каким-то образом договоримся о долгосрочных поставках, Молдова в любой момент может эти поставки прервать. Вентиль все равно находится в руках у Кишинева.- То есть Молдова для борьбы с Приднестровьем готова даже себя заморозить и обесточить?- Посмотрим. Молдова же сейчас рассказывает, что будет создавать отдельную электромагистраль, которая не будет зависеть от распределительного узла в Приднестровье. Но нужно понимать, что весь газ, который поступает в Европу – все равно российский. Откуда Европа будет брать энергетические ресурсы?С другой стороны, администрации Трампа выгоден этот газовый кризис, потому что Америка может попытаться продать ей сжиженный газ и взять Европу под энергетический контроль. Но этот СПГ – золотой. Что будет с экономикой Европы, если она будет его закупать, сейчас сложно представить.Хотя тот же Фицо говорил, если Украина не возобновит транзит газа через свою территорию, Словакия заблокирует любую помощь Киеву.Поэтому многое будет зависеть от того, как именно Москва будет продвигать свои интересы в Европе.А что касается Приднестровья, то я уже прошлый раз говорил, что с таким тяжелейшим энергетическим кризисом мы сталкиваемся впервые. Всем понятно, что Украина терпит стратегическое поражение, но противник пытается довести ситуацию до абсурда. А что там будет с Молдавией, Приднестровьем и самой Украиной – ему совершенно фиолетово.- Давайте закончим беседу на позитивной ноте. Украина время от времени устраивает истерику по поводу того, что ВС РФ вот-вот будут форсировать Днепр в районе Херсона. Вы как на это смотрите: со скепсисом или с надеждой?- Мы все живем этой надеждой, но пока я на это смотрю со скепсисом. Вряд ли ВС РФ сейчас надо форсировать Днепр в районе Херсона, у них есть много других задач. И все же, мне бы хотелось увидеть какой-то мощный рывок на Южном направлении. Оптимизма нам сейчас не хватает.Также по теме - в материале Татьяны Стоянович: Атаковать или обезлюдить. В чем заключается стратегия Санду по Приднестровью

https://ukraina.ru/20241225/1059924432.html

https://ukraina.ru/20250129/1060628821.html

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Кирилл Курбатов

интервью, приднестровье, украина, молдавия, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, ес, вооруженные силы украины, энергетика, газ, электричество, энергетический кризис