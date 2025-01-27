https://ukraina.ru/20250127/1060604419.html

Атаковать или обезлюдить. В чем заключается стратегия Санду по Приднестровью

Атаковать или обезлюдить. В чем заключается стратегия Санду по Приднестровью - 27.01.2025 Украина.ру

Атаковать или обезлюдить. В чем заключается стратегия Санду по Приднестровью

Руководство Молдавии продолжает использовать энергетический кризис в Приднестровье для того, чтобы принудить власти республики отказаться от российской поддержки

2025-01-27T18:09

2025-01-27T18:09

2025-01-27T18:09

эксклюзив

приднестровье

молдавия

кишинёв

владимир зеленский

дональд трамп

газпром

ес

энергетический кризис

энергетика

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Теперь Кишинёв уже открыто шантажирует Приднестровье и заявляет о том, что Тирасполь должен согласиться с вариантом решения энергокризиса, в котором не будет российского фактора."У нас на все про все неделя, за эту неделю мы должны вместе с Тирасполем найти какое-то решение. Они должны согласиться на такое решение, в котором, может быть, в конце концов, российского фактора вообще не будет", – заявил министр по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян в эфире телеканала Moldova 1, подчеркнув, что через неделю Молдавская ГРЭС может остаться без запасов угля и прекратить производство электроэнергии.Возможные варианты решения энергетического кризиса без участия России рассматривала 25 января вместе с главой киевского режима Владимиром Зеленским президент Молдавии Майя Санду.После переговоров Зеленский предложил направить в Приднестровскую Молдавскую Республику специалистов, которые помогут перепрофилировать Молдавскую ГРЭС для использования других видов угля."Есть уголь, который мы можем поставить в Молдавию, можем дать в Тирасполь. (…) Они могут говорить, что этот уголь технически не подходит. (...) Если им нужно, мы отправим наших людей, которые на той станции будут работать. Очень быстро", – заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи.Речь идет о том, что Молдавская ГРЭС проектировалась для использования антрацита и поэтому газовый уголь, который власти Молдавии предлагают региону для выхода из энергетического кризиса, не является пригодным для использования.До поездки в Киев Майя Санду отказалась содействовать реализации более простого и быстрого решения для преодоления кризиса, которое в середине января выработали Москва и Тирасполь. Российское руководство предложило организовать поставки гуманитарного газа для нужд населения республики, теплоэнергетики и промышленных предприятий.Приднестровье закупало бы этот газ на спотовом рынке, а Москва помогала бы Тирасполю оплачивать топливо. Однако для реализации подобного плана необходимо было заручиться согласием Кишинёва, так как газотранспортные маршруты, по которым купленный газ мог бы попасть к потребителям в Приднестровье, все равно ведут через территорию Молдавии.Майя Санду заявила, что гуманитарные поставки газа через посредников незаконные с точки зрения молдавского законодательства, и что только "Газпром", который является мажоритарным акционером "Молдовагаз", мог бы организовать законные поставки через эту компанию. Однако Москва выбирает "непрозрачные схемы через третьи стороны", сказала Санду.Президент Молдавии также увязала помощь Приднестровской Молдавской Республике с выводом оттуда российских миротворцев."Это может случиться, когда российская армия покинет левый берег (Днестра — Ред.), и когда миссию миротворцев заменит гражданская миссия под эгидой ООН или ЕС. Это основные условия, с которыми мы можем прийти и предложить существенную помощь", — сказала Санду в интервью журналисту Натану Гарштя 19 января.Почему молдавские власти упорно пытаются довести энергетический кризис в Приднестровье до состояния полномасштабной гуманитарной катастрофы и для чего им нужны партнеры из Киева в интервью Украина.ру рассказал доцент Финансового университета при правительстве России, директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Игорь Шорников.По словам эксперта, нельзя забывать, что президент Молдавии Майя Санду не является самостоятельным политиком, поэтому ее шаги не плод какой-то кишинёвской стратегии, а результат решений, согласованных с Брюсселем и Вашингтоном."Очевидно, что Кишинёв затягивает с решением газового вопроса. Для чего это делается? Если получится еще на неделю задержать поставки газа, потом еще на неделю, что тогда произойдет? Жители Приднестровья мучаются без электричества, республика несет экономические потери. Если кризис продолжится еще месяц, у Приднестровья не останется никаких природных ресурсов и начнется полномасштабная гуманитарная катастрофа", – рассказал Шорников.Именно этого Кишинёв и добивается, так как подобная ситуация не позволит Приднестровью эффективно противостоять давлению молдавских властей, отметил эксперт.По его словам, все эти действия укладываются в общую стратегию, которую проводят США и Евросоюз в этом регионе. Она направлена на выдавливание российского присутствия в любом виде — экономического, военного, гуманитарного.Шорников полагает, что слова Зеленского о намерениях Киева помочь Молдавии переоборудовать Молдавскую ГРЭС под украинский уголь с одной стороны являются очередным способом отвлечь внимание и затянуть время. С другой, это может свидетельствовать о согласии украинского режима поучаствовать в силовых провокациях в Приднестровье, допустил он."Известно, что станция работает только на антрацитном угле, и что сейчас на Украине такой уголь не добывается*. Обеспечить таким углем Приднестровье Украина не может. Оборудовать станцию под какой-то другой вид топлива – это вопрос очень большого времени и больших затрат. Поэтому это попытка еще раз выиграть время и найти более или менее приличное обоснование причин, почему Молдавия не хочет участвовать в решении газового кризиса", – рассказал Шорников.*До 2014 года Украина добывала основные объемы антрацита в Луганской области, сейчас – ЛНР. – Ред.При этом он не исключил возможность разработки силового сценария. Шорников напомнил, что Молдавская ГРЭС находится в собственности России, хотя молдавские чиновники заявляют, что она на самом деле принадлежит Кишинёву."По сути, любое покушение на Молдавскую ГРЭС является покушением на российскую собственность. Но Кишинев может принять какое-то решение, оформить его в виде судебного документа, и заявить, что Молдавская ГРЭС принадлежит Молдавии. После этого Кишинёв может попробовать захватить ее силами полиции или каким-то другим образом", – отметил эксперт.Шорников подчеркнул, что любые силовые акции с молдавской стороны чреваты военным обострением между Молдавией и Россией. По его словам, в ПМР стоят российские военные, которые не допустят передвижения силовых подразделений в сторону Приднестровья."На такую провокацию там и рассчитывают. Если молдавские силовики будут остановлены, Кишинёв может попросить помощи у своего соседа якобы для того, чтобы исполнить решение суда, которое молдавские власти специально для этого и заготовят. Если все это будет происходить в республике, в которой нет электричества, способность сопротивления в такой ситуации будет снижена", – предположил Шорников.Он добавил, что есть и другой вариант — сохранять ситуацию гуманитарной катастрофы как можно дольше для того, чтобы Россия просто эвакуировала своих граждан из зоны бедствия."Это тоже положит конец приднестровской государственности. Кишинёв устраивают оба варианта, и вопрос в том, смогут ли они еще целый месяц водить и свою, и международную общественность за нос. Пока это им удается. Мы все обсуждаем те шаги, которые делает Кишинёв. Наше внимание постоянно отвлекают от сути, пытая нас ложными надеждами, что вот-вот этот кризис будет решен добрыми политиками в Кишинёве и Киеве. Конечно, это не так", – подытожил Игорь Шорников.Со своей стороны добавим, что Владимир Зеленский может попытаться воспользоваться ситуацией вокруг Приднестровья в собственных корыстных целях. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом 20 января мир не перестает говорить о начале переговоров о прекращении огня на Украине. Любое перемирие, подписанное в обозримом будущем, Зеленский вряд ли сможет представить как победу и оправдать этим самым огромные потери, которые Украина понесла в ходе трехлетних военных действий. Вторжение в Приднестровье перечеркнуло бы все мирные усилия, поэтому это очередной фактор, который надо учитывать при оценке военной угрозы для Приднестровской Молдавской Республики.История вопросаПриднестровская Молдавская Республика (ПМР) оказалась в полной газовой блокаде после 1 января этого года, когда из-за нежелания Кишинёва выплачивать долг "Газпрому", российская компания прекратила поставки голубого топлива в Молдавию. С этой же даты Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию.В конце 2024 года руководство "Газпрома" пыталось найти решение для продления поставок газа для нужд Приднестровья, в том числе через Трансбалканский газопровод. Однако Кишинёв увязал вопрос транзита голубого топлива для ПМР с задолженностью за газ перед российской компанией.Молдавия отказалась от закупок российского газа еще в 2022 году, не урегулировав при этом старые задолженности. И хотя страна покупает газ на спотовом рынке, ее население ощутило последствия прекращения поставок газа в ПМР, так как 80% потребностей республики в электроэнергии покрывает Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья.В ПМР, на фоне энергетического, развивается настоящий гуманитарный кризис. В республике действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.Обзор актуальных событий в энергетической сфере – в материале Олега Хавича Хроники энергетической войны. В США ожидают ЧП в энергетике от Трампа, а в Иране – газ из России на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250124/1060531635.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, приднестровье, молдавия, кишинёв, владимир зеленский, дональд трамп, газпром, ес, энергетический кризис, энергетика