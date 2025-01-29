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Украинский дрон атаковал дом в Белгородской области, погибли мать и ребенок - губернатор

Украинский дрон атаковал дом в Белгородской области, погибли мать и ребенок - губернатор - 29.01.2025 Украина.ру

Украинский дрон атаковал дом в Белгородской области, погибли мать и ребенок - губернатор

Украинский беспилотник атаковал частный дом в поселке Разумное. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

2025-01-29T13:47

2025-01-29T13:47

2025-01-29T13:47

новости

белгородская область

вячеслав гладков

дроны

беспилотники

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"В поселке Разумное Белгородского района в результате атаки дрона на жилой дом случилось самое страшное — погибли двухлетний ребенок и его мама... В доме находился еще один ребенок и его отец, они получили ранения. Бригады скорой помощи доставляют их в больницы", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в результате атаки дом частично разрушился. Сейчас бойцы самообороны охраняют его.Об атаках на регион - в материале В Белгородской области попало по газопроводу: ВСУ попытались атаковать пять регионов России БПЛА на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, белгородская область, вячеслав гладков, дроны, беспилотники