Украинский дрон атаковал дом в Белгородской области, погибли мать и ребенок - губернатор - 29.01.2025 Украина.ру
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Украинский дрон атаковал дом в Белгородской области, погибли мать и ребенок - губернатор
Украинский дрон атаковал дом в Белгородской области, погибли мать и ребенок - губернатор - 29.01.2025 Украина.ру
Украинский дрон атаковал дом в Белгородской области, погибли мать и ребенок - губернатор
Украинский беспилотник атаковал частный дом в поселке Разумное. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
2025-01-29T13:47
2025-01-29T13:47
новости
белгородская область
вячеслав гладков
дроны
беспилотники
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"В поселке Разумное Белгородского района в результате атаки дрона на жилой дом случилось самое страшное — погибли двухлетний ребенок и его мама... В доме находился еще один ребенок и его отец, они получили ранения. Бригады скорой помощи доставляют их в больницы", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в результате атаки дом частично разрушился. Сейчас бойцы самообороны охраняют его.Об атаках на регион - в материале В Белгородской области попало по газопроводу: ВСУ попытались атаковать пять регионов России БПЛА на сайте Украина.ру.
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новости, белгородская область, вячеслав гладков, дроны, беспилотники
Новости, Белгородская область, Вячеслав Гладков, дроны, беспилотники

Украинский дрон атаковал дом в Белгородской области, погибли мать и ребенок - губернатор

13:47 29.01.2025
 
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГладков
Гладков
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
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Украинский беспилотник атаковал частный дом в поселке Разумное. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
"В поселке Разумное Белгородского района в результате атаки дрона на жилой дом случилось самое страшное — погибли двухлетний ребенок и его мама... В доме находился еще один ребенок и его отец, они получили ранения. Бригады скорой помощи доставляют их в больницы", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что в результате атаки дом частично разрушился. Сейчас бойцы самообороны охраняют его.
Об атаках на регион - в материале В Белгородской области попало по газопроводу: ВСУ попытались атаковать пять регионов России БПЛА на сайте Украина.ру.
 
НовостиБелгородская областьВячеслав Гладковдроныбеспилотники
 
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