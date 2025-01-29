Украинский дрон атаковал дом в Белгородской области, погибли мать и ребенок - губернатор
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГладков
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Украинский беспилотник атаковал частный дом в поселке Разумное. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
"В поселке Разумное Белгородского района в результате атаки дрона на жилой дом случилось самое страшное — погибли двухлетний ребенок и его мама... В доме находился еще один ребенок и его отец, они получили ранения. Бригады скорой помощи доставляют их в больницы", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что в результате атаки дом частично разрушился. Сейчас бойцы самообороны охраняют его.
Об атаках на регион - в материале В Белгородской области попало по газопроводу: ВСУ попытались атаковать пять регионов России БПЛА на сайте Украина.ру.