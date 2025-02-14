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Как Германия становится Украиной. Шольц потребовал ввести чрезвычайное положение
Как Германия становится Украиной. Шольц потребовал ввести чрезвычайное положение - 14.02.2025 Украина.ру
Как Германия становится Украиной. Шольц потребовал ввести чрезвычайное положение
Намеки на начало политического диалога между Москвой и Вашингтоном, а также последние заявления Дональда Трампа, который пообщался с Владимиром Путиным и заговорил о возможности разрядки с Россией, привели германские элиты в состояние настоящего шока.
2025-02-14T12:01
2025-02-14T12:01
2025-02-14T12:01
эксклюзив
германия
олаф шольц
украина
дональд трамп
владимир путин
бундестаг
вооруженные силы украины
впк
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Привычный для них мир так называемого евроатлантического единства, выстроенный под эгидой США за многие годы после конца Холодной войны, рушится так быстро, что это кажется невероятным. А выработанный за это время массив пропаганды и идеологии можно просто нести на свалку.Все это происходит буквально накануне внеочередных выборов, назначенных в Германии на 23 февраля – когда действующее руководство страны находится в статусе "хромых уток", которые высокой вероятностью уже завтра утратят свои посты, чтобы отправиться в историческое небытие вслед за Байденом.Однако это обстоятельство даёт канцлеру Олафу Шольцу некоторые шансы на то, чтобы попробовать зацепиться за власть – с помощью недобросовестных политических приемов, не имеющих ничего общего с демократией.Непопулярный среди избирателей канцлер выступил с речью, обвинив Трампа в сговоре с Путиным, и заговорил об угрозе "диктаторского мира", который заключат без всякого участия европейцев.А, главное, Шольц призвал бундестаг ввести в Германии чрезвычайное положение, мотивируя это конфликтом на Украине – в совершенно другой стране.Хотя канцлер сам признал эту инициативу "непривычной" – то есть, на самом деле, беспрецедентной для политической истории современной Германии."Трамп начал переговоры с Путиным о прекращении боевых действий на Украине. Для нас это не является неожиданным. И все же эти события и предложения требуют четкого, быстрого и решительного позиционирования Европы. Ничего об Украине без украинцев и ничего о Европе без европейцев.Мир должен быть долгосрочным и должен обеспечивать суверенитет Украины. Вот почему диктаторский мир никогда не получит нашей поддержки. В конце концов, помимо вопроса о том, как обеспечить справедливый мир в Украине, речь также идет об фундаментальных вопросах безопасности Европы и будущего трансатлантического альянса…Бундестаг должен как можно скорее принять решение, согласно которому война на Украине и ее серьезные последствия для безопасности Германии и Европы квалифицируются как чрезвычайное положение в соответствии с пунктом 2 статьи 115 Основного закона. Это означает, что наша поддержка Украины, которая сейчас важнее, чем когда-либо, больше не зависит от других задач, которые наше государство должно выполнять перед своими гражданами.Я знаю, что это непривычные и, несомненно, тревожные для многих слова из уст федерального канцлера", – заявил Шольц.Анализ этой речи позволяет выделить несколько самых важных моментов.Во-первых, Шольц публично назвал президента США диктатором – опять-таки, ломая все основы полностью американоцентричной немецкой политики.Это подтверждает, что политические отношения между Берлином и Вашингтоном фактически, заморожены.Соратник Шольца, министр обороны Германии Борис Писториус, недавно публично признался немецким журналистам, что ему не известно, разговаривал ли канцлер с Дональдом Трампом.Судя по всем признакам, телефонного разговора между ними не было, потому что Трамп видит в Шольце не более, чем политическую тень Джозефа Байдена, пока еще лежащую на Европе.И в этой ситуации, под давлением евроатлантической клики, канцлер идет на прямой конфликт с нынешним хозяином Белого дома.Во-вторых, в рамках этого конфликта Шольц способен ликвидировать остатки немецкой демократии.Возможно, это будет сделано через запрет всех "незаукраинских" партий, включая "альтернативу для Германии" и "Блок Сары Вагенкнехт". Но главной целью таких маневров является пролонгация нынешнего германского правительства с социал-демократами и "зелеными" – уже почти такого же просроченного, как Зеленский.Хотя его также могут трансформировать, добавив христианских демократов – которые рьяно выступают за поставки дальнобойного оружия ВСУ.Это дало бы возможность какое-то время продолжать урезанную поддержку Киева. Тем более, что Шольц в качестве отдельного пункта своей речи потребовал увеличить инвестиции в "национальную безопасность и оборону Германии". Явно намекая на новые финансовые вложения в ВПК.Мнения германских избирателей, которые не скрывают, что хотели бы поменять надоевшую и провалившуюся власть, просто не спросят. В конце концов, канцлер довольно прозрачно сказал о том, что поддержка продолжения конфликта на Украине должна быть для немцев важнее всего на свете.Ирония заключается в том, что введение чрезвычайного положения, о котором заговорил Олаф Шольц, как раз-таки и является требованием в духе настоящей, фактической диктатуры. Тем более, что никакой угрозы для Германии – кроме той, которую несут действия евроатлантистов – просто не существует.Кроме того, попытки уцепиться за власть под предлогом военного конфликта фактически копируют действия Зеленского, и тоже могут сделать Шольца нелегитимным.А это завершило бы процесс превращения Германии в Украину – недемократическую страну, где правят равнодушные и враждебные народу диктаторы.О проходящей в Германии в эти дни Мюнхенской конференции - в статье Павла Котова Мюнхенская конференция: история, скандалы, речь Путина, чего ждать в этом году
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, германия, олаф шольц, украина, дональд трамп, владимир путин, бундестаг, вооруженные силы украины, впк
Как Германия становится Украиной. Шольц потребовал ввести чрезвычайное положение
Намеки на начало политического диалога между Москвой и Вашингтоном, а также последние заявления Дональда Трампа, который пообщался с Владимиром Путиным и заговорил о возможности разрядки с Россией, привели германские элиты в состояние настоящего шока.
Привычный для них мир так называемого евроатлантического единства, выстроенный под эгидой США за многие годы после конца Холодной войны, рушится так быстро, что это кажется невероятным. А выработанный за это время массив пропаганды и идеологии можно просто нести на свалку.
Все это происходит буквально накануне внеочередных выборов, назначенных в Германии на 23 февраля – когда действующее руководство страны находится в статусе "хромых уток", которые высокой вероятностью уже завтра утратят свои посты, чтобы отправиться в историческое небытие вслед за Байденом.
Однако это обстоятельство даёт канцлеру Олафу Шольцу некоторые шансы на то, чтобы попробовать зацепиться за власть – с помощью недобросовестных политических приемов, не имеющих ничего общего с демократией.
Непопулярный среди избирателей канцлер выступил с речью, обвинив Трампа в сговоре с Путиным, и заговорил об угрозе "диктаторского мира", который заключат без всякого участия европейцев.
А, главное, Шольц призвал бундестаг ввести в Германии чрезвычайное положение, мотивируя это конфликтом на Украине – в совершенно другой стране.
Хотя канцлер сам признал эту инициативу "непривычной" – то есть, на самом деле, беспрецедентной для политической истории современной Германии.
"Трамп начал переговоры с Путиным о прекращении боевых действий на Украине. Для нас это не является неожиданным. И все же эти события и предложения требуют четкого, быстрого и решительного позиционирования Европы. Ничего об Украине без украинцев и ничего о Европе без европейцев.
Мир должен быть долгосрочным и должен обеспечивать суверенитет Украины. Вот почему диктаторский мир никогда не получит нашей поддержки. В конце концов, помимо вопроса о том, как обеспечить справедливый мир в Украине, речь также идет об фундаментальных вопросах безопасности Европы и будущего трансатлантического альянса…
Бундестаг должен как можно скорее принять решение, согласно которому война на Украине и ее серьезные последствия для безопасности Германии и Европы квалифицируются как чрезвычайное положение в соответствии с пунктом 2 статьи 115 Основного закона. Это означает, что наша поддержка Украины, которая сейчас важнее, чем когда-либо, больше не зависит от других задач, которые наше государство должно выполнять перед своими гражданами.
Я знаю, что это непривычные и, несомненно, тревожные для многих слова из уст федерального канцлера", – заявил Шольц.
Анализ этой речи позволяет выделить несколько самых важных моментов.
Во-первых, Шольц публично назвал президента США диктатором – опять-таки, ломая все основы полностью американоцентричной немецкой политики.
Это подтверждает, что политические отношения между Берлином и Вашингтоном фактически, заморожены.
Соратник Шольца, министр обороны Германии Борис Писториус, недавно публично признался немецким журналистам, что ему не известно, разговаривал ли канцлер с Дональдом Трампом.
Судя по всем признакам, телефонного разговора между ними не было, потому что Трамп видит в Шольце не более, чем политическую тень Джозефа Байдена, пока еще лежащую на Европе.
И в этой ситуации, под давлением евроатлантической клики, канцлер идет на прямой конфликт с нынешним хозяином Белого дома.
Во-вторых, в рамках этого конфликта Шольц способен ликвидировать остатки немецкой демократии.
Возможно, это будет сделано через запрет всех "незаукраинских" партий, включая "альтернативу для Германии" и "Блок Сары Вагенкнехт". Но главной целью таких маневров является пролонгация нынешнего германского правительства с социал-демократами и "зелеными" – уже почти такого же просроченного, как Зеленский.
Хотя его также могут трансформировать, добавив христианских демократов – которые рьяно выступают за поставки дальнобойного оружия ВСУ.
Это дало бы возможность какое-то время продолжать урезанную поддержку Киева. Тем более, что Шольц в качестве отдельного пункта своей речи потребовал увеличить инвестиции в "национальную безопасность и оборону Германии". Явно намекая на новые финансовые вложения в ВПК.
Мнения германских избирателей, которые не скрывают, что хотели бы поменять надоевшую и провалившуюся власть, просто не спросят. В конце концов, канцлер довольно прозрачно сказал о том, что поддержка продолжения конфликта на Украине должна быть для немцев важнее всего на свете.
Ирония заключается в том, что введение чрезвычайного положения, о котором заговорил Олаф Шольц, как раз-таки и является требованием в духе настоящей, фактической диктатуры. Тем более, что никакой угрозы для Германии – кроме той, которую несут действия евроатлантистов – просто не существует.
Кроме того, попытки уцепиться за власть под предлогом военного конфликта фактически копируют действия Зеленского, и тоже могут сделать Шольца нелегитимным.
А это завершило бы процесс превращения Германии в Украину – недемократическую страну, где правят равнодушные и враждебные народу диктаторы.
О проходящей в Германии в эти дни Мюнхенской конференции - в статье Павла Котова Мюнхенская конференция: история, скандалы, речь Путина, чего ждать в этом году