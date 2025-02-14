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Как Германия становится Украиной. Шольц потребовал ввести чрезвычайное положение

Как Германия становится Украиной. Шольц потребовал ввести чрезвычайное положение - 14.02.2025 Украина.ру

Как Германия становится Украиной. Шольц потребовал ввести чрезвычайное положение

Намеки на начало политического диалога между Москвой и Вашингтоном, а также последние заявления Дональда Трампа, который пообщался с Владимиром Путиным и заговорил о возможности разрядки с Россией, привели германские элиты в состояние настоящего шока.

2025-02-14T12:01

2025-02-14T12:01

2025-02-14T12:01

эксклюзив

германия

олаф шольц

украина

дональд трамп

владимир путин

бундестаг

вооруженные силы украины

впк

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Привычный для них мир так называемого евроатлантического единства, выстроенный под эгидой США за многие годы после конца Холодной войны, рушится так быстро, что это кажется невероятным. А выработанный за это время массив пропаганды и идеологии можно просто нести на свалку.Все это происходит буквально накануне внеочередных выборов, назначенных в Германии на 23 февраля – когда действующее руководство страны находится в статусе "хромых уток", которые высокой вероятностью уже завтра утратят свои посты, чтобы отправиться в историческое небытие вслед за Байденом.Однако это обстоятельство даёт канцлеру Олафу Шольцу некоторые шансы на то, чтобы попробовать зацепиться за власть – с помощью недобросовестных политических приемов, не имеющих ничего общего с демократией.Непопулярный среди избирателей канцлер выступил с речью, обвинив Трампа в сговоре с Путиным, и заговорил об угрозе "диктаторского мира", который заключат без всякого участия европейцев.А, главное, Шольц призвал бундестаг ввести в Германии чрезвычайное положение, мотивируя это конфликтом на Украине – в совершенно другой стране.Хотя канцлер сам признал эту инициативу "непривычной" – то есть, на самом деле, беспрецедентной для политической истории современной Германии."Трамп начал переговоры с Путиным о прекращении боевых действий на Украине. Для нас это не является неожиданным. И все же эти события и предложения требуют четкого, быстрого и решительного позиционирования Европы. Ничего об Украине без украинцев и ничего о Европе без европейцев.Мир должен быть долгосрочным и должен обеспечивать суверенитет Украины. Вот почему диктаторский мир никогда не получит нашей поддержки. В конце концов, помимо вопроса о том, как обеспечить справедливый мир в Украине, речь также идет об фундаментальных вопросах безопасности Европы и будущего трансатлантического альянса…Бундестаг должен как можно скорее принять решение, согласно которому война на Украине и ее серьезные последствия для безопасности Германии и Европы квалифицируются как чрезвычайное положение в соответствии с пунктом 2 статьи 115 Основного закона. Это означает, что наша поддержка Украины, которая сейчас важнее, чем когда-либо, больше не зависит от других задач, которые наше государство должно выполнять перед своими гражданами.Я знаю, что это непривычные и, несомненно, тревожные для многих слова из уст федерального канцлера", – заявил Шольц.Анализ этой речи позволяет выделить несколько самых важных моментов.Во-первых, Шольц публично назвал президента США диктатором – опять-таки, ломая все основы полностью американоцентричной немецкой политики.Это подтверждает, что политические отношения между Берлином и Вашингтоном фактически, заморожены.Соратник Шольца, министр обороны Германии Борис Писториус, недавно публично признался немецким журналистам, что ему не известно, разговаривал ли канцлер с Дональдом Трампом.Судя по всем признакам, телефонного разговора между ними не было, потому что Трамп видит в Шольце не более, чем политическую тень Джозефа Байдена, пока еще лежащую на Европе.И в этой ситуации, под давлением евроатлантической клики, канцлер идет на прямой конфликт с нынешним хозяином Белого дома.Во-вторых, в рамках этого конфликта Шольц способен ликвидировать остатки немецкой демократии.Возможно, это будет сделано через запрет всех "незаукраинских" партий, включая "альтернативу для Германии" и "Блок Сары Вагенкнехт". Но главной целью таких маневров является пролонгация нынешнего германского правительства с социал-демократами и "зелеными" – уже почти такого же просроченного, как Зеленский.Хотя его также могут трансформировать, добавив христианских демократов – которые рьяно выступают за поставки дальнобойного оружия ВСУ.Это дало бы возможность какое-то время продолжать урезанную поддержку Киева. Тем более, что Шольц в качестве отдельного пункта своей речи потребовал увеличить инвестиции в "национальную безопасность и оборону Германии". Явно намекая на новые финансовые вложения в ВПК.Мнения германских избирателей, которые не скрывают, что хотели бы поменять надоевшую и провалившуюся власть, просто не спросят. В конце концов, канцлер довольно прозрачно сказал о том, что поддержка продолжения конфликта на Украине должна быть для немцев важнее всего на свете.Ирония заключается в том, что введение чрезвычайного положения, о котором заговорил Олаф Шольц, как раз-таки и является требованием в духе настоящей, фактической диктатуры. Тем более, что никакой угрозы для Германии – кроме той, которую несут действия евроатлантистов – просто не существует.Кроме того, попытки уцепиться за власть под предлогом военного конфликта фактически копируют действия Зеленского, и тоже могут сделать Шольца нелегитимным.А это завершило бы процесс превращения Германии в Украину – недемократическую страну, где правят равнодушные и враждебные народу диктаторы.О проходящей в Германии в эти дни Мюнхенской конференции - в статье Павла Котова Мюнхенская конференция: история, скандалы, речь Путина, чего ждать в этом году

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эксклюзив, германия, олаф шольц, украина, дональд трамп, владимир путин, бундестаг, вооруженные силы украины, впк