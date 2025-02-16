https://ukraina.ru/20250216/1061111971.html
"Не угодить в сети каких-то лживых обещаний": Песков рассказал о трансформации отношений с Западом
"Не угодить в сети каких-то лживых обещаний": Песков рассказал о трансформации отношений с Западом - 16.02.2025 Украина.ру
"Не угодить в сети каких-то лживых обещаний": Песков рассказал о трансформации отношений с Западом
Россия накопила большой опыт отношений с Западом и учитывает его лживые обещания в прошлом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
2025-02-16T13:58
2025-02-16T13:58
2025-02-16T14:06
новости
запад
россия
кремль
дмитрий песков
минск
минские соглашения
переговоры
дипломатия
дипломатические отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101787/77/1017877704_23:0:3664:2048_1920x0_80_0_0_bfc59c035def4561ee27856a964e090d.jpg
Руководитель пресс-службы Кремля в интервью тележурналисту Павлу Зарубину ответил на вопрос о гарантиях в нынешних отношениях России с Западом, учитывая обман западных политиков в истории с "минскими соглашениями".Он также отметил, что в России помнят об опыте отношений с Западом до СВО.Он напомнил о саморазоблачениях западных политиков, припомнив признания Ангелы Меркель и Франсуа Оланда – участников и "гарантов" переговорного процесса в Минске. "Минские соглашения" об урегулировании украинской проблемы после госпереворота 2014 года, согласно заявлениям западных политиков, Западу нужны были для подготовки ВСУ к продолжению боевых действий в Донбассе.Он отметил, что обман Запада в ходе переговоров по "минским соглашениям" стал для России "ещё одним опытом", который будет полезен при отстаивании российской стороной национальных интересов."Здесь не нужно ни на кого обижаться, знаете, на обиженных воду возят. Здесь нужно использовать любой опыт, который имел место в прошлом для того, чтобы в будущем улучшить свои позиции", - подчеркнул Песков. Его комментарий размещен в Telegram-канале журналиста.Видеозапись интервью Пескова опубликована в телеграм-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин".Более полная новостная картина дня представлена в обзоре Грандиозная сделка с Минском, яйца за помощь, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 февраля
запад
россия
кремль
минск
бывший ссср
франция
фрг
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101787/77/1017877704_548:0:3279:2048_1920x0_80_0_0_993f3bb3f9a4591b29c6037257cf0837.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запад, россия, кремль, дмитрий песков, минск, минские соглашения, переговоры, дипломатия, дипломатические отношения, внешняя политика, международные отношения, международная политика, международное право, ато, сво, бывший ссср, всу, меркель, франция, фрг
Новости, Запад, Россия, Кремль, Дмитрий Песков, Минск, Минские соглашения, переговоры, дипломатия, дипломатические отношения, внешняя политика, международные отношения, Международная политика, международное право, АТО, СВО, бывший СССР, ВСУ, Меркель, Франция, ФРГ
"Не угодить в сети каких-то лживых обещаний": Песков рассказал о трансформации отношений с Западом
13:58 16.02.2025 (обновлено: 14:06 16.02.2025)
Россия накопила большой опыт отношений с Западом и учитывает его лживые обещания в прошлом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Руководитель пресс-службы Кремля в интервью тележурналисту Павлу Зарубину ответил на вопрос о гарантиях в нынешних отношениях России с Западом, учитывая обман западных политиков в истории с "минскими соглашениями".
"Наверное, в том, что романтический период завершен. Сейчас время прагматизма, время опираться на опыт прошлых лет. И как раз вот этот опыт прошлых лет - мы же тоже учимся, мы же не стоим на месте. И конечно, мы приобрели солидный опыт в том, как отстаивать наши интересы таким образом, чтобы не угодить, скажем так, в сети каких-то лживых обещаний", - сказал Песков.
Он также отметил, что в России помнят об опыте отношений с Западом до СВО.
"Конечно, и Россия не забывает это всё. И мы, естественно, это всё будем учитывать при формулировании позиций", - пояснил Песков.
Он напомнил о саморазоблачениях западных политиков, припомнив признания Ангелы Меркель и Франсуа Оланда – участников и "гарантов" переговорного процесса в Минске
. "Минские соглашения" об урегулировании украинской проблемы после госпереворота 2014 года, согласно заявлениям западных политиков, Западу нужны были для подготовки ВСУ
к продолжению боевых действий в Донбассе
.
"Если канцлер ФРГ говорит, уже отойдя от дел, уже не неся ответственности за положение вещей, говорит: "Мы не собирались ничего выполнять, нам нужно было тянуть время". Разве это не обман? По-русски это обман. Но это просто должно стать, должно было стать и стало еще одним уроком для нас, еще одним опытом, который поможет нам в будущем наилучшим образом отстаивать наши интересы", - сказал Песков, рассказывая о "минских соглашениях".
Он отметил, что обман Запада в ходе переговоров по "минским соглашениям" стал для России "ещё одним опытом", который будет полезен при отстаивании российской стороной национальных интересов.
"Здесь не нужно ни на кого обижаться, знаете, на обиженных воду возят. Здесь нужно использовать любой опыт, который имел место в прошлом для того, чтобы в будущем улучшить свои позиции", - подчеркнул Песков. Его комментарий размещен в Telegram-канале журналиста.
Видеозапись интервью Пескова опубликована в телеграм-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин".