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"Не угодить в сети каких-то лживых обещаний": Песков рассказал о трансформации отношений с Западом

"Не угодить в сети каких-то лживых обещаний": Песков рассказал о трансформации отношений с Западом - 16.02.2025 Украина.ру

"Не угодить в сети каких-то лживых обещаний": Песков рассказал о трансформации отношений с Западом

Россия накопила большой опыт отношений с Западом и учитывает его лживые обещания в прошлом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

2025-02-16T13:58

2025-02-16T13:58

2025-02-16T14:06

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Руководитель пресс-службы Кремля в интервью тележурналисту Павлу Зарубину ответил на вопрос о гарантиях в нынешних отношениях России с Западом, учитывая обман западных политиков в истории с "минскими соглашениями".Он также отметил, что в России помнят об опыте отношений с Западом до СВО.Он напомнил о саморазоблачениях западных политиков, припомнив признания Ангелы Меркель и Франсуа Оланда – участников и "гарантов" переговорного процесса в Минске. "Минские соглашения" об урегулировании украинской проблемы после госпереворота 2014 года, согласно заявлениям западных политиков, Западу нужны были для подготовки ВСУ к продолжению боевых действий в Донбассе.Он отметил, что обман Запада в ходе переговоров по "минским соглашениям" стал для России "ещё одним опытом", который будет полезен при отстаивании российской стороной национальных интересов."Здесь не нужно ни на кого обижаться, знаете, на обиженных воду возят. Здесь нужно использовать любой опыт, который имел место в прошлом для того, чтобы в будущем улучшить свои позиции", - подчеркнул Песков. Его комментарий размещен в Telegram-канале журналиста.Видеозапись интервью Пескова опубликована в телеграм-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин".Более полная новостная картина дня представлена в обзоре Грандиозная сделка с Минском, яйца за помощь, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 февраля

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