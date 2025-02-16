https://ukraina.ru/20250216/1061113073.html

Глава дипломатии ЕС пробила дно цинизма и аморальности – МИД РФ

Глава дипломатии ЕС пробила дно цинизма и аморальности – МИД РФ - 16.02.2025 Украина.ру

Глава дипломатии ЕС пробила дно цинизма и аморальности – МИД РФ

Евробюрократия нравственно деградирует и лишает себя места в переговорном процессе по Украине. Об этом 16 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

2025-02-16T16:45

2025-02-16T16:45

2025-02-16T16:45

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Реагируя на заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, Мария Захарова напомнила о возмутительном заявлении, которое Кая Каллас сделала 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности."Что касается разницы между Россией и Украиной, разница состоит в том, что мирные жители России не умирают. Российские дети и женщины не умирают", - процитировала Захарова заявление Каллас."Деградацию есовцев на этом посту мы наблюдаем давно. Честно говоря, думала, что Борреля уже никто не переплюнет по цинизму и аморальности. Но, видимо, есть ещё резервы низости", - сказала Захарова.Она отметила, что не может человек в должности верховного представителя ЕС не знать о том, что киевский режим совершает теракты против мирных жителей, детей, женщин, социально уязвимых групп.Она отметила, что буквально на каждом брифинге МИД РФ приводит факты и документальные свидетельства преступлений киевского режима против российских мирных граждан."От постоянных артобстрелов гражданской инфраструктуры, в т.ч. действующих больниц в Донбассе, Курской области и других регионах, целенаправленных атак дронов на машины скорой помощи, автомобили с семьями и детьми до системного террора ВСУ против мирного населения российских регионов", - отметила Захарова.Она привела несколько недавних жутких примеров из нескончаемого списка чудовищных преступлений ВСУ, которые Еврокомиссия не замечает."По мере освобождения Курской области вскрываются новые зверства укронацистов. В одном из домов в Суджанском районе было обнаружено тело замученного и убитого ветерана Великой Отечественной войны. Он пережил нацистов. Но не пережил неонацистов", - процитировала Захарова фрагмент брифинга 14 февраля."Бандеровцы не прекращают "охоту" на мирных жителей Курской области, в т.ч. с помощью БПЛА. 30 января с.г. в результате попадания снаряда в жилой дом в деревне Воронок Рыльского района ранены два мирных жителя. 31 января в с.Снагость Кореневского района вражеский дрон ударил по гражданскому автомобилю. Два человека погибли, один ранен. В тот же день в освобожденном с.Николаево-Дарьино Суджанского района беспилотник ранил троих местных жителей в момент, когда российские военные выводили их из подвала, в котором они прятались от укронацистов", - процитировала Захарова фрагмент брифинга 6 февраля."18 января российскими военнослужащими в подвалах сельских жилых домов в Русском Поречном были обнаружены тела замученных и убитых укронацистами местных жителей. Сначала людей пытали, издевались, а затем либо добивали выстрелами из оружия, либо взрывали гранатами", - процитировала Захарова фрагмент брифинга 31 января."В социальных сетях были выложены показательные кадры допроса двух пленных боевиков ВСУ, убивших в курском приграничье мирную женщину. Своё преступление они объяснили тем, что получили приказ командиров расстреливать всех русскоговорящих жителей", - процитировала Захарова фрагмент брифинга 23 января."Очередное зверское преступление совершено против российских журналистов. 4 января в ДНР по дороге из Горловки в Донецк в результате целенаправленной атаки беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю погиб внештатный корреспондент "Известий" А.С.Мартемьянов, ранены ещё четверо сотрудников российских СМИ, в том числе журналисты "РИА Новости" М.С.Кевхиев и М.В.Романенко", - процитировала Захарова фрагмент брифинга 16 января.Захарова напомнила, что преступления ВСУ тщательно фиксируются Следственным комитетом России, материалы и свидетельства очевидцев собирает и публикует Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов, о них почти ежедневно с фактами на руках рассказывает российский посол по особым поручениям Родион Мирошник."Последние несколько дней все есовские лидеры наперебой кричат, что им обязательно нужно оставить место за столом переговоров. Каллас подрубает их надежды под корень: как можно серьёзно разговаривать с теми, кто провозгласил ложь своей официальной позицией?" - задалась вопросом официальный представитель МИД России.Более полная новостная картина дня представлена в обзоре Грандиозная сделка с Минском, яйца за помощь, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 февраля

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