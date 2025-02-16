https://ukraina.ru/20250216/1061111006.html

Трамп выгоняет геев и трансгендеров из армии и мигрантов из США. Почему это плохо для России — Волков

Трамп выгоняет геев и трансгендеров из армии и мигрантов из США. Почему это плохо для России — Волков - 16.02.2025 Украина.ру

Трамп выгоняет геев и трансгендеров из армии и мигрантов из США. Почему это плохо для России — Волков

В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – журналист Павел Волков. Обсудили его недавнюю статью "Репортаж "в тылу врага", или Чехия не то, чем она... Украина.ру, 16.02.2025

2025-02-16T13:18

2025-02-16T13:18

2025-02-16T13:18

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россия

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сша

брикс

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лгбт

русская традиция

политзаключенные

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В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – журналист Павел Волков. Обсудили его недавнюю статью "Репортаж "в тылу врага", или Чехия не то, чем она кажется". Поговорили о левой повестке в мире и возможности стать лидером многополярного мира. *В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое в России. 00:47 – Почему именно Чехия? 02:21 – Об обвинениях со стороны чешских блогеров; 04:46 – За внешней русофобией в Чехии скрывается русофилия? 07:57 – О политических заключённых на Украине; 10:00 – Левые и правые в Чехии и в Европе: кто из них пророссийский? 17:13 – О традиционных ценностях в России и в мире: какого курса придерживаться нам?Ссылка на статью Павла Волкова: https://ukraina.ru/20250123/1060486571.html Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, чехия, сша, брикс, павел волков, ес, лгбт, русская традиция, политзаключенные, венгрия, виктор орбан, дональд трамп, мигранты, армия сша, многополярный мир, геополитика, кнр (китай), видео