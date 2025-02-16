Трамп выгоняет геев и трансгендеров из армии и мигрантов из США. Почему это плохо для России — Волков - 16.02.2025 Украина.ру
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Трамп выгоняет геев и трансгендеров из армии и мигрантов из США. Почему это плохо для России — Волков
Трамп выгоняет геев и трансгендеров из армии и мигрантов из США. Почему это плохо для России — Волков - 16.02.2025 Украина.ру
Трамп выгоняет геев и трансгендеров из армии и мигрантов из США. Почему это плохо для России — Волков
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – журналист Павел Волков. Обсудили его недавнюю статью "Репортаж "в тылу врага", или Чехия не то, чем она... Украина.ру, 16.02.2025
2025-02-16T13:18
2025-02-16T13:18
видео
россия
чехия
сша
брикс
павел волков
ес
лгбт
русская традиция
политзаключенные
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В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – журналист Павел Волков. Обсудили его недавнюю статью "Репортаж "в тылу врага", или Чехия не то, чем она кажется". Поговорили о левой повестке в мире и возможности стать лидером многополярного мира. *В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое в России. 00:47 – Почему именно Чехия? 02:21 – Об обвинениях со стороны чешских блогеров; 04:46 – За внешней русофобией в Чехии скрывается русофилия? 07:57 – О политических заключённых на Украине; 10:00 – Левые и правые в Чехии и в Европе: кто из них пророссийский? 17:13 – О традиционных ценностях в России и в мире: какого курса придерживаться нам?Ссылка на статью Павла Волкова: https://ukraina.ru/20250123/1060486571.html Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, россия, чехия, сша, брикс, павел волков, ес, лгбт, русская традиция, политзаключенные, венгрия, виктор орбан, дональд трамп, мигранты, армия сша, многополярный мир, геополитика, кнр (китай), видео
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Трамп выгоняет геев и трансгендеров из армии и мигрантов из США. Почему это плохо для России — Волков

13:18 16.02.2025
 
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В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – журналист Павел Волков. Обсудили его недавнюю статью "Репортаж "в тылу врага", или Чехия не то, чем она кажется". Поговорили о левой повестке в мире и возможности стать лидером многополярного мира.
*В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое в России.
00:47 – Почему именно Чехия?
02:21 – Об обвинениях со стороны чешских блогеров;
04:46 – За внешней русофобией в Чехии скрывается русофилия?
07:57 – О политических заключённых на Украине;
10:00 – Левые и правые в Чехии и в Европе: кто из них пророссийский?
17:13 – О традиционных ценностях в России и в мире: какого курса придерживаться нам?
Ссылка на статью Павла Волкова: https://ukraina.ru/20250123/1060486571.html
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