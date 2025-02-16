Правительственная делегация Украины в Саудовской Аравии готовит визит Зеленского
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Чернігівська ОДАСвириденко Юлия
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Чернігівська ОДА
Кабмин Украины направил в Саудовскую Аравию делегацию, которая уже там работает и готовит визит Владимира Зеленского. Об этом 16 февраля заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Украинская правительственная делегация начала работу в Саудовской Аравии со встреч с почти сотней местных предпринимателей, рассказала Свириденко подписчикам своего аккаунта.
"Представили проекты в энергетике, сельском хозяйстве, инфраструктуре. А также масштабные проекты в сфере государственно-частного партнерства и привлекательные приватизационные возможности общим объемом для инвестиций в полмиллиарда долларов. В последующие дни проведём десятки встреч, чтобы подготовить визит президента Владимир Зеленский в Саудовскую Аравию", - сообщила министр.
По словам Свириденко, сейчас украинская делегация готовит подписание важных экономических договоров со странами региона.
"Саудовская Аравия активно поддерживает Украину. Направили 500 млн долларов в поддержку восстановления Украины. Помогают как гуманитарно, так экономически, работая с украинскими компаниями", - добавила Свириденко.
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