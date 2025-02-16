Правительственная делегация Украины в Саудовской Аравии готовит визит Зеленского - 16.02.2025 Украина.ру
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Правительственная делегация Украины в Саудовской Аравии готовит визит Зеленского
Правительственная делегация Украины в Саудовской Аравии готовит визит Зеленского - 16.02.2025 Украина.ру
Правительственная делегация Украины в Саудовской Аравии готовит визит Зеленского
Кабмин Украины направил в Саудовскую Аравию делегацию, которая уже там работает и готовит визит Владимира Зеленского. Об этом 16 февраля заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.
2025-02-16T18:57
2025-02-16T18:57
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Украинская правительственная делегация начала работу в Саудовской Аравии со встреч с почти сотней местных предпринимателей, рассказала Свириденко подписчикам своего аккаунта.По словам Свириденко, сейчас украинская делегация готовит подписание важных экономических договоров со странами региона."Саудовская Аравия активно поддерживает Украину. Направили 500 млн долларов в поддержку восстановления Украины. Помогают как гуманитарно, так экономически, работая с украинскими компаниями", - добавила Свириденко.Накануне западная пресса сообщила о запланированных в Саудовской Аравии переговорах делегаций России и США. при этом отмечалось, что переговоров российской делегации с представителями Киева не планировалось.Актуальное интервью на эту тему: Петр Акопов: Россия в Саудовской Аравии сделает всё, чтобы Трамп повесил на Европу содержание Украины
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новости, украина, саудовская аравия, россия, владимир зеленский, кабмин, переговоры, мид, сво, дипломатия, международные отношения, международная политика, сша
Новости, Украина, Саудовская Аравия, Россия, Владимир Зеленский, Кабмин, переговоры, МИД, СВО, дипломатия, международные отношения, Международная политика, США

Правительственная делегация Украины в Саудовской Аравии готовит визит Зеленского

18:57 16.02.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Чернігівська ОДАСвириденко Юлия
Свириденко Юлия - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Чернігівська ОДА
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Кабмин Украины направил в Саудовскую Аравию делегацию, которая уже там работает и готовит визит Владимира Зеленского. Об этом 16 февраля заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Украинская правительственная делегация начала работу в Саудовской Аравии со встреч с почти сотней местных предпринимателей, рассказала Свириденко подписчикам своего аккаунта.
"Представили проекты в энергетике, сельском хозяйстве, инфраструктуре. А также масштабные проекты в сфере государственно-частного партнерства и привлекательные приватизационные возможности общим объемом для инвестиций в полмиллиарда долларов. В последующие дни проведём десятки встреч, чтобы подготовить визит президента Владимир Зеленский в Саудовскую Аравию", - сообщила министр.
По словам Свириденко, сейчас украинская делегация готовит подписание важных экономических договоров со странами региона.
"Саудовская Аравия активно поддерживает Украину. Направили 500 млн долларов в поддержку восстановления Украины. Помогают как гуманитарно, так экономически, работая с украинскими компаниями", - добавила Свириденко.
- РИА Новости, 1920, 16.02.2025
10:16
США и Россия обсудят международные отношения в Саудовской Аравии без делегации УкраиныКиев не будет представлен на переговорах России и США в Эр-Рияде. Об этом сообщили издания ЕС и США.
Накануне западная пресса сообщила о запланированных в Саудовской Аравии переговорах делегаций России и США. при этом отмечалось, что переговоров российской делегации с представителями Киева не планировалось.
Актуальное интервью на эту тему: Петр Акопов: Россия в Саудовской Аравии сделает всё, чтобы Трамп повесил на Европу содержание Украины
 
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