https://ukraina.ru/20250216/1061116661.html

Правительственная делегация Украины в Саудовской Аравии готовит визит Зеленского

Правительственная делегация Украины в Саудовской Аравии готовит визит Зеленского - 16.02.2025 Украина.ру

Правительственная делегация Украины в Саудовской Аравии готовит визит Зеленского

Кабмин Украины направил в Саудовскую Аравию делегацию, которая уже там работает и готовит визит Владимира Зеленского. Об этом 16 февраля заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

2025-02-16T18:57

2025-02-16T18:57

2025-02-16T18:57

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Украинская правительственная делегация начала работу в Саудовской Аравии со встреч с почти сотней местных предпринимателей, рассказала Свириденко подписчикам своего аккаунта.По словам Свириденко, сейчас украинская делегация готовит подписание важных экономических договоров со странами региона."Саудовская Аравия активно поддерживает Украину. Направили 500 млн долларов в поддержку восстановления Украины. Помогают как гуманитарно, так экономически, работая с украинскими компаниями", - добавила Свириденко.Накануне западная пресса сообщила о запланированных в Саудовской Аравии переговорах делегаций России и США. при этом отмечалось, что переговоров российской делегации с представителями Киева не планировалось.Актуальное интервью на эту тему: Петр Акопов: Россия в Саудовской Аравии сделает всё, чтобы Трамп повесил на Европу содержание Украины

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новости, украина, саудовская аравия, россия, владимир зеленский, кабмин, переговоры, мид, сво, дипломатия, международные отношения, международная политика, сша