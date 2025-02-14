https://ukraina.ru/20250214/1061052987.html

Геннадий Подлесный: России при Трампе придется еще три года воевать и договариваться о разделе Украины

Геннадий Подлесный: России при Трампе придется еще три года воевать и договариваться о разделе Украины - 14.02.2025 Украина.ру

Геннадий Подлесный: России при Трампе придется еще три года воевать и договариваться о разделе Украины

Переговоры с Трампом нужны. Но только чтобы показать, что мы стремимся к миру. Переговоры сами по себе, боевые действия сами по себе. Чем дольше будут длиться переговоры, тем больше у нас шансов выйти на рубежи, которые предусмотрены планом СВО, считает военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный

2025-02-14T07:00

2025-02-14T07:00

2025-02-14T07:00

интервью

украина

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китай

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владимир путин

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вооруженные силы украины

впк

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Геннадий Иванович, ранее мы с вами неоднократно говорили, что России для победы в СВО необходимо будет пойти на вертикальную эскалацию и наносить массированные удары по транспортной инфраструктуре Украины. Однако было понятно, что Москва не пойдет на этот шаг до тех пор, пока переговорный процесс не будет доведен до логического завершения. Более того, в дело вмешался телефонный разговор Путина и Трампа, который дал нам некую надежду на развал киевского режима изнутри. С другой стороны, мне не нравится эта эйфория в российских СМИ по этому поводу, поскольку переговоры могут стать прикрытием для подготовки противником нового удара. Чего ждать дальше?- Сразу уточню, что у нас сейчас смешивают два понятия: "план победы" и "мирный договор". На самом деле – это две разные ипостаси дальнейшего хода СВО. Так вот план победы – это то, каким образом мы выполним задачи, которые поставил верховный главнокомандующий 24 февраля 2022 года.Количество целей России в рамках СВО постоянно увеличивалось. Сначала речь шла только о "Крым наш", потом речь зашла о Донбассе, Херсоне и Запорожье. То есть план победы – выйти на эти рубежи. Но поскольку, Москва ни разу не сказала, что отказывается от денацификации и демилитаризации Украины, даже этого будет недостаточно, потому что на оставшейся территории Украины для нас будет исходить перманентная угроза.В любом случае пока ни одна из целей СВО не достигнута. И я пока не вижу предпосылок, чтобы мы могли их выполнить в ближайшие два-три года.- Что с этим делать?- Для полной победы в СВО надо добиться капитуляции киевского режима. Как мы неоднократно говорили, это можно сделать за счет массированных ударов по центрам принятия решений, ключевых путей поставок оружия и уничтожение инфраструктуры Центробанка Украины. Но даже этого будет недостаточно, потому что мы должны соблюсти международные договоренности, которых еще нет. Это звучит как парадокс, но я сейчас объясню.До тех пор, пока мы не договоримся об Украине не только с США, но и со странами Восточной Европы, прочного мира не будет. Я глубоко убежден, что нам еще до начала СВО договариваться с той же Польшей о разделе Украины. Может быть, такие попытки и были, но я не слышал, чтобы Москва пыталась собрать некую антиПорошенковскую коалицию.То есть даже если мы пошлем "Орешники" на Львов или героически дойдем до Чопа, мы не будем знать, что делать с такой огромной территорией с такими людьми. Ставить гарнизоны? Мне могут возразить, что надо изменить сознание украинцев. Но события в Афганистане показали, что нельзя изменить сознание населения за пять-десять лет. Да, сейчас моджахеды говорят, что "мы зря воевали с русскими, потому что они школы строили", но для перестройки их сознания потребовалось 40 лет. Что уж говорить об Украине, если даже в Крыму до сих пор задерживают людей, которые работают на ВСУ и СБУ.Следовательно, для победы в СВО надо ликвидировать Украину как государство. Но поскольку Украина по своей территории является одной из крупнейших стран Европы, нам не обойтись без ситуативных союзников. Иначе мы не обеспечим безопасность на своих границах.- Уточню про Путина и Трампа. Возможно ли, что от одного факта этих переговоров киевский режим начнет разваливаться изнутри, учитывая истерику с введением санкций, которую закатил Зеленский?- Зеленский слуга двух господ: США и Великобритании. Он не может не выполнить ни то, что ему навяжет Трамп, ни то, что ему навяжет Лондон. И поскольку отношения между Америкой и Англией сложны, на его устранение не пойдет ни та, ни другая сторона. А самоустраниться Зеленский не может, потому что потеря власти может стоить ему жизни.Да, сейчас среди украинских элит началось брожение. Если раньше Порошенко или Залужный были в оппозиции, но не переходили черту, потому что это было опасно, то теперь "Акела промахнулся". Они как змеи высовывают головы, чтобы показать Трампу: "Это я буду самым послушным. Я буду выступать за мир, но по факту буду делать все, чтобы война не прекращалась".То есть даже если киевский режим будет переформатирован, он останется для нас враждебным.Вы правильно заметили, что даже уважаемые российские журналисты и политологи поддались эйфории после разговора Путина и Трампа. Это неправильно, потому что не все так просто.Да, впервые за много лет отношения России и Америки вроде бы стали налаживаться. Но сближение позиций невозможно без компромисса. Чтобы прийти к компромиссу, мы должны чем-то пожертвовать. Мы можем пожертвовать денацификацией Украины, согласившись с тем, что там и дальше будет уничтожаться русский язык и общая православная вера? Нет, не можем. Мы можем пожертвовать демилитаризацией Украины, чтобы туда зашли европейские "миротворцы"? Нет, не можем. То есть мы не можем пойти на компромисс по объективным причинам, а не потому, что мы хотим вечно воевать и захватить всю Украину.Переговоры с Трампом нужны. Но только чтобы показать, что мы стремимся к миру. Переговоры сами по себе, боевые действия сами по себе. Чем дольше будут длиться переговоры, тем больше у нас шансов выйти на рубежи, которые предусмотрены планом СВО.- По поводу эскалации и по поводу переговоров с Восточной Европой. Мы будем делать что-то вначале, а что-то потом? Или будем делать все вместе?- На эскалацию мы не пойдем. Это связано с экономической составляющей СВО и отношениями с "друзьями мира" из БРИКС, которые активизировались после телефонного разговора. Но тут есть один положительный момент.Трамп говорил, что Китай для него – цель номер один. "Пусть Европа воюет с Россией, а я займусь Китаем". Это хорошо, потому что это дает нам возможность еще сильнее укрепить наши отношения с Пекином. Мне кажется, Путин в скором времени позвонит Си Цзиньпину и расскажет о разговоре с Трампом, потому что в свое время Си Цзиньпин делал то же самое после беседы с президентом США.Почему это важно? Как бы Трамп ни рассказывал о любви к русской водке, надо понимать, что Китай – наш естественный союзник на ближайшие десятилетия. И любое наше заигрывание с Трампом может негативно отразиться на наших отношениях с Пекином. Поэтому главная задача России на американском направлении – не Трамп, а Китай.- А возможно ли, что в ходе этого разговора Путина с Си Цзиньпином произойдет тот утрированный сценарий, о котором мы в прошлый раз говорили: "Разреши нам ударить по мостам через Днепр. Да, твоя торговля пострадает, но ты потерпи чуть-чуть, потому что Украина капитулирует и все восстановится"?- Нет. Повторюсь, главное сейчас – не получить от Китая разрешение на удары мостов через Днепр, а убедить Пекин, что наши стратегические договоренности остаются в силе.- А воевать как мы дальше будем без ударов по мостам?- Будем дальше отбивать наши пяди и крохи. Путин неоднократно говорил, что переговоры не означают заморозку боевых действий. Даже если переговоры будут идти год или два, боевые действия будут продолжаться. Другое дело, что если мы ударим с тыла по Славянско-Краматорской агломерацию и отрежем Сумскую группировку ВСУ, боевые действия будут идти с нарастающим темпом. А дальше у нас нет вариантов, кроме как идти на Николаев и Одессу, чтобы не бросить Приднестровье.- Все эти задачи сейчас решаются, но медленно.- Медленно, но быстрее, чем решались раньше. И с меньшими потерями. Наш ВПК серьезно встряхнули за этот год. Посмотрите, сколько у нас появилось моделей беспилотников и средств РЭБ. Это очень хороший признак. А самое главное – наши генералы, солдаты и офицеры научились воевать. Надеюсь, мы перенесем боевые действия в Днепропетровскую область, где наша тактика охватов будет продолжаться, чтобы мы не шли в лобовые штурмы.На мой взгляд, главная наша задача сейчас – лишить возможности ВСУ поддерживать свою группировку под Суджей. Надо разнести в пух и прах все дороги, по которым осуществляется снабжение. Учитывая, что Сумская область – леса и болота.Более того, это нужно сделать до того момента, как враг переймет наш опыт, когда мы сделали на дорогах целые противодроновые тоннели, закрытые маскировочными сетями.Если мы окружим Суджу и оставим ВСУ без боеприпасов, они наконец-то начнут сдаваться.И еще одно мое личное пожелание: давайте что-то запустим по крупнейшему в Европе Кременчугскому НПЗ. Пускай мы не будем трогать Киев. Пускай они пекут режут торты в виде русских младенцев. Мы с ними потом разберемся. Но давайте наконец сделаем так, чтобы ВСУ не имели возможности заправлять технику.- В общем, вы уже не такой пессимист, как раньше, когда вы говорили, что без ударов по транспортной инфраструктуре Украины нам придется или воевать лет десять, или проводить мобилизацию. Выходит, у нас есть возможность победить в какой-то обозримой перспективе.- Мобилизацию мы проводить не будем по внутриполитическим и экономическим причинам. Но мы можем интенсифицировать боевые действия за счет того, что у нас есть сейчас.Дмитрий Анатольевич Медведев хорошо справляется с набором контрактников, но ему предстоит сделать так, чтобы на фронт приходили еще больше добровольцев. Добровольный набор лучше мобилизации в том смысле, что из-за мобилизации у нас могут просесть целые отрасли экономики.Для победы нам потребуется еще два-три года, если только не произойдет чего-то экстраординарного. Например, Северная Корея все же осуществит массовые поставки реактивных систем KN-25 и самоходных гаубиц "Коксан" или направит к нам 300-400 тысяч добровольцев.Кстати, я неоднократно говорил, что нам давно надо было принять "Закон об интербригадах", чтобы мы могли, не оглядываясь на всякие международные экивоки, принимать на фронт антифашистов со всего мира.Мне бы очень хотелось, чтобы мы набрали 100-200 тысяч иностранных добровольцев, наш ВПК бы их вооружил, а наши опытные инструктора их обучили. Это было бы серьезным усилением.Я об этом говорил депутатам Госдумы восьмого созыва, но эта инициатива до них не дошла. Может быть, руководитель комитета по обороне Картаполов и спикер Володин прочитают наше интервью и инициирует принятие такого закона (смеется).Также по теме - в материале Павла Котова: Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе

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Кирилл Курбатов

интервью, украина, россия, китай, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, вооруженные силы украины, впк, владимир зеленский, дипломатия, переговоры, курская область