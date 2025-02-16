https://ukraina.ru/20250216/1061106756.html

Шок в Киеве. Пять сценариев развития прошлого и один будущего, полный крах и деконструкция мифа "Украина"

Шок в Киеве. Пять сценариев развития прошлого и один будущего, полный крах и деконструкция мифа "Украина" - 16.02.2025 Украина.ру

Шок в Киеве. Пять сценариев развития прошлого и один будущего, полный крах и деконструкция мифа "Украина"

Какое будущее может быть у Украины? Какие сценарии этого будущего вообще в принципе возможны? И возможно ли само существование этого государства?

2025-02-16T09:00

2025-02-16T09:00

2025-02-16T09:00

украина

киев

сша

петр порошенко

владимир зеленский

валерий залужный

нато

ес

снбо

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Для начала надо посмотреть: а какие сценарии были и как их Украина в прошлом реализовала?Рассмотрим пять самых популярных мифов Украины.Это: "армия-мова-вира" Петра Порошенко, "аграрная сверхдержава", "ай-ти держава", "транспортный хаб". И самое любимое всеми президентами Украины: "зонтик НАТО и ЕС".И возникают прямо сейчас новые мифы. Один из них - в стиле Карандышева из пьесы Островского: "так не доставайся же ты никому!"Миф о "самоубийстве элит"В Киеве и на Украине сейчас царит паника, уныние, депрессия и озлобление.То, что испытывают элиты Украины, да и большая часть общества, называется словом "шок".Шок вызван всем происходящим в последние месяцы. А именно сейчас - переговорами президентов России и США и речью вице-президента США Вэнса в Мюнхене.Неужели "политические украинцы" больше не нужны? Их не собираются больше использовать?Планы украинских "элитариев" коротко описал политолог Руслан Бортник: планируется "самоубийство элит". И тогда наступит хаос и анархия, Украина станет неуправляемой.Это один из сценариев будущего Украины: возвращение в состояние "Дикого поля", неуправляемого хаоса.Таким сценарием, видимо, украинские "элитарии" пытаются напугать Запад.Но сразу надо сказать: сценарий этот маловероятный. А "самоубийства элит" на Украине никто, скорее всего, даже не заметит.Они уже давно ничем не управляют.Бюджет Украины на 85 процентов состоит из зарубежных средств.90 процентов СМИ работали на гранты USAID.Генералы и высшие офицеры ВСУ получают тысячи и десятки тысяч долларов "премий" от НАТО, войска управляются штабами НАТО.Имущество олигархов будут делить и отбирать. Сами они никому не интересны.Где же в этой схеме украинские элиты?Они давно отодвинуты в сторону, и выполняют лишь роль ширмы при принятии решений.Новый премьер генерал?Так что хаос вряд ли наступит.А чтобы это было уже совсем наверняка, по слухам, скоро на место премьера Украины будет поставлен другой человек. Тот, который сейчас проходит переподготовку в политическом штабе на островах.Валерий Залужный как премьер Украины станет еще одним "гарантом стабильности" Украины.Хотя это, видимо, увеличивает количество западных игроков, усиливает одну из зарубежных партий, которые надеются тем или иным образом поживиться за счёт Украины.Это один из возможных сценариев "переформатирования элит".А вот какие сценарии будущего этой территории всё же возможны?Для этого надо вспомнить, а какие сценарии вообще были?Давайте посмотрим. Учитывая знаки и символы происходящего за последние месяцы.Такие знаки есть, и многие из них на виду."Деконструкция" Петра ПорошенкоТо, что раньше могло шокировать и Украину и, возможно, обсуждалось бы в западной печати как большая новость, сегодня даже не очень привлекло внимание прессы и общества.Санкции против Петра Порошенко, Игоря Коломойского, других олигархов и политиков. Обсуждается это больше всего в связи с тем, что в Раде однопартийцы Порошенко блокируют трибуну.Санкции, конечно, вводятся Зеленским для того, чтобы "пограбить и поделить" собственность других олигархов. Но всё это больше похоже на фарс.Тем более, что как выяснилось, санкции были приняты на заседании СНБО с указанием неправильного номера Порошенко в налоговой. И теперь нужно новое заседание СНБО!Это полностью соответствует "криворожскому стилю" управления страной. Всё очень примитивно сляпано. Но очень много пафоса и истерики.Вся конструкция "санкций против Петра" шита белыми нитками. Конструкция убожеская, как мелодии "Квартала 95".Это многое говорит о том, какие "элиты" управляют Украиной. И с помощью каких примитивных инструментов осуществляется это управление.В очередной раз разыгрывается спектакль "я не ваш конкурент, я ваш приговор", который Зеленский и Порошенко разыграли в далеком уже 2019 году."Стадион, так стадион!""Придет весна, сажать будем!"Однако всё происходящее не сводится только к примитивным сценкам якобы "противостояния" и якобы "санкций".Ведь начавшийся "демонтаж Порошенко", пускай пока только на словах, означает демонтаж украинской государственности последних десяти лет.Вся эта "армия - мова - вира", весь комплекс "мифа Порошенко" собираются отправить в небытие. Вместе с его творцом. Уже можно!Давайте вспомним слова Владимира Владимировича Путина о будущем Петра Порошенко:Армия Язык. ВераЧто вообще означал весь этот комплекс мифологем, который с фанатичным упорством продвигал "кондитер"?Меняем язык. Меняем веру. Усиливаем армию.Это комплекс построения из украинского общества "анти России".Но ведь этот миф начинается еще со времён президента Кучмы и его лозунга "Украина - не Россия"?Конечно же, это именно так и есть. Сначала в головы украинцев попытались засунуть конструкт "не Россия", а потом поменяли его на "анти Россия".Именно для этого и надо было поменять язык и веру - это основное, что делает людей осознающими себя как единую нацию.Язык, на котором говорили "украинцы", особенно на востоке и на юге страны, был русский.Города, такие как Киев, Харьков, Днепропетровск, не говоря уже про Донецк, Симферополь и Луганск - полностью русскоязычные.Вера у большинства населения - православная.Какие же это украинцы, если по основным признакам они русские?И начался эксперимент: меняем насильно русский на украинский, а церковь - на придуманную ПЦУ.Но эксперимент оказался неудачным. И с языком, и с верой большие проблемы, несмотря на все титанические усилия властей Украины. В течение десятилетий работали. И все равно нет "единой Украины".И это несмотря на многомиллиардные гранты, которые получали "украинизаторы".Нет, конечно, "армия - мова - вира" все равно останется как конструкт, который продолжат вдалбливать украинцам.Но всё это вызывает у народа все меньше энтузиазма.И уже социология фиксирует: все больше людей в быту говорит на русском, особенно молодежь. И с церковью большие проблемы: храмы, захваченные ПЦУ, стоят пустыми .Но были же другие сценарии "светлого будущего"? Они неоднократно предлагались обществу по крайней мере, в виде лозунгов."Аграрная сверхдержава"Один из мифов предлагался послом США, который описал будущее Украины как "аграрной сверхдержавы".Это ничего, что таких "сверхдержав" в мире не существует. Украинцы всё равно верили в эту сказку.Это можно называть "трендом Ющенко", которого даже называли "сонный пасечник".Но не получилось. Особенно после того, как земля "аграрной сверхдержавы" была продана западным корпорациям.Что видимо, и являлось целью конструирования этого мифа?"Держава в смартфоне"Потом был сценарий "великой ай-ти державы". Откуда он возник? Это был один из популярных трендов соцсетей. Все понимали, что промышленности в стране практически уже нет, "аграрными" становиться в современном мире - это как-то архаично.И началось: "да наши компьютерщики лучшие в мире", " да мы станем ай-ти державой".Миф был активно подхвачен командой Зеленского."Держава в смартфоне"!Это звучало модно, современно. Воодушевляло. Появлялась вроде бы какая-то перспектива.На самом деле, "ай-ти Украина" - это такой же миф как "аграрная сверхдержава". Для "ай-ти" нужны огромные средства. Как те сотни миллиардов, которые вкладывают сейчас в развитие искусственного интеллекта США и Китай.В Украину, конечно же, никто не вкладывал. Она была всего лишь "дешевой фабрикой" по производству компьютерных продуктов. И компьютерщики, как оказалось, не лучшие в мире. А просто не очень дорогие.Сегодня айтишники уехали (кто смог, конечно, кто оказался нужен на Западе). И всё, нет никакой "айти" Украины.И этого мифа больше нет.НАТО и ЕС как главный мифА вот крупнейшая мифологема украинского общества - это знаменитые "НАТО и ЕС" - частично жива даже сейчас."Вот возьмут нас в ЕС, и заживём""Пенсии по три тысячи евро"И другая шелуха, которую засыпали в уши украинцам.Это удивительно, но на Украине по прежнему много людей, которые продолжают верить в "зонтик НАТО" и "вот скоро в ЕС, и заживём".Это говорит о поразительной инфантильности украинского общества. И о том, что "морковка ЕС", которую десятилетиями носят перед толпой осликов президенты Украины, продолжает работать."Зонтик НАТО" и "зонтик ЕС" - это как мечта гоголевского Пацюка про вареники, которые сами будут залетать в рот.Рабочая схема! И Зеленский её тоже с энтузиазмом подхватил.Масса людей на Украине продолжают ждать "НАТО и ЕС". Несмотря на то, что уже несколько лет как окончательно стало ясно: никуда не возьмут.В сентябре 2022 Зеленский сказал, что подал заявку на ускоренное вступление в НАТО.Но ещё в мае 2023 года канцлер Германии Шольц сообщил, что Украине надо ждать 30 лет вступления в НАТО.С таким же успехом он мог бы назвать цифру в 300 лет.Для Украины это звучит примерно одинаково.30 лет?И все равно многие упорно продолжали верить.Уже и генсек НАТО говорил, что Украину там не ждут. Уже и США заявили об этом, и другие страны.Но ждут! И разочарование в этом мифе - самое тяжёлое.Украина как транспортный хабНо ведь стремление в НАТО И ЕС - это бегство от государственности?Именно этого и хотели элиты Украины, а с ними и некоторая часть народа: мы будем сидеть и семечки выращивать, а нас Запад будет содержать.По очень простой причине: Украина очень удачно расположена.И это еще один миф. Украина могла бы быть транспортным хабом между Востоком и Западом?Могла бы. Если бы не жадность и недальновидность элит.И потом, в той схеме, которую придумали для Украины, она не должна была становиться "хабом".Если это "не Россия", а впоследствии "анти Россия", то какой же это хаб?ДеконструкцияЗа что же воевали украинцы?За набор лживых обещаний и невыполнимых целей.Вот поэтому такая грусть и такой шок в Киеве.Поэтому начинаются угрозы "политического самоубийства".Все мифы окончательно рухнули. Целей больше нет.И даже гетьмана Порошенко, придумавшего "армию мову виру" собираются судить за госизмену.И даже "гетьман Залужный" не исправит ситуацию.Мифов не осталось. Украину ждет полная деконструкция. Хотя мнимый каркас государственности попытаются еще сохранить. Воодушевить как-то. Гальванизировать.Но это невозможно. Украина сама бежала от государственности много лет, с этим своим стремлением "в ЕС и НАТО"."За цэ стояв Майдан!"Так за что же он стоял? За то, чтобы отказаться от управления своим государством?Именно это Украина и получила. Её мечта, вернее, мечта тех, кто стоял на Майдане в Киеве в 2014 году, сбылась.Вместе с президентом - кондитером, которого вынес этот майдан наверх, уходит в прошлое и эта "постмайданная Украина", с мечтой об отсутствии государства.Государства больше нет. А что будет на его месте - пока непонятно.Ну а можно ли вернуться в 2013 год, в то прекрасное, как теперь выяснилось, для Украины время?Можно ли восстановить домайданную Украину?Это будет очень сложно и наверное, даже подходит больше слово "невозможно".О главных проблемах Украины - в статье Ростислава Ищенко "Не доросшие до нацизма"

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Елена Мурзина

украина, киев, сша, петр порошенко, владимир зеленский, валерий залужный, нато, ес, снбо