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Лондон обеспокоен: "У российской армии, вероятно, сейчас больше Javelin, чем у британской армии"

Лондон обеспокоен: "У российской армии, вероятно, сейчас больше Javelin, чем у британской армии" - 16.02.2025 Украина.ру

Лондон обеспокоен: "У российской армии, вероятно, сейчас больше Javelin, чем у британской армии"

Армия России сейчас вооружена противотанковыми управляемыми ракетами Javelin лучше, чем британская армия. Об этом изданию telegraph.co.uk рассказал источник в британских вооружённых силах.

2025-02-16T18:39

2025-02-16T18:39

2025-02-16T18:39

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Источники издания в Минобороны Британии "обвинили войска Зеленского в трате дорогостоящего оружия и оборудования", сказано в публикации. Такие же претензии и у других представителей НАТО, отметило издание со ссылкой на The Sunday Telegraph.Западные военные предполагают, что "киевские войска сочетают подаренное Западом оружие с тактикой советского образца, что привело к значительному количеству растраченного вооружения НАТО".Британский солдат, обучавший украинцев на Украине, рассказал The Sunday Telegraph, что его подопечные намеревались использовать британские ПТУР NLAW "как если бы это были РПГ" - ручные противотанковые гранатомёты советского образца. Британская ракета стоит около 20 000 фунтов стерлингов ($25.2 тыс) за единицу, Лондон поставил их Киеву более пяти тысяч, сказано в публикации.Оно также отметило, что у украинцев никогда не было достаточно времени для обучения тактике НАТО. Оно сравнимо с сокращёнными курсами для британских резервистов, в которых месяцы обучения втиснуты в двухнедельные пакеты. Кроме того, в ВСУ часто не хотели принимать доктрину НАТО, утверждая, что она не подходит для условий на местах, с которыми западные инструкторы не сталкивались."Источники сообщили, что украинские войска неоднократно бросали командно-пусковые установки ракет Javelin (CLU), которые можно использовать повторно и, как сообщается, стоят более $100 тыс (£80 тыс), на поле боя, поскольку военные Киева якобы сохраняют советский, полуодноразовый подход к своему оборудованию и оружию. Сообщается, что это привело к тому, что российские войска захватили относительно большое количество CLU Javelin (командно-пусковой блок, - прим. ред.), а также их ракет и пусковых труб", - сказано в публикации.Источник издания в российской армии сообщил, что он и его подразделение часто натыкаются на запасы брошенного украинскими войсками западного противотанкового оружия.Он добавил, что при всех симпатиях к Киеву в СВО, усилия по поддержке Киева "строились на лжи".По информации издания, Британия выделила Украине более 10 000 единиц противотанкового оружия, среди которых "тысячи" Javelin.Бывший британский министр оборонных закупок Джеймс Картлидж заявил в апреле прошлого года, что запасы Javelin в его стране не будут восполнены до 2028 года.

https://ukraina.ru/20220330/1033650237.html

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новости, киев, лондон, британия, владимир зеленский, нато, минобороны, вооруженные силы украины, всу, потери всу, сво, военная помощь, javelin