Лондон обеспокоен: "У российской армии, вероятно, сейчас больше Javelin, чем у британской армии" - 16.02.2025 Украина.ру
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Лондон обеспокоен: "У российской армии, вероятно, сейчас больше Javelin, чем у британской армии"
Лондон обеспокоен: "У российской армии, вероятно, сейчас больше Javelin, чем у британской армии" - 16.02.2025 Украина.ру
Лондон обеспокоен: "У российской армии, вероятно, сейчас больше Javelin, чем у британской армии"
Армия России сейчас вооружена противотанковыми управляемыми ракетами Javelin лучше, чем британская армия. Об этом изданию telegraph.co.uk рассказал источник в британских вооружённых силах.
2025-02-16T18:39
2025-02-16T18:39
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Источники издания в Минобороны Британии "обвинили войска Зеленского в трате дорогостоящего оружия и оборудования", сказано в публикации. Такие же претензии и у других представителей НАТО, отметило издание со ссылкой на The Sunday Telegraph.Западные военные предполагают, что "киевские войска сочетают подаренное Западом оружие с тактикой советского образца, что привело к значительному количеству растраченного вооружения НАТО".Британский солдат, обучавший украинцев на Украине, рассказал The Sunday Telegraph, что его подопечные намеревались использовать британские ПТУР NLAW "как если бы это были РПГ" - ручные противотанковые гранатомёты советского образца. Британская ракета стоит около 20 000 фунтов стерлингов ($25.2 тыс) за единицу, Лондон поставил их Киеву более пяти тысяч, сказано в публикации.Оно также отметило, что у украинцев никогда не было достаточно времени для обучения тактике НАТО. Оно сравнимо с сокращёнными курсами для британских резервистов, в которых месяцы обучения втиснуты в двухнедельные пакеты. Кроме того, в ВСУ часто не хотели принимать доктрину НАТО, утверждая, что она не подходит для условий на местах, с которыми западные инструкторы не сталкивались."Источники сообщили, что украинские войска неоднократно бросали командно-пусковые установки ракет Javelin (CLU), которые можно использовать повторно и, как сообщается, стоят более $100 тыс (£80 тыс), на поле боя, поскольку военные Киева якобы сохраняют советский, полуодноразовый подход к своему оборудованию и оружию. Сообщается, что это привело к тому, что российские войска захватили относительно большое количество CLU Javelin (командно-пусковой блок, - прим. ред.), а также их ракет и пусковых труб", - сказано в публикации.Источник издания в российской армии сообщил, что он и его подразделение часто натыкаются на запасы брошенного украинскими войсками западного противотанкового оружия.Он добавил, что при всех симпатиях к Киеву в СВО, усилия по поддержке Киева "строились на лжи".По информации издания, Британия выделила Украине более 10 000 единиц противотанкового оружия, среди которых "тысячи" Javelin.Бывший британский министр оборонных закупок Джеймс Картлидж заявил в апреле прошлого года, что запасы Javelin в его стране не будут восполнены до 2028 года.
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новости, киев, лондон, британия, владимир зеленский, нато, минобороны, вооруженные силы украины, всу, потери всу, сво, военная помощь, javelin
Новости, Киев, Лондон, Британия, Владимир Зеленский, НАТО, Минобороны, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, СВО, военная помощь, Javelin

Лондон обеспокоен: "У российской армии, вероятно, сейчас больше Javelin, чем у британской армии"

18:39 16.02.2025
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоенная техника западного производства, захваченная российскими десантниками на Украине
Военная техника западного производства, захваченная российскими десантниками на Украине
© Министерство обороны РФ
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Армия России сейчас вооружена противотанковыми управляемыми ракетами Javelin лучше, чем британская армия. Об этом изданию telegraph.co.uk рассказал источник в британских вооружённых силах.
Источники издания в Минобороны Британии "обвинили войска Зеленского в трате дорогостоящего оружия и оборудования", сказано в публикации. Такие же претензии и у других представителей НАТО, отметило издание со ссылкой на The Sunday Telegraph.
Западные военные предполагают, что "киевские войска сочетают подаренное Западом оружие с тактикой советского образца, что привело к значительному количеству растраченного вооружения НАТО".
Британский солдат, обучавший украинцев на Украине, рассказал The Sunday Telegraph, что его подопечные намеревались использовать британские ПТУР NLAW "как если бы это были РПГ" - ручные противотанковые гранатомёты советского образца. Британская ракета стоит около 20 000 фунтов стерлингов ($25.2 тыс) за единицу, Лондон поставил их Киеву более пяти тысяч, сказано в публикации.
"Источник сообщил, что украинцы должны были поделиться видеозаписями правильного использования оружия, но полученные кадры показали, что войска Киева одновременно ведут беспорядочный огонь пятью или шестью NLAW по российским позициям — залпы стоят более 100 000 фунтов стерлингов каждый", - сообщило издание.
Оно также отметило, что у украинцев никогда не было достаточно времени для обучения тактике НАТО. Оно сравнимо с сокращёнными курсами для британских резервистов, в которых месяцы обучения втиснуты в двухнедельные пакеты. Кроме того, в ВСУ часто не хотели принимать доктрину НАТО, утверждая, что она не подходит для условий на местах, с которыми западные инструкторы не сталкивались.
- РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта 2022, 11:14
Удар по Донецку, потери Украины, украинцы усовершенствовали NLAW, программа реконструкции, провокация в Умани. Хроника событий на Украине на 11:00 30 мартаУтром 30 марта украинские военные нанесли удар по Донецку. Украинская армия продолжает нести потери. Власти Украины заявили о масштабной программе восстановления жилья в стране. Украинские военные усовершенствовали британско-шведский ПТРК NLAW
"Источники сообщили, что украинские войска неоднократно бросали командно-пусковые установки ракет Javelin (CLU), которые можно использовать повторно и, как сообщается, стоят более $100 тыс (£80 тыс), на поле боя, поскольку военные Киева якобы сохраняют советский, полуодноразовый подход к своему оборудованию и оружию. Сообщается, что это привело к тому, что российские войска захватили относительно большое количество CLU Javelin (командно-пусковой блок, - прим. ред.), а также их ракет и пусковых труб", - сказано в публикации.
Источник издания в российской армии сообщил, что он и его подразделение часто натыкаются на запасы брошенного украинскими войсками западного противотанкового оружия.
"У российской армии, вероятно, сейчас больше Javelin, чем у британской армии", — сказал британский источник издания.
Он добавил, что при всех симпатиях к Киеву в СВО, усилия по поддержке Киева "строились на лжи".
По информации издания, Британия выделила Украине более 10 000 единиц противотанкового оружия, среди которых "тысячи" Javelin.
Бывший британский министр оборонных закупок Джеймс Картлидж заявил в апреле прошлого года, что запасы Javelin в его стране не будут восполнены до 2028 года.
 
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