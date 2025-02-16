Петр Акопов: Россия в Саудовской Аравии сделает всё, чтобы Трамп повесил на Европу содержание Украины - 16.02.2025 Украина.ру
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Петр Акопов: Россия в Саудовской Аравии сделает всё, чтобы Трамп повесил на Европу содержание Украины
Петр Акопов: Россия в Саудовской Аравии сделает всё, чтобы Трамп повесил на Европу содержание Украины - 16.02.2025 Украина.ру
Петр Акопов: Россия в Саудовской Аравии сделает всё, чтобы Трамп повесил на Европу содержание Украины
Европа в одиночку не вытянет поддержку Украины и сдаст ее России. Мы этого как раз добиваемся военными и политико-дипломатическими методами: проведением СВО, переговорами с Трампом и деморализацией европейских элит, считает обозреватель РИА "Новости", политолог-международник Петр Акопов
2025-02-16T18:22
2025-02-16T18:22
интервью
россия
саудовская аравия
петр акопов
дональд трамп
европа
сша
сво
украина
запад
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что в Саудовской Аравии на следующей неделе пройдет встреча делегаций России и США, чтобы подготовить площадку для переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В частности, Москву на этой встрече якобы будут представлять главный советник президента по внешней политике Юрий Ушаков, глава СВР Сергей Нарышкин, а ключевую роль неофициального канала связи с командой переговорщиков Трампа может сыграть генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. - Петр, если этот состав российской делегации подтвердится, о какой тактике Москвы в ходе переговоров с командой Трампа может идти речь? - Москва будет пытаться понять истинную позицию Вашингтона по Украине. Учитывая, что все предыдущие заявления Трампа звучали обтекаемо, Россия просто повторит предыдущие свои требования по демилитаризации, гарантированного отказа от вступления Украины в НАТО когда-либо и передачи в состав РФ конституционных регионов. То есть мы повторим свои требования и будем прощупывать, насколько Трамп будет готов двигаться в эту сторону. Никакого прорыва на переговорах я сейчас не ожидал, поскольку американцы пробрасывают самые разные вещи вроде того же ввода на Украину европейских "миротворцев", что для нас недопустимо. Да, разговоры о том, что встреча между Путиным и Трампом в Саудовской Аравии может состояться еще до конца февраля, тоже не совсем беспочвенны. Но у нас все равно еще слишком много противоречий с американцами, что нам выгодно тянуть время. Мы будем продолжать СВО и смотреть на то, как европейцы дергаются от различных американских инициатив. - Удастся ли нам при Трампе избежать эскалации? - Пока ни о какой эскалации говорить не приходится. В ближайшие месяцы будет продолжаться торг по условиям завершения СВО. На эскалацию Трамп может пойти лишь в том случае, если он поймет, что Россия категорически не готова к завершению войны и к переговорам о послевоенном устройстве Европы и Украины. Но Москва сама говорила, что Украина завязана на большой комплекс проблем европейской безопасности и наших отношений с Западом. Поэтому мы будем требовать этой увязки. На предложение Трампа остановить боевые действия, а потом договариваться, ответ с нашей стороны будет "Нет". И Трамп это прекрасно понимает. Максимум, на что может пойти Россия - так это перемирие на несколько дней на момент переговоров. Но это перемирие не будет означать остановку СВО или достижение договоренностей. Это будет лишь символический жест, что мы всерьез готовы к диалогу с американцами. - Какова позиция Трампа по поводу Европы? Он действительно хочет ее бросить? Или он просто хочет поменять там власть на своих сторонников? - Трамп хочет переложить на Европу ответственность за Украину и привести к власти в Европе местных трампистов. Ему нужно сделать так, чтобы Европа двигалась в сторону более слабого Евросоюза. Ему нужен Евросоюз, находящийся в орбите США с сильными национальными государствами, с каждым из которых Штаты будут вести свою игру. А Украина - это один иструментов проведения этой политики. - Выходит, Трамп пытается нанести Европе двойной удар? - Да. Тарифы, Украина, отношение Европы с Китаем, местные трамписты - это все элементы одной большой политики Трампа. Трамп пересобирает Запад на других принципах. Ему нужно построить американоцентричный мир, а не западноцентричный. В этой системе Америка должна быть сильным государством, которая навязывает всем свои правила. А Европа, Китай и Россия - соперники, а не противники. Понятно, что никакая единая европейская армия Трампу не нужна. Да и все разговоры Европы о военной независимости от Америки - ерунда. Трамп это понимает. И будет встраивать Европу в свой план перестройки мировых отношений. - Почему вы думаете, что Европа не сможет стать независимой от США? Тот же генсек НАТО Рютте в свою бытность премьер-министром Нидерландов без проблем увеливал расходы на оборону. - У европейцев нет возможности построить сильную оборонную политику и сильный ВПК. Чтобы Европа по военно-экономической мощности сравнялась с США, потребуются годы. Там все должно быть скоординировано между собой. Там же большая разница между немецким, французским и британским ВПК. Да, они проводили между собой какое-то сопряжение, но пока этот разрыв ликвидировать не удалось. Более того, в Европе нет политической воли для создания единой оборонной политики. Конечно, часть европейских элит активно разгоняет лозунг "Если падет Украина, Путин пойдет на Польшу и Прибалтику". Но этот лозунг не находит отклика даже у большой части европейских элит. Все понимают, что у России нет планов нападать на Европу - хотья входящую в НАТО, хоть не входящую в НАТО. Россия на Украине лишь отбивает свои юго-западные земли от европейско-американской экспансии. Поэтому мобилизовать Европу на отражение этой мнимой агрессии не удастся. - Мы можем рассчитывать, что Трамп повесит Украину на Европу и они все вместе загнутся? - Это был бы идеальный вариант и для России, и для Украины, и для Европы. Европа в одиночку не вытянет поддержку Украины и сдаст ее России. Мы этого как раз добиваемся военными и политико-дипломатическими методами: проведением СВО, переговорами с Трампом и деморализацией европейских элит. - Какой аргумент на переговорах с Трампом мы можем использовать для того, чтобы он мог повесить Украину на Европу? - Трамп сам этого хочет. Нам не нужно не предъявлять ему какие-то аргументы, а следить за тем, как он воплощает в жизнь свои намерения сделать так, чтобы европейцы оплачивали и защищали Украину. Эта идея Трампа отвечает нашим интересам - расколоть единый Запад. Не факт, что получится, но попробовать можно. - Какую роль в диалоге между Путиным и Трампом может сыграть Саудовская Аравия? В публикации Bloomberg сказано, что этим занимается Аль-Айбан — советник наследного принца Мухаммеда бен Салмана, который представлял его на переговорах с Ираном и США, когда речь шла о соглашении об обороне и стратегическом сотрудничестве, а также перспективе нормализации отношений с Израилем. - Там важнее фигура не советника, а самого наследного принца Муххамеда. Он ведет свою игру. У него хорошие отношения и с Путиным и Трампом. При этом у саудитов большие противоречия с американцами по поводу Израиля. Как бы Трамп ни пытался пропихнуть идею о договоренностях по поводу выселения палестинцев из Газы и восстановлении саудовско-израильских отношений - это ерунда. Если Эр-Рияд на это пойдет, весь исламский мир воспримет это как предательство палистинского дела и Саудовская Аравия потеряет свой статус морального лидера как минимум арабского мира, если не всех мусульман. Но, повышая роль Саудовской Аравии как посредника между Россией и Америкой, Трамп рассчитывает добиться от Эр-Рияда какого-то понимания по вопросу Израиля. То есть, проводя переговоры по Украине, Трамп будет держать в голове тему Газы. Путин тоже будет это делать. То есть закручивается интересная комбинация. Получится что-то из этого или нет - увидим на переговорах между Путиным и Трампом.Также по теме - в интервью Андрея Суздальцева: Трамп прыгает с корабля, на котором Европа и Украина ведут войну против России
https://ukraina.ru/20210114/1030238972.html
https://ukraina.ru/20250215/1061102107.html
россия
саудовская аравия
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сша
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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1
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4.7
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, саудовская аравия, петр акопов, дональд трамп, европа, сша, сво, украина, запад, переговоры, политика, дипломатия, израиль, ближний восток
Интервью, Россия, Саудовская Аравия, Петр Акопов, Дональд Трамп, Европа, США, СВО, Украина, Запад, переговоры, политика, дипломатия, Израиль, Ближний Восток

Петр Акопов: Россия в Саудовской Аравии сделает всё, чтобы Трамп повесил на Европу содержание Украины

18:22 16.02.2025
 
© Петр ТолстойПетр Акопов интервью
Петр Акопов интервью
© Петр Толстой
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Европа в одиночку не вытянет поддержку Украины и сдаст ее России. Мы этого как раз добиваемся военными и политико-дипломатическими методами: проведением СВО, переговорами с Трампом и деморализацией европейских элит, считает обозреватель РИА "Новости", политолог-международник Петр Акопов
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что в Саудовской Аравии на следующей неделе пройдет встреча делегаций России и США, чтобы подготовить площадку для переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В частности, Москву на этой встрече якобы будут представлять главный советник президента по внешней политике Юрий Ушаков, глава СВР Сергей Нарышкин, а ключевую роль неофициального канала связи с командой переговорщиков Трампа может сыграть генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
- Петр, если этот состав российской делегации подтвердится, о какой тактике Москвы в ходе переговоров с командой Трампа может идти речь?
- Москва будет пытаться понять истинную позицию Вашингтона по Украине. Учитывая, что все предыдущие заявления Трампа звучали обтекаемо, Россия просто повторит предыдущие свои требования по демилитаризации, гарантированного отказа от вступления Украины в НАТО когда-либо и передачи в состав РФ конституционных регионов.
Петр Акопов - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января 2021, 14:00
Петр Акопов: кто онПолитолог, политический обозреватель
То есть мы повторим свои требования и будем прощупывать, насколько Трамп будет готов двигаться в эту сторону. Никакого прорыва на переговорах я сейчас не ожидал, поскольку американцы пробрасывают самые разные вещи вроде того же ввода на Украину европейских "миротворцев", что для нас недопустимо.
Да, разговоры о том, что встреча между Путиным и Трампом в Саудовской Аравии может состояться еще до конца февраля, тоже не совсем беспочвенны. Но у нас все равно еще слишком много противоречий с американцами, что нам выгодно тянуть время. Мы будем продолжать СВО и смотреть на то, как европейцы дергаются от различных американских инициатив.
- Удастся ли нам при Трампе избежать эскалации?
- Пока ни о какой эскалации говорить не приходится. В ближайшие месяцы будет продолжаться торг по условиям завершения СВО. На эскалацию Трамп может пойти лишь в том случае, если он поймет, что Россия категорически не готова к завершению войны и к переговорам о послевоенном устройстве Европы и Украины. Но Москва сама говорила, что Украина завязана на большой комплекс проблем европейской безопасности и наших отношений с Западом. Поэтому мы будем требовать этой увязки.
На предложение Трампа остановить боевые действия, а потом договариваться, ответ с нашей стороны будет "Нет". И Трамп это прекрасно понимает. Максимум, на что может пойти Россия - так это перемирие на несколько дней на момент переговоров. Но это перемирие не будет означать остановку СВО или достижение договоренностей. Это будет лишь символический жест, что мы всерьез готовы к диалогу с американцами.
- Какова позиция Трампа по поводу Европы? Он действительно хочет ее бросить? Или он просто хочет поменять там власть на своих сторонников?
- Трамп хочет переложить на Европу ответственность за Украину и привести к власти в Европе местных трампистов. Ему нужно сделать так, чтобы Европа двигалась в сторону более слабого Евросоюза. Ему нужен Евросоюз, находящийся в орбите США с сильными национальными государствами, с каждым из которых Штаты будут вести свою игру. А Украина - это один иструментов проведения этой политики.
- Выходит, Трамп пытается нанести Европе двойной удар?
- Да. Тарифы, Украина, отношение Европы с Китаем, местные трамписты - это все элементы одной большой политики Трампа.
Трамп пересобирает Запад на других принципах. Ему нужно построить американоцентричный мир, а не западноцентричный. В этой системе Америка должна быть сильным государством, которая навязывает всем свои правила. А Европа, Китай и Россия - соперники, а не противники.
Понятно, что никакая единая европейская армия Трампу не нужна. Да и все разговоры Европы о военной независимости от Америки - ерунда. Трамп это понимает. И будет встраивать Европу в свой план перестройки мировых отношений.
- Почему вы думаете, что Европа не сможет стать независимой от США? Тот же генсек НАТО Рютте в свою бытность премьер-министром Нидерландов без проблем увеливал расходы на оборону.
- У европейцев нет возможности построить сильную оборонную политику и сильный ВПК. Чтобы Европа по военно-экономической мощности сравнялась с США, потребуются годы. Там все должно быть скоординировано между собой. Там же большая разница между немецким, французским и британским ВПК. Да, они проводили между собой какое-то сопряжение, но пока этот разрыв ликвидировать не удалось.
Более того, в Европе нет политической воли для создания единой оборонной политики. Конечно, часть европейских элит активно разгоняет лозунг "Если падет Украина, Путин пойдет на Польшу и Прибалтику". Но этот лозунг не находит отклика даже у большой части европейских элит.
Все понимают, что у России нет планов нападать на Европу - хотья входящую в НАТО, хоть не входящую в НАТО. Россия на Украине лишь отбивает свои юго-западные земли от европейско-американской экспансии. Поэтому мобилизовать Европу на отражение этой мнимой агрессии не удастся.
- Мы можем рассчитывать, что Трамп повесит Украину на Европу и они все вместе загнутся?
- Это был бы идеальный вариант и для России, и для Украины, и для Европы. Европа в одиночку не вытянет поддержку Украины и сдаст ее России. Мы этого как раз добиваемся военными и политико-дипломатическими методами: проведением СВО, переговорами с Трампом и деморализацией европейских элит.
- Какой аргумент на переговорах с Трампом мы можем использовать для того, чтобы он мог повесить Украину на Европу?
- Трамп сам этого хочет. Нам не нужно не предъявлять ему какие-то аргументы, а следить за тем, как он воплощает в жизнь свои намерения сделать так, чтобы европейцы оплачивали и защищали Украину. Эта идея Трампа отвечает нашим интересам - расколоть единый Запад. Не факт, что получится, но попробовать можно.
- Какую роль в диалоге между Путиным и Трампом может сыграть Саудовская Аравия? В публикации Bloomberg сказано, что этим занимается Аль-Айбан — советник наследного принца Мухаммеда бен Салмана, который представлял его на переговорах с Ираном и США, когда речь шла о соглашении об обороне и стратегическом сотрудничестве, а также перспективе нормализации отношений с Израилем.
- Там важнее фигура не советника, а самого наследного принца Муххамеда. Он ведет свою игру. У него хорошие отношения и с Путиным и Трампом. При этом у саудитов большие противоречия с американцами по поводу Израиля.
Как бы Трамп ни пытался пропихнуть идею о договоренностях по поводу выселения палестинцев из Газы и восстановлении саудовско-израильских отношений - это ерунда. Если Эр-Рияд на это пойдет, весь исламский мир воспримет это как предательство палистинского дела и Саудовская Аравия потеряет свой статус морального лидера как минимум арабского мира, если не всех мусульман.
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Вчера, 15:30
Богдан Безпалько: Пока Россия идет к Одессе, Зеленский тянет время, а Трамп готовит кнут и пряникЗеленский в сложном положении, потому что он тот барашек, которого могут принести в жертву. Но формально украинский президент мог бы поставить подпись под соглашением о перемирии и заморозке. Это то, чего добивается Трамп, чтобы получить Нобелевскую премию мира. Зеленский этому мешает, потому что он питается войной.
Но, повышая роль Саудовской Аравии как посредника между Россией и Америкой, Трамп рассчитывает добиться от Эр-Рияда какого-то понимания по вопросу Израиля. То есть, проводя переговоры по Украине, Трамп будет держать в голове тему Газы. Путин тоже будет это делать. То есть закручивается интересная комбинация. Получится что-то из этого или нет - увидим на переговорах между Путиным и Трампом.
Также по теме - в интервью Андрея Суздальцева: Трамп прыгает с корабля, на котором Европа и Украина ведут войну против России
 
ИнтервьюРоссияСаудовская АравияПетр АкоповДональд ТрампЕвропаСШАСВОУкраинаЗападпереговорыполитикадипломатияИзраильБлижний Восток
 
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