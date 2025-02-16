https://ukraina.ru/20250216/1061116128.html
Петр Акопов: Россия в Саудовской Аравии сделает всё, чтобы Трамп повесил на Европу содержание Украины
Петр Акопов: Россия в Саудовской Аравии сделает всё, чтобы Трамп повесил на Европу содержание Украины - 16.02.2025 Украина.ру
Петр Акопов: Россия в Саудовской Аравии сделает всё, чтобы Трамп повесил на Европу содержание Украины
Европа в одиночку не вытянет поддержку Украины и сдаст ее России. Мы этого как раз добиваемся военными и политико-дипломатическими методами: проведением СВО, переговорами с Трампом и деморализацией европейских элит, считает обозреватель РИА "Новости", политолог-международник Петр Акопов
2025-02-16T18:22
2025-02-16T18:22
2025-02-16T18:22
интервью
россия
саудовская аравия
петр акопов
дональд трамп
европа
сша
сво
украина
запад
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что в Саудовской Аравии на следующей неделе пройдет встреча делегаций России и США, чтобы подготовить площадку для переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В частности, Москву на этой встрече якобы будут представлять главный советник президента по внешней политике Юрий Ушаков, глава СВР Сергей Нарышкин, а ключевую роль неофициального канала связи с командой переговорщиков Трампа может сыграть генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. - Петр, если этот состав российской делегации подтвердится, о какой тактике Москвы в ходе переговоров с командой Трампа может идти речь? - Москва будет пытаться понять истинную позицию Вашингтона по Украине. Учитывая, что все предыдущие заявления Трампа звучали обтекаемо, Россия просто повторит предыдущие свои требования по демилитаризации, гарантированного отказа от вступления Украины в НАТО когда-либо и передачи в состав РФ конституционных регионов. То есть мы повторим свои требования и будем прощупывать, насколько Трамп будет готов двигаться в эту сторону. Никакого прорыва на переговорах я сейчас не ожидал, поскольку американцы пробрасывают самые разные вещи вроде того же ввода на Украину европейских "миротворцев", что для нас недопустимо. Да, разговоры о том, что встреча между Путиным и Трампом в Саудовской Аравии может состояться еще до конца февраля, тоже не совсем беспочвенны. Но у нас все равно еще слишком много противоречий с американцами, что нам выгодно тянуть время. Мы будем продолжать СВО и смотреть на то, как европейцы дергаются от различных американских инициатив. - Удастся ли нам при Трампе избежать эскалации? - Пока ни о какой эскалации говорить не приходится. В ближайшие месяцы будет продолжаться торг по условиям завершения СВО. На эскалацию Трамп может пойти лишь в том случае, если он поймет, что Россия категорически не готова к завершению войны и к переговорам о послевоенном устройстве Европы и Украины. Но Москва сама говорила, что Украина завязана на большой комплекс проблем европейской безопасности и наших отношений с Западом. Поэтому мы будем требовать этой увязки. На предложение Трампа остановить боевые действия, а потом договариваться, ответ с нашей стороны будет "Нет". И Трамп это прекрасно понимает. Максимум, на что может пойти Россия - так это перемирие на несколько дней на момент переговоров. Но это перемирие не будет означать остановку СВО или достижение договоренностей. Это будет лишь символический жест, что мы всерьез готовы к диалогу с американцами. - Какова позиция Трампа по поводу Европы? Он действительно хочет ее бросить? Или он просто хочет поменять там власть на своих сторонников? - Трамп хочет переложить на Европу ответственность за Украину и привести к власти в Европе местных трампистов. Ему нужно сделать так, чтобы Европа двигалась в сторону более слабого Евросоюза. Ему нужен Евросоюз, находящийся в орбите США с сильными национальными государствами, с каждым из которых Штаты будут вести свою игру. А Украина - это один иструментов проведения этой политики. - Выходит, Трамп пытается нанести Европе двойной удар? - Да. Тарифы, Украина, отношение Европы с Китаем, местные трамписты - это все элементы одной большой политики Трампа. Трамп пересобирает Запад на других принципах. Ему нужно построить американоцентричный мир, а не западноцентричный. В этой системе Америка должна быть сильным государством, которая навязывает всем свои правила. А Европа, Китай и Россия - соперники, а не противники. Понятно, что никакая единая европейская армия Трампу не нужна. Да и все разговоры Европы о военной независимости от Америки - ерунда. Трамп это понимает. И будет встраивать Европу в свой план перестройки мировых отношений. - Почему вы думаете, что Европа не сможет стать независимой от США? Тот же генсек НАТО Рютте в свою бытность премьер-министром Нидерландов без проблем увеливал расходы на оборону. - У европейцев нет возможности построить сильную оборонную политику и сильный ВПК. Чтобы Европа по военно-экономической мощности сравнялась с США, потребуются годы. Там все должно быть скоординировано между собой. Там же большая разница между немецким, французским и британским ВПК. Да, они проводили между собой какое-то сопряжение, но пока этот разрыв ликвидировать не удалось. Более того, в Европе нет политической воли для создания единой оборонной политики. Конечно, часть европейских элит активно разгоняет лозунг "Если падет Украина, Путин пойдет на Польшу и Прибалтику". Но этот лозунг не находит отклика даже у большой части европейских элит. Все понимают, что у России нет планов нападать на Европу - хотья входящую в НАТО, хоть не входящую в НАТО. Россия на Украине лишь отбивает свои юго-западные земли от европейско-американской экспансии. Поэтому мобилизовать Европу на отражение этой мнимой агрессии не удастся. - Мы можем рассчитывать, что Трамп повесит Украину на Европу и они все вместе загнутся? - Это был бы идеальный вариант и для России, и для Украины, и для Европы. Европа в одиночку не вытянет поддержку Украины и сдаст ее России. Мы этого как раз добиваемся военными и политико-дипломатическими методами: проведением СВО, переговорами с Трампом и деморализацией европейских элит. - Какой аргумент на переговорах с Трампом мы можем использовать для того, чтобы он мог повесить Украину на Европу? - Трамп сам этого хочет. Нам не нужно не предъявлять ему какие-то аргументы, а следить за тем, как он воплощает в жизнь свои намерения сделать так, чтобы европейцы оплачивали и защищали Украину. Эта идея Трампа отвечает нашим интересам - расколоть единый Запад. Не факт, что получится, но попробовать можно. - Какую роль в диалоге между Путиным и Трампом может сыграть Саудовская Аравия? В публикации Bloomberg сказано, что этим занимается Аль-Айбан — советник наследного принца Мухаммеда бен Салмана, который представлял его на переговорах с Ираном и США, когда речь шла о соглашении об обороне и стратегическом сотрудничестве, а также перспективе нормализации отношений с Израилем. - Там важнее фигура не советника, а самого наследного принца Муххамеда. Он ведет свою игру. У него хорошие отношения и с Путиным и Трампом. При этом у саудитов большие противоречия с американцами по поводу Израиля. Как бы Трамп ни пытался пропихнуть идею о договоренностях по поводу выселения палестинцев из Газы и восстановлении саудовско-израильских отношений - это ерунда. Если Эр-Рияд на это пойдет, весь исламский мир воспримет это как предательство палистинского дела и Саудовская Аравия потеряет свой статус морального лидера как минимум арабского мира, если не всех мусульман. Но, повышая роль Саудовской Аравии как посредника между Россией и Америкой, Трамп рассчитывает добиться от Эр-Рияда какого-то понимания по вопросу Израиля. То есть, проводя переговоры по Украине, Трамп будет держать в голове тему Газы. Путин тоже будет это делать. То есть закручивается интересная комбинация. Получится что-то из этого или нет - увидим на переговорах между Путиным и Трампом.Также по теме - в интервью Андрея Суздальцева: Трамп прыгает с корабля, на котором Европа и Украина ведут войну против России
https://ukraina.ru/20210114/1030238972.html
https://ukraina.ru/20250215/1061102107.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, россия, саудовская аравия, петр акопов, дональд трамп, европа, сша, сво, украина, запад, переговоры, политика, дипломатия, израиль, ближний восток
Петр Акопов: Россия в Саудовской Аравии сделает всё, чтобы Трамп повесил на Европу содержание Украины
Европа в одиночку не вытянет поддержку Украины и сдаст ее России. Мы этого как раз добиваемся военными и политико-дипломатическими методами: проведением СВО, переговорами с Трампом и деморализацией европейских элит, считает обозреватель РИА "Новости", политолог-международник Петр Акопов
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее агентство Bloomberg
сообщило со ссылкой на источники, что в Саудовской Аравии на следующей неделе пройдет встреча делегаций России и США
, чтобы подготовить площадку для переговоров между Владимиром Путиным
и Дональдом Трампом. В частности, Москву
на этой встрече якобы будут представлять главный советник президента по внешней политике Юрий Ушаков, глава СВР Сергей Нарышкин
, а ключевую роль неофициального канала связи с командой переговорщиков Трампа может сыграть генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
.
- Петр, если этот состав российской делегации подтвердится, о какой тактике Москвы в ходе переговоров с командой Трампа может идти речь?
- Москва будет пытаться понять истинную позицию Вашингтона
по Украине. Учитывая, что все предыдущие заявления Трампа звучали обтекаемо, Россия просто повторит предыдущие свои требования по демилитаризации, гарантированного отказа от вступления Украины в НАТО
когда-либо и передачи в состав РФ конституционных регионов.
То есть мы повторим свои требования и будем прощупывать, насколько Трамп будет готов двигаться в эту сторону. Никакого прорыва на переговорах я сейчас не ожидал, поскольку американцы пробрасывают самые разные вещи вроде того же ввода на Украину европейских "миротворцев", что для нас недопустимо.
Да, разговоры о том, что встреча между Путиным и Трампом в Саудовской Аравии может состояться еще до конца февраля, тоже не совсем беспочвенны. Но у нас все равно еще слишком много противоречий с американцами, что нам выгодно тянуть время. Мы будем продолжать СВО и смотреть на то, как европейцы дергаются от различных американских инициатив.
- Удастся ли нам при Трампе избежать эскалации?
- Пока ни о какой эскалации говорить не приходится. В ближайшие месяцы будет продолжаться торг по условиям завершения СВО. На эскалацию Трамп может пойти лишь в том случае, если он поймет, что Россия категорически не готова к завершению войны и к переговорам о послевоенном устройстве Европы и Украины. Но Москва сама говорила, что Украина завязана на большой комплекс проблем европейской безопасности и наших отношений с Западом
. Поэтому мы будем требовать этой увязки.
На предложение Трампа остановить боевые действия, а потом договариваться, ответ с нашей стороны будет "Нет". И Трамп это прекрасно понимает. Максимум, на что может пойти Россия - так это перемирие на несколько дней на момент переговоров. Но это перемирие не будет означать остановку СВО или достижение договоренностей. Это будет лишь символический жест, что мы всерьез готовы к диалогу с американцами.
- Какова позиция Трампа по поводу Европы? Он действительно хочет ее бросить? Или он просто хочет поменять там власть на своих сторонников?
- Трамп хочет переложить на Европу ответственность за Украину и привести к власти в Европе местных трампистов. Ему нужно сделать так, чтобы Европа двигалась в сторону более слабого Евросоюза.
Ему нужен Евросоюз, находящийся в орбите США с сильными национальными государствами, с каждым из которых Штаты будут вести свою игру. А Украина - это один иструментов проведения этой политики.
- Выходит, Трамп пытается нанести Европе двойной удар?
- Да. Тарифы, Украина, отношение Европы с Китаем
, местные трамписты - это все элементы одной большой политики Трампа.
Трамп пересобирает Запад на других принципах. Ему нужно построить американоцентричный мир, а не западноцентричный. В этой системе Америка
должна быть сильным государством, которая навязывает всем свои правила. А Европа, Китай и Россия - соперники, а не противники.
Понятно, что никакая единая европейская армия Трампу не нужна. Да и все разговоры Европы о военной независимости от Америки - ерунда. Трамп это понимает. И будет встраивать Европу в свой план перестройки мировых отношений.
- Почему вы думаете, что Европа не сможет стать независимой от США? Тот же генсек НАТО Рютте в свою бытность премьер-министром Нидерландов без проблем увеливал расходы на оборону.
- У европейцев нет возможности построить сильную оборонную политику и сильный ВПК
. Чтобы Европа по военно-экономической мощности сравнялась с США, потребуются годы. Там все должно быть скоординировано между собой. Там же большая разница между немецким, французским и британским ВПК. Да, они проводили между собой какое-то сопряжение, но пока этот разрыв ликвидировать не удалось.
Более того, в Европе нет политической воли для создания единой оборонной политики. Конечно, часть европейских элит активно разгоняет лозунг "Если падет Украина, Путин пойдет на Польшу
и Прибалтику". Но этот лозунг не находит отклика даже у большой части европейских элит.
Все понимают, что у России нет планов нападать на Европу - хотья входящую в НАТО, хоть не входящую в НАТО. Россия на Украине лишь отбивает свои юго-западные земли от европейско-американской экспансии. Поэтому мобилизовать Европу на отражение этой мнимой агрессии не удастся.
- Мы можем рассчитывать, что Трамп повесит Украину на Европу и они все вместе загнутся?
- Это был бы идеальный вариант и для России, и для Украины, и для Европы. Европа в одиночку не вытянет поддержку Украины и сдаст ее России. Мы этого как раз добиваемся военными и политико-дипломатическими методами: проведением СВО, переговорами с Трампом и деморализацией европейских элит.
- Какой аргумент на переговорах с Трампом мы можем использовать для того, чтобы он мог повесить Украину на Европу?
- Трамп сам этого хочет. Нам не нужно не предъявлять ему какие-то аргументы, а следить за тем, как он воплощает в жизнь свои намерения сделать так, чтобы европейцы оплачивали и защищали Украину. Эта идея Трампа отвечает нашим интересам - расколоть единый Запад. Не факт, что получится, но попробовать можно.
- Какую роль в диалоге между Путиным и Трампом может сыграть Саудовская Аравия? В публикации Bloomberg сказано, что этим занимается Аль-Айбан — советник наследного принца Мухаммеда бен Салмана, который представлял его на переговорах с Ираном и США, когда речь шла о соглашении об обороне и стратегическом сотрудничестве, а также перспективе нормализации отношений с Израилем.
- Там важнее фигура не советника, а самого наследного принца Муххамеда. Он ведет свою игру. У него хорошие отношения и с Путиным и Трампом. При этом у саудитов большие противоречия с американцами по поводу Израиля.
Как бы Трамп ни пытался пропихнуть идею о договоренностях по поводу выселения палестинцев из Газы
и восстановлении саудовско-израильских отношений - это ерунда. Если Эр-Рияд на это пойдет, весь исламский мир воспримет это как предательство палистинского дела и Саудовская Аравия потеряет свой статус морального лидера как минимум арабского мира, если не всех мусульман.
Но, повышая роль Саудовской Аравии как посредника между Россией и Америкой, Трамп рассчитывает добиться от Эр-Рияда какого-то понимания по вопросу Израиля. То есть, проводя переговоры по Украине, Трамп будет держать в голове тему Газы. Путин тоже будет это делать. То есть закручивается интересная комбинация. Получится что-то из этого или нет - увидим на переговорах между Путиным и Трампом.