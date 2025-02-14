https://ukraina.ru/20250214/1061087616.html

Провокация на ЧАЭС, дележка ресурсов и принуждение Киева. С чем Запад привел Украину в Мюнхен

Провокация на ЧАЭС, дележка ресурсов и принуждение Киева. С чем Запад привел Украину в Мюнхен - 14.02.2025 Украина.ру

Провокация на ЧАЭС, дележка ресурсов и принуждение Киева. С чем Запад привел Украину в Мюнхен

Предполагаемые встречи переговорщиков от США, Украины и России по мирному урегулированию в первый день Мюнхенской конференции по безопасности не состоялись. О том, с какими позициями готовятся к диалогу заинтересованные стороны - в материале Украина.ру

2025-02-14T16:11

2025-02-14T16:11

2025-02-14T16:12

эксклюзив

украина

россия

сша

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

впк

ес

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0e/1061086943_0:101:1998:1225_1920x0_80_0_0_aafb42cf7f4b7f0fc160331c95f8099d.png

Мирное соглашение по украинскому конфликту начнут обсуждать на полях 61-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в Мюнхене (ФРГ) 14-16 февраля. Президент США Дональд Трамп отправил американскую делегацию переговорщиков, Владимир Зеленский прибыл с Украины, в России сообщили о формировании команды - детали Кремль традиционно не раскрывает. Существует еще четвертая заинтересованная сторона - НАТО, представители которой имели возможность два дня вырабатывать коллективную позицию на встрече в Брюсселе. О том, с чем каждая сторона "идет на Мюнхен" - в материале Украина.ру.Звонок запустил процессПрезидент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин впервые поговорили по телефону 12 февраля. После этого Трамп позвонил Владимиру Зеленскому, а позже объявил: и Москва, и Киев хотят урегулировать конфликт. Первые обсуждения должны состояться 14 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал разговор очень важным и первым на уровне контактов между государствами на высшем уровне за несколько лет.11 февраля состоялся обмен гражданами США и России. В Штаты отпустили бывшего дипломата Марка Фогеля, в Москву доставили основателя криптобиржи BTC-е Александра Винника. Американская администрация высоко оценила обмен, Фогель назвал Путина великодушным. Глава МИД России Сергей Лавров назвал обмен "продуктом одного из каналов", по которым осуществляются контакты Путина и Трампа. По словам главы МИД РФ, Москва придерживается точки зрения, согласно которой подобные контакты и договоренности должны быть конфиденциальными - "для эффективной дипломатии". Этим объясняется молчание Кремля и фактическое информирование о событиях со стороны американцев, у которых, по всей видимости, другой подход.12-13 февраля в Брюсселе прошла встреча министров обороны стран НАТО, в которой принял участие новый глава Пентагона Пит Хегсет. Американский министр донес до союзников по Североатлантическому альянсу официальную позицию Вашингтона и сделал несколько заявлений, воспринятых анонимными высокопоставленными европейскими чиновниками как "предательство". Впоследствие Хегсету пришлось объяснять, что в его задачи, как человека-функции в кресле главы оборонного ведомства, не входит разъяснение внешней политики США. Он выполняет свою работу и озабочен исключительно военными делами.Дональд Трамп заявил журналистам, что поддерживает все, что говорил Хегсет. Основные тезисы:Предложения спровоцировали бесконечный поток мнений экспертов и заявлений западных политиков. На данный момент конкретных действий или окончательных решений по этим вопросам нет. Следом за "базой" американские государственные деятели начали выдавать журналистам надстройки:ЕС/НАТОВстреча министров НАТО была посвящена, в основном, внутренним вопросам военно-политического блока. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявил журналистам о необходимости повышать расходы на оборону. Это отдельная тема для острых дискуссий, так как в настоящее время большинство государств НАТО не смогло достигнуть заявленных 2% ВВП от каждого участника, а Трамп потребовал повысить их до 5%. Аналитики НАТО подготовили обширный документ, которым по сути предлагают сторговаться с Трампом до 3,5%, причем Украине в этих торгах отведена значимая роль. По словам Хегсета, Штаты потратили на Украину около 300 млрд долларов США, чем Европа похвастаться не может.Кроме этого, Рютте подчеркнул необходимость наращивания производства на предприятиях ВПК, разработки новой схемы быстрых поставок вооружений между союзниками, подтвердил намерения НАТО и дальше проецировать силу на примере учений "Балтийский часовой" на Балтике. То, что касалось Украины, обсуждалось за закрытыми дверьми на площадках Совета Украина-НАТО и контактной группы по обороне Украины. Известно только то, что на площадках могли обсуждать объявленные ранее темы поставок критически важного вооружения Киеву в 2025 году, инвестиции в ОПК Украины и ее дальнейшую поддержку.Рютте вывел присутствующего на заседаниях министра обороны Украины Рустема Умерова на пресс-подход, но ни одному журналисту не дали шанса задать вопросы. Генсек НАТО объявил о необходимости усиления Украины перед грядущими переговорами настолько, чтобы она заняла "наилучшее возможное положение". По его словам, это нужно для того, чтобы применять уроки украинского конфликта в других местах. Умерову осталось только публично поблагодарить натовцев за то, что они делают, чем он и воспользовался.Основные заявления:Военные поставки:Вместе с этим европейские высокопоставленные чиновники начали выдвигать требования о присутствии за столом переговоров представителей Евросоюза (большинство - члены НАТО), говорить о вводе европейского военного контингента на Украину. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС поддержит Киев, если украинские власти отвергнут мирное соглашение."Если за нашей спиной будет заключено соглашение, оно просто не сработает, потому что для любого соглашения, любой договоренности нужно, чтобы европейцы выполняли это соглашение. Вам нужно, чтобы украинцы выполняли это соглашение", - сказала она.Операция "Принудить Киев"Владимир Зеленский заявил о готовности к мирному урегулированию, но потребовал участия Европы в переговорах. Кроме этого, он хотел бы, чтобы на Украину отправили европейский контингент численностью 100-150 тысяч военнослужащих, и якобы украинская команда уже готовит карту с точками для размещения интервентов.В принципе, любые его заявления не оригинальны, и первоисточник, в основном, находится на Западе. В украинском контексте более интересна последовательность принуждения Киева и попытки сопротивления украинских госдеятелей.Во-первых, сравнительно задолго до публичного объявления старта переговоров Дональд Трамп предложил Украине расплатиться за американскую помощь природными ресурсами на сумму 500 млрд долларов. Зеленский согласился, что не понравилось жителям Украины и будущим потенциальным политическим оппонентам. В украинскую столицу направили министра финансов США для предварительных договоренностей, сделка не состоялась. Команде Зеленского понадобилось время, чтобы изучить документы. Исходя из того, что известно из западных СМИ, американцы, вероятно, установили дедлайн для Зеленского - документы он должен привезти к 17:00 на Мюнхенскую конференцию.Что же делает Зеленский в Киеве? В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко, руководителя, как они сами называют, парламентской "оппозиционной партии", отдают под санкции Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины. Соратники Порошенко по партии после этого шага блокируют Верховную Раду, причем делают невозможным проведение заседаний. Однако на самом деле санкции оказались якобы недействительными из-за ошибки в указанном аналоге российского ИНН, и для их исправления нужно снова созывать СНБО.Во-вторых, как и во время стамбульских переговоров, на Украине снова что-то произошло, и украинские власти тут же возложили ответственность за это "что-то" на Россию. До того, как к зданию, где должна начаться Мюнхенская конференция, привезли и Рютте, и Зеленского, и даже мэра Киева Виталия Кличко (может, он брата проведать захотел в Германии?) Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о якобы российском ударе беспилотником по…… саркофагу Чернобыльской АЭС.А в строительство саркофага ЧАЭС много денежных средств вложили США, нарочито подчеркнул глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, из-за распространения этой информации участники Мюнхенской конференции "не обеспокоенные, а злые".Как и в случае с Бучей под Киевом, откровенная провокация позволила Зеленскому просить больше. Он дал пресс-конференцию украинским журналистам и журналистам местного баварского издания, в котором в пункте номер раз пожаловался на дыру в саркофаге ЧАЭС.И аппетиты Зеленского заметно выросли. Здесь собраны основные тезисы лидера киевского режима и членов его команды к этому часу:РоссияНеизвестно точно, повлияло ли что-то в Чернобыльской зоне на конечное решение, но российская делегация участия в Мюнхенской конференции не принимает. Несмотря на то, что на этом настаивал президент США Дональд Трамп, а российские конспирологи предположили, что россиян в Мюнхен якобы мог доставить американский военный самолет - нет, российской делегации в Мюнхене нет."Могу только сказать, что вряд ли российские официальные лица пользовались бы американским военным самолетом. Вот это мне как представляется именно так. Но в прочем, мне ничего об этом не известно", - прокомментировал произошедшее Песков.По состоянию на 14 февраля новостей о каких-либо контактах российской переговорной группы на этом треке нет. Дональд Трамп и Владимир Путин поручили помощникам установить контакты, но на это требуется время. Когда появится "конфигурация", Песков пообещал проинформировать журналистов.Официальная позиция России остается неизменной. Накануне замглавы МИД России Сергей Рябков назвал цели специальной военной операции на Украине стратегическими. Это значит, что демилитаризация Украины, ее денацификация и внеблоковым статус до сих пор актуальны для Москвы.Это также подтверждает официальный представитель МИД России Мария Захарова, когда указывает: западные военные поставки на Украину противоречат посылам о мире. Говорить о конкретном переговорном процессе рано.ИтогоТаким образом, президент США Дональд Трамп предсказуемо рассчитывает снизить финансовую нагрузку на государство из-за бремени взносов в НАТО, расходов на американскую мягкую силу, которая по мнению новой администрации оказалась менее эффективной, содержание Украины и т.д. В случае заключения сделки по украинскому конфликту, Дональд Трамп фактически выведет Штаты из игры, оставив противостоящими два лагеря: Великобританию с НАТО и Россию. Учитывая только планы Трампа на развитие искусственного интеллекта (500 млрд долларов), инвестиции в американский ОПК и производство, снижение зависимости от Китая, все его заявления продиктованы законом политэкономии.Представители стран Евросоюза, многие из которых также включены в НАТО, ищут, и, вероятно, пока не находят свою выгоду от прекращения украинского конфликта. В ответ на замечания американской стороны натовцы продавливают скидку по процентному взносу, планируют расширение производственных мощностей ВПК, продолжают накачку Украины оружием.Самую худшую позицию здесь занимает Зеленский, не способный ни на одно самостоятельное действие. Заложник обстоятельств, он будет вынужден расплачиваться и за американскую помощь, и за европейские инвестиции, и с собственным народом. А настроения у простых украинцев, судя по комментариям под публикациями Зеленского в соцсетях, крайне радикальные.Если верить депутату Рады Софье Фединой, на Украине уже готовят бюллетени для голосования. Депутат не знает, есть ли там Зеленский, но вряд ли у него будут какие-то шансы. И при абсолютно любом раскладе он войдет в историю могильщиком страны.Оставайтесь с нами, редакция Украина.ру внимательно следит за происходящим в Мюнхене

https://ukraina.ru/20250212/1061023822.html

https://ukraina.ru/20250213/1061046396.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

эксклюзив, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, впк, ес, нато