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Песков: здравомыслящим людям импонирует антивоенная позиция Трампа
Песков: здравомыслящим людям импонирует антивоенная позиция Трампа - 16.02.2025 Украина.ру
Песков: здравомыслящим людям импонирует антивоенная позиция Трампа
Нынешняя администрация Белого дома придерживается склонности к диалогу и отказа от войны, что позитивно её характеризует. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
2025-02-16T15:28
2025-02-16T15:28
2025-02-16T15:28
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В ходе интервью тележурналисту Павлу Зарубину руководитель пресс-службы Кремля рассказал о существенных различиях между администрациями Джо Байдена и Дональда Трампа."Что было с предыдущей администрацией: никакого диалога, война до конца. Это была официальная позиция предыдущей администрации. Судя по заявлениям президента Трампа: решаем проблемы через диалог, никакой войны, нужен мир. Такая позиция, по идее, любому здравомыслящему человеку или государству должна импонировать больше", - сказал Песков.Он также отметил, что недоговороспособность демонстрирует Киев, который стал "плохим слугой" США. Подробности в публикации Украина сегодня – это плохой слуга США с дефицитом суверенности, который слово не держит - Песков
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новости, сша, кремль, киев, дональд трамп, дмитрий песков, джо байден, переговоры, международные отношения, международная политика, дипломатия
Новости, США, Кремль, Киев, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Джо Байден, переговоры, международные отношения, Международная политика, дипломатия
Песков: здравомыслящим людям импонирует антивоенная позиция Трампа
Нынешняя администрация Белого дома придерживается склонности к диалогу и отказа от войны, что позитивно её характеризует. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.