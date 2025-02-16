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Песков: здравомыслящим людям импонирует антивоенная позиция Трампа

Песков: здравомыслящим людям импонирует антивоенная позиция Трампа - 16.02.2025 Украина.ру

Песков: здравомыслящим людям импонирует антивоенная позиция Трампа

Нынешняя администрация Белого дома придерживается склонности к диалогу и отказа от войны, что позитивно её характеризует. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

2025-02-16T15:28

2025-02-16T15:28

2025-02-16T15:28

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В ходе интервью тележурналисту Павлу Зарубину руководитель пресс-службы Кремля рассказал о существенных различиях между администрациями Джо Байдена и Дональда Трампа."Что было с предыдущей администрацией: никакого диалога, война до конца. Это была официальная позиция предыдущей администрации. Судя по заявлениям президента Трампа: решаем проблемы через диалог, никакой войны, нужен мир. Такая позиция, по идее, любому здравомыслящему человеку или государству должна импонировать больше", - сказал Песков.Он также отметил, что недоговороспособность демонстрирует Киев, который стал "плохим слугой" США. Подробности в публикации Украина сегодня – это плохой слуга США с дефицитом суверенности, который слово не держит - Песков

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новости, сша, кремль, киев, дональд трамп, дмитрий песков, джо байден, переговоры, международные отношения, международная политика, дипломатия