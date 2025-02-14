Формула Маска. США и атака на ядерные объекты Ирана - 14.02.2025 Украина.ру
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Формула Маска. США и атака на ядерные объекты Ирана
Формула Маска. США и атака на ядерные объекты Ирана - 14.02.2025 Украина.ру
Формула Маска. США и атака на ядерные объекты Ирана
Американская разведка снова предупредила о том, что Израиль может нанести удары по ядерным объектам Ирана в 2025 году.
2025-02-14T09:55
2025-02-14T10:44
эксклюзив
сша
израиль
иран
дональд трамп
джо байден
илон маск
хамас
магатэ
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Об этом сообщает газета Wall Street Journal, со ссылкой на чиновников, осведомленных с докладами разведслужб.В завершении прошлого года, еще на исходе эпохи Байдена, представители американского разведсообщества уже сообщали, что Тель-Авив рассматривает возможность нанесения масштабных ударов по иранским ядерным объектам в течение нынешнего года – воспользовавшись мнимой "слабостью" Ирана.Хотя, если разобраться по большому счету, политическая и экономическая ситуация в Исламской республике остается в настоящее время даже более стабильной, чем в прошлые годы.Наступил 2025 год, и деловая газета Wall Street Journal снова пишет, что израильская администрация намерена подталкивать к конфликту Дональда Трампа – полагая, что превентивные возможности остановить попытки Ирана получить ядерное оружие заканчиваются.Это делается несмотря на то, что Тегеран сотрудничает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), и заявляет о мирных целях своего ядерного проекта. В отличие от самого Израиля, который не подпускает к собственным ядерным арсеналам иностранных наблюдателей."Разведсообщество США выпустило второй доклад, изданный в первые дни администрации президента Трампа, в котором вновь упоминается, что Израиль рассматривает такие удары по иранским ядерным объектам", – пишет об этом газета – отмечая, что для воздушной атаки для израильского удара в любом случае, потребуются военная поддержка и боеприпасы США."США могут продать Израилю передовое оружие, например, бомбы для разрушения бункеров, что усилит его наступательную мощь и позволит вывести из строя иранские ядерные объекты", – пишет издание Wall Street Journal.Исключать подобную возможность, конечно, нельзя.Как заявила сегодня пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, обладание Ираном ядерным оружием действительно беспокоит Дональда Трампа, с которым, несомненно, проводят целевую работу израильские политические лоббисты."Президент ясно дал понять, что он никогда не позволит Ирану обладать ядерным потенциалом. Это красная линия, которую он провел, и он не допустит, чтобы это произошло", – сказала она в ходе своего ежедневного брифинга.Тем не менее, создается впечатление, что в таких угрозах больше информационного шума, чем реальных действий по подготовке к конфликту.Даже угрозы в адрес ХАМАС, которому Трамп пообещал устроить в Газе "настоящий ад", в итоге, завершились подковерной дипломатией и привели к быстрому возобновлению мирной сделки.После контактов с посредниками из Египта и Катара, палестинская группировка пообещала, что продолжит выполнять соглашение о прекращении огня в секторе Газа, включая обмен пленными – согласно изначально согласованным условиям перемирия."ХАМАС подтверждает свою позицию по продолжению реализации соглашения, которое было подписано, в том числе обмен пленными в соответствии с установленным графиком", – говорится об этом в опубликованном сегодня заявлении палестинцев.Ну а американская сторона – по крайней мере, временно – сняла вопрос о возможной депортации палестинского населения сектора Газа, напоровшись на единодушное неприятие арабского мира. И теперь об этом больше публично не говорят.В Вашингтоне убедились, что не очень продуманные предложения отправить палестинцев куда подальше, будут использоваться их критиками по всему миру – даже под боком, в Латинской Америке."Будущее Газы может стать будущим всего развивающегося мира, если еще сохраняются остатки совести и силы многостороннего мира не отреагируют на новый империалистический проект лишения собственности, оккупации и этнической чистки, который бесстыдно провозглашается из столицы американской империи", – заявил по этому поводу лидер Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.В отношении Ирана, Трамп тоже больше полагается на возможность переговоров. Он заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Исламской республике мирно развиваться и процветать, призывая начать такую работу немедленно.При том, что иранские власти ведут себе конструктивно, и тоже стараются не нарываться на необдуманные конфликты.Такая ситуация не исключает возможность точечных израильских ударов по территории Ирана, которые бывали и раньше.Новая полноценная война в Персидском заливе – тем более, с участием американских войск – стала бы для правительства Трампа политической и экономической катастрофой. И американский президент не может это не понимать.Появление на посту координатора американской разведки Тулси Габбард, которая воевала в ближневосточном регионе, и теперь известна своей активной пацифистской позицией, также делают активное американское вмешательство маловероятным.Но еще более важным является сегодняшнее публичное заявление Илона Маска – о том, что США надо перестать лезть в дела других стран, стараясь сместить неудобные для них политические режимы."Я думаю, что США часто проявляли некоторую настойчивость в международных делах, что может найти отклик у части аудитории. В целом мы должны предоставить другим странам возможность заниматься своими делами. Америке следует заниматься своими делами, а не добиваться смены режима повсюду" – написал в своем блоге самый известный представитель команды Трампа.О том, какую геополитическую реальность строит Трамп - в статье Владимира Видеманна ""Это новая реальность"! Переговоры Путина и Трампа - не про Украину, а новую геополитику"
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Игорь Сердюков
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эксклюзив, сша, израиль, иран, дональд трамп, джо байден, илон маск, хамас, магатэ
Эксклюзив, США, Израиль, Иран, Дональд Трамп, Джо Байден, Илон Маск, ХАМАС, МАГАТЭ

Формула Маска. США и атака на ядерные объекты Ирана

09:55 14.02.2025 (обновлено: 10:44 14.02.2025)
 
© Getty Images / Christopher FurlongФото: Илон Маск во время своей речи на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
Фото: Илон Маск во время своей речи на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
© Getty Images / Christopher Furlong
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Игорь Сердюков
автор издания Украина.ру
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Американская разведка снова предупредила о том, что Израиль может нанести удары по ядерным объектам Ирана в 2025 году.
Об этом сообщает газета Wall Street Journal, со ссылкой на чиновников, осведомленных с докладами разведслужб.
В завершении прошлого года, еще на исходе эпохи Байдена, представители американского разведсообщества уже сообщали, что Тель-Авив рассматривает возможность нанесения масштабных ударов по иранским ядерным объектам в течение нынешнего года – воспользовавшись мнимой "слабостью" Ирана.
Хотя, если разобраться по большому счету, политическая и экономическая ситуация в Исламской республике остается в настоящее время даже более стабильной, чем в прошлые годы.
Наступил 2025 год, и деловая газета Wall Street Journal снова пишет, что израильская администрация намерена подталкивать к конфликту Дональда Трампа – полагая, что превентивные возможности остановить попытки Ирана получить ядерное оружие заканчиваются.
Это делается несмотря на то, что Тегеран сотрудничает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), и заявляет о мирных целях своего ядерного проекта. В отличие от самого Израиля, который не подпускает к собственным ядерным арсеналам иностранных наблюдателей.
"Разведсообщество США выпустило второй доклад, изданный в первые дни администрации президента Трампа, в котором вновь упоминается, что Израиль рассматривает такие удары по иранским ядерным объектам", – пишет об этом газета – отмечая, что для воздушной атаки для израильского удара в любом случае, потребуются военная поддержка и боеприпасы США.
"США могут продать Израилю передовое оружие, например, бомбы для разрушения бункеров, что усилит его наступательную мощь и позволит вывести из строя иранские ядерные объекты", – пишет издание Wall Street Journal.
Исключать подобную возможность, конечно, нельзя.
Как заявила сегодня пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, обладание Ираном ядерным оружием действительно беспокоит Дональда Трампа, с которым, несомненно, проводят целевую работу израильские политические лоббисты.
"Президент ясно дал понять, что он никогда не позволит Ирану обладать ядерным потенциалом. Это красная линия, которую он провел, и он не допустит, чтобы это произошло", – сказала она в ходе своего ежедневного брифинга.
Тем не менее, создается впечатление, что в таких угрозах больше информационного шума, чем реальных действий по подготовке к конфликту.
Даже угрозы в адрес ХАМАС, которому Трамп пообещал устроить в Газе "настоящий ад", в итоге, завершились подковерной дипломатией и привели к быстрому возобновлению мирной сделки.
После контактов с посредниками из Египта и Катара, палестинская группировка пообещала, что продолжит выполнять соглашение о прекращении огня в секторе Газа, включая обмен пленными – согласно изначально согласованным условиям перемирия.
"ХАМАС подтверждает свою позицию по продолжению реализации соглашения, которое было подписано, в том числе обмен пленными в соответствии с установленным графиком", – говорится об этом в опубликованном сегодня заявлении палестинцев.
Ну а американская сторона – по крайней мере, временно – сняла вопрос о возможной депортации палестинского населения сектора Газа, напоровшись на единодушное неприятие арабского мира. И теперь об этом больше публично не говорят.
В Вашингтоне убедились, что не очень продуманные предложения отправить палестинцев куда подальше, будут использоваться их критиками по всему миру – даже под боком, в Латинской Америке.
"Будущее Газы может стать будущим всего развивающегося мира, если еще сохраняются остатки совести и силы многостороннего мира не отреагируют на новый империалистический проект лишения собственности, оккупации и этнической чистки, который бесстыдно провозглашается из столицы американской империи", – заявил по этому поводу лидер Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.
В отношении Ирана, Трамп тоже больше полагается на возможность переговоров. Он заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Исламской республике мирно развиваться и процветать, призывая начать такую работу немедленно.
При том, что иранские власти ведут себе конструктивно, и тоже стараются не нарываться на необдуманные конфликты.
Такая ситуация не исключает возможность точечных израильских ударов по территории Ирана, которые бывали и раньше.
Новая полноценная война в Персидском заливе – тем более, с участием американских войск – стала бы для правительства Трампа политической и экономической катастрофой. И американский президент не может это не понимать.
Появление на посту координатора американской разведки Тулси Габбард, которая воевала в ближневосточном регионе, и теперь известна своей активной пацифистской позицией, также делают активное американское вмешательство маловероятным.
Но еще более важным является сегодняшнее публичное заявление Илона Маска – о том, что США надо перестать лезть в дела других стран, стараясь сместить неудобные для них политические режимы.
"Я думаю, что США часто проявляли некоторую настойчивость в международных делах, что может найти отклик у части аудитории. В целом мы должны предоставить другим странам возможность заниматься своими делами. Америке следует заниматься своими делами, а не добиваться смены режима повсюду" – написал в своем блоге самый известный представитель команды Трампа.
О том, какую геополитическую реальность строит Трамп - в статье Владимира Видеманна ""Это новая реальность"! Переговоры Путина и Трампа - не про Украину, а новую геополитику"
 
ЭксклюзивСШАИзраильИранДональд ТрампДжо БайденИлон МаскХАМАСМАГАТЭ
 
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