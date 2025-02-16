Украина сегодня – это плохой слуга США с дефицитом суверенности, который слово не держит - Песков
© соцсети
© соцсети
Украина стала плохим слугой США, который не выполняет договорённости. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В ходе интервью тележурналисту Павлу Зарубину руководитель пресс-службы Кремля рассказал об обманах западных политиков и украинских. Он припомнил Харьковские соглашения 2010 года, когда Россия договорилась о пребывании своего Черноморского флота в Севастополе до 2042 года, а Украина получила скидку цены на газ.
"Тогда речь шла о двух соседних братских, союзнических государствах. И о равноправном диалоге. Вот о чем шла речь тогда. Сейчас речь идет об отношении хозяин - слуга. И это все объясняет. Это причем даже не вассал, это именно слуга. Причем плохой слуга", - сказал Песков.
По словам Пескова, после начала СВО киевские политики продолжали демонстрировать своеобразное отношение к достигнутым договоренностям. Такое поведение указывало на недостаточную самостоятельность постсоветской республики, невозможность Киева отвечать за свои слова.
"В Стамбуле бумаги были парафированы? Были. Больше, чем два с половиной года назад. Они были парафированы, они были готовы к подписанию. Потом другой стороной было сказано: "Нет, вам нельзя". Их выбросили в урну. Из чего делаешь вывод, что эта страна, наверное, не настолько может отвечать за свои слова. И каждый раз нужно делать определенную корректировку, договариваясь с ними на дефицит суверенности и на дефицит доверия к ним", - отметил Песков.
С учётом этой истории "понимаешь, кто отвечает за свои слова, а кто не отвечает за свои слова", - заметил руководитель пресс-службы Кремля. Он также указал на "дефицит доверия к ним, который никуда уже не денется".
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Песков припомнил ещё одну историю, характеризующую киевских политиков. Он рассказал о парижской встрече в формате "нормандской четвёрки". Тогда Владимир Путин сидел за одним столом с Владимиром Зеленским и не видел его реакцию. Однако позже увидел видеозапись и мимику Зеленского на пресс-конференции, характеризующую киевского политика.
"Тогда он не мог видеть его лица, потому что они сидели за одним столом, и он не мог видеть его лица. Но потом, конечно, видел. Но они до этого просидели три или четыре часа за столом переговоров. И собственно, ведь Зеленский и там так же себя вел - скажем так, не совсем серьезно в каких-то вопросах", - отметил Песков.
Видеозапись интервью Пескова опубликована в телеграм-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин".
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