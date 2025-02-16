Украина сегодня – это плохой слуга США с дефицитом суверенности, который слово не держит - Песков - 16.02.2025 Украина.ру
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Украина сегодня – это плохой слуга США с дефицитом суверенности, который слово не держит - Песков
Украина сегодня – это плохой слуга США с дефицитом суверенности, который слово не держит - Песков - 16.02.2025 Украина.ру
Украина сегодня – это плохой слуга США с дефицитом суверенности, который слово не держит - Песков
Украина стала плохим слугой США, который не выполняет договорённости. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
2025-02-16T14:57
2025-02-16T14:57
новости
украина
сша
кремль
дмитрий песков
владимир зеленский
владимир путин
черноморский флот
переговоры
договор
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В ходе интервью тележурналисту Павлу Зарубину руководитель пресс-службы Кремля рассказал об обманах западных политиков и украинских. Он припомнил Харьковские соглашения 2010 года, когда Россия договорилась о пребывании своего Черноморского флота в Севастополе до 2042 года, а Украина получила скидку цены на газ."Тогда речь шла о двух соседних братских, союзнических государствах. И о равноправном диалоге. Вот о чем шла речь тогда. Сейчас речь идет об отношении хозяин - слуга. И это все объясняет. Это причем даже не вассал, это именно слуга. Причем плохой слуга", - сказал Песков.По словам Пескова, после начала СВО киевские политики продолжали демонстрировать своеобразное отношение к достигнутым договоренностям. Такое поведение указывало на недостаточную самостоятельность постсоветской республики, невозможность Киева отвечать за свои слова."В Стамбуле бумаги были парафированы? Были. Больше, чем два с половиной года назад. Они были парафированы, они были готовы к подписанию. Потом другой стороной было сказано: "Нет, вам нельзя". Их выбросили в урну. Из чего делаешь вывод, что эта страна, наверное, не настолько может отвечать за свои слова. И каждый раз нужно делать определенную корректировку, договариваясь с ними на дефицит суверенности и на дефицит доверия к ним", - отметил Песков.С учётом этой истории "понимаешь, кто отвечает за свои слова, а кто не отвечает за свои слова", - заметил руководитель пресс-службы Кремля. Он также указал на "дефицит доверия к ним, который никуда уже не денется".Песков припомнил ещё одну историю, характеризующую киевских политиков. Он рассказал о парижской встрече в формате "нормандской четвёрки". Тогда Владимир Путин сидел за одним столом с Владимиром Зеленским и не видел его реакцию. Однако позже увидел видеозапись и мимику Зеленского на пресс-конференции, характеризующую киевского политика."Тогда он не мог видеть его лица, потому что они сидели за одним столом, и он не мог видеть его лица. Но потом, конечно, видел. Но они до этого просидели три или четыре часа за столом переговоров. И собственно, ведь Зеленский и там так же себя вел - скажем так, не совсем серьезно в каких-то вопросах", - отметил Песков.Видеозапись интервью Пескова опубликована в телеграм-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин".Более полная новостная картина дня представлена в обзоре Грандиозная сделка с Минском, яйца за помощь, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 февраля
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новости, украина, сша, кремль, дмитрий песков, владимир зеленский, владимир путин, черноморский флот, переговоры, договор, международные отношения, международная политика, суверенитет, национальные интересы, национальная безопасность
Новости, Украина, США, Кремль, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Черноморский флот, переговоры, договор, международные отношения, Международная политика, суверенитет, национальные интересы, национальная безопасность

Украина сегодня – это плохой слуга США с дефицитом суверенности, который слово не держит - Песков

14:57 16.02.2025
 
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Украина стала плохим слугой США, который не выполняет договорённости. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В ходе интервью тележурналисту Павлу Зарубину руководитель пресс-службы Кремля рассказал об обманах западных политиков и украинских. Он припомнил Харьковские соглашения 2010 года, когда Россия договорилась о пребывании своего Черноморского флота в Севастополе до 2042 года, а Украина получила скидку цены на газ.
"Тогда речь шла о двух соседних братских, союзнических государствах. И о равноправном диалоге. Вот о чем шла речь тогда. Сейчас речь идет об отношении хозяин - слуга. И это все объясняет. Это причем даже не вассал, это именно слуга. Причем плохой слуга", - сказал Песков.
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По словам Пескова, после начала СВО киевские политики продолжали демонстрировать своеобразное отношение к достигнутым договоренностям. Такое поведение указывало на недостаточную самостоятельность постсоветской республики, невозможность Киева отвечать за свои слова.
Стамбуле бумаги были парафированы? Были. Больше, чем два с половиной года назад. Они были парафированы, они были готовы к подписанию. Потом другой стороной было сказано: "Нет, вам нельзя". Их выбросили в урну. Из чего делаешь вывод, что эта страна, наверное, не настолько может отвечать за свои слова. И каждый раз нужно делать определенную корректировку, договариваясь с ними на дефицит суверенности и на дефицит доверия к ним", - отметил Песков.
С учётом этой истории "понимаешь, кто отвечает за свои слова, а кто не отвечает за свои слова", - заметил руководитель пресс-службы Кремля. Он также указал на "дефицит доверия к ним, который никуда уже не денется".
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Песков припомнил ещё одну историю, характеризующую киевских политиков. Он рассказал о парижской встрече в формате "нормандской четвёрки". Тогда Владимир Путин сидел за одним столом с Владимиром Зеленским и не видел его реакцию. Однако позже увидел видеозапись и мимику Зеленского на пресс-конференции, характеризующую киевского политика.
"Тогда он не мог видеть его лица, потому что они сидели за одним столом, и он не мог видеть его лица. Но потом, конечно, видел. Но они до этого просидели три или четыре часа за столом переговоров. И собственно, ведь Зеленский и там так же себя вел - скажем так, не совсем серьезно в каких-то вопросах", - отметил Песков.
Видеозапись интервью Пескова опубликована в телеграм-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин".
Более полная новостная картина дня представлена в обзоре Грандиозная сделка с Минском, яйца за помощь, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 февраля
 
НовостиУкраинаСШАКремльДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЧерноморский флотпереговорыдоговормеждународные отношенияМеждународная политикасуверенитетнациональные интересынациональная безопасность
 
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