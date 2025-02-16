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Россия реструктурировала обязательства 22 стран на почти $30 млрд - Силуанов

Россия реструктурировала обязательства 22 стран на почти $30 млрд - Силуанов - 16.02.2025 Украина.ру

Россия реструктурировала обязательства 22 стран на почти $30 млрд - Силуанов

За последние 25 лет Россия реструктурировала долги 22 стран на сумму почти 30 миллиардов долларов. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

2025-02-16T16:06

2025-02-16T16:06

2025-02-16T16:06

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В ходе панельной дискуссии на проходящей в Саудовской Аравии конференции высокого уровня для стран с формирующимися рынками глава Минфина РФ рассказал о большом опыте России в реструктуризации долгов. Как сообщает РИА Новости, Силуанов отметил, что "мы часто на наших площадках говорим о необходимости оказания поддержки в облечении долгового бремени"."Россия всегда участвовала в этом процессе и за последние 25 лет реструктурировала обязательства 22 стран на сумму почти 30 миллиардов долларов", - сказал Силуанов.Выступая на конференции "Высокий уровень долга – ограниченное фискальное пространство: Фискальная консолидация и многосторонние решения по реструктуризации долга", глава российского Минфина отметил, что реструктуризация долгов не всегда помогает партнёрам Москвы. Такие страны снова сталкиваются с финансовыми трудностями ввиду внутренних причин, отметил Силуанов.Более полная новостная картина дня представлена в обзоре Грандиозная сделка с Минском, яйца за помощь, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 февраля

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новости, россия, саудовская аравия, москва, минфин, финансы, госдолги, силуанов антон, международные отношения