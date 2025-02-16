Россия реструктурировала обязательства 22 стран на почти $30 млрд - Силуанов - 16.02.2025 Украина.ру
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Россия реструктурировала обязательства 22 стран на почти $30 млрд - Силуанов
Россия реструктурировала обязательства 22 стран на почти $30 млрд - Силуанов - 16.02.2025 Украина.ру
Россия реструктурировала обязательства 22 стран на почти $30 млрд - Силуанов
За последние 25 лет Россия реструктурировала долги 22 стран на сумму почти 30 миллиардов долларов. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.
2025-02-16T16:06
2025-02-16T16:06
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саудовская аравия
москва
минфин
финансы
госдолги
силуанов антон
международные отношения
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В ходе панельной дискуссии на проходящей в Саудовской Аравии конференции высокого уровня для стран с формирующимися рынками глава Минфина РФ рассказал о большом опыте России в реструктуризации долгов. Как сообщает РИА Новости, Силуанов отметил, что "мы часто на наших площадках говорим о необходимости оказания поддержки в облечении долгового бремени"."Россия всегда участвовала в этом процессе и за последние 25 лет реструктурировала обязательства 22 стран на сумму почти 30 миллиардов долларов", - сказал Силуанов.Выступая на конференции "Высокий уровень долга – ограниченное фискальное пространство: Фискальная консолидация и многосторонние решения по реструктуризации долга", глава российского Минфина отметил, что реструктуризация долгов не всегда помогает партнёрам Москвы. Такие страны снова сталкиваются с финансовыми трудностями ввиду внутренних причин, отметил Силуанов.Более полная новостная картина дня представлена в обзоре Грандиозная сделка с Минском, яйца за помощь, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 февраля
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новости, россия, саудовская аравия, москва, минфин, финансы, госдолги, силуанов антон, международные отношения
Новости, Россия, Саудовская Аравия, Москва, Минфин, финансы, госдолги, Силуанов Антон, международные отношения

Россия реструктурировала обязательства 22 стран на почти $30 млрд - Силуанов

16:06 16.02.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкД.Медведев провел заседание правительства РФ
Д.Медведев провел заседание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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За последние 25 лет Россия реструктурировала долги 22 стран на сумму почти 30 миллиардов долларов. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.
В ходе панельной дискуссии на проходящей в Саудовской Аравии конференции высокого уровня для стран с формирующимися рынками глава Минфина РФ рассказал о большом опыте России в реструктуризации долгов. Как сообщает РИА Новости, Силуанов отметил, что "мы часто на наших площадках говорим о необходимости оказания поддержки в облечении долгового бремени".
"Россия всегда участвовала в этом процессе и за последние 25 лет реструктурировала обязательства 22 стран на сумму почти 30 миллиардов долларов", - сказал Силуанов.
Выступая на конференции "Высокий уровень долга – ограниченное фискальное пространство: Фискальная консолидация и многосторонние решения по реструктуризации долга", глава российского Минфина отметил, что реструктуризация долгов не всегда помогает партнёрам Москвы. Такие страны снова сталкиваются с финансовыми трудностями ввиду внутренних причин, отметил Силуанов.
Более полная новостная картина дня представлена в обзоре Грандиозная сделка с Минском, яйца за помощь, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 февраля
 
НовостиРоссияСаудовская АравияМоскваМинфинфинансыгосдолгиСилуанов Антонмеждународные отношения
 
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Заголовок открываемого материала
16:06Россия реструктурировала обязательства 22 стран на почти $30 млрд - Силуанов
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