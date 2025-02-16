https://ukraina.ru/20250216/1061112958.html
Россия реструктурировала обязательства 22 стран на почти $30 млрд - Силуанов
Россия реструктурировала обязательства 22 стран на почти $30 млрд - Силуанов - 16.02.2025 Украина.ру
Россия реструктурировала обязательства 22 стран на почти $30 млрд - Силуанов
За последние 25 лет Россия реструктурировала долги 22 стран на сумму почти 30 миллиардов долларов. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.
2025-02-16T16:06
2025-02-16T16:06
2025-02-16T16:06
новости
россия
саудовская аравия
москва
минфин
финансы
госдолги
силуанов антон
международные отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101060/53/1010605321_0:0:2689:1514_1920x0_80_0_0_e3578b0f6b769fec698319f79a5f10c8.jpg
В ходе панельной дискуссии на проходящей в Саудовской Аравии конференции высокого уровня для стран с формирующимися рынками глава Минфина РФ рассказал о большом опыте России в реструктуризации долгов. Как сообщает РИА Новости, Силуанов отметил, что "мы часто на наших площадках говорим о необходимости оказания поддержки в облечении долгового бремени"."Россия всегда участвовала в этом процессе и за последние 25 лет реструктурировала обязательства 22 стран на сумму почти 30 миллиардов долларов", - сказал Силуанов.Выступая на конференции "Высокий уровень долга – ограниченное фискальное пространство: Фискальная консолидация и многосторонние решения по реструктуризации долга", глава российского Минфина отметил, что реструктуризация долгов не всегда помогает партнёрам Москвы. Такие страны снова сталкиваются с финансовыми трудностями ввиду внутренних причин, отметил Силуанов.Более полная новостная картина дня представлена в обзоре Грандиозная сделка с Минском, яйца за помощь, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 февраля
россия
саудовская аравия
москва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101060/53/1010605321_0:0:2689:2018_1920x0_80_0_0_3880f1dddd2c79e8e3099e6cf1f6a762.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, саудовская аравия, москва, минфин, финансы, госдолги, силуанов антон, международные отношения
Новости, Россия, Саудовская Аравия, Москва, Минфин, финансы, госдолги, Силуанов Антон, международные отношения
Россия реструктурировала обязательства 22 стран на почти $30 млрд - Силуанов
За последние 25 лет Россия реструктурировала долги 22 стран на сумму почти 30 миллиардов долларов. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.