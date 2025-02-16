"Украина была бы цела, и не было бы издевательств над русскими на Донбассе" - Песков - 16.02.2025 Украина.ру
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"Украина была бы цела, и не было бы издевательств над русскими на Донбассе" - Песков
"Украина была бы цела, и не было бы издевательств над русскими на Донбассе" - Песков - 16.02.2025 Украина.ру
"Украина была бы цела, и не было бы издевательств над русскими на Донбассе" - Песков
Подписание "минских соглашений" позволяло сохранить территориальную целостность Украины, однако Киев начал проводить иную политику. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
2025-02-16T16:01
2025-02-16T16:01
новости
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донбасс
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минские соглашения
бывший ссср
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В ходе интервью тележурналисту Павлу Зарубину руководитель пресс-службы Кремля рассказал о печальном опыте переговоров с политиками Запада и новыми властями Украины, установившимися при западной поддержке после государственного переворота 2014 года.По словам Пескова, "минские соглашения" позволяли новым властям в Киеве и их западным покровителям сохранить целостность Украины.Он отметил, что в "минских соглашениях" был прописан алгоритм, пошаговый план действий. Однако ни Киев, ни его западные "гаранты" не собирались выполнять подписанные ими документы, что выяснилось позжеТакже на эту тему: Украина сегодня – это плохой слуга США с дефицитом суверенности, который слово не держит - Песков
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новости, украина, киев, донбасс, дмитрий песков, ато, сво, минские соглашения, бывший ссср, постсоветское пространство, русский донбасс, русская весна, госпереворот, 2014, 2022
Новости, Украина, Киев, Донбасс, Дмитрий Песков, АТО, СВО, Минские соглашения, бывший СССР, постсоветское пространство, Русский Донбасс, Русская весна, госпереворот, 2014, 2022

"Украина была бы цела, и не было бы издевательств над русскими на Донбассе" - Песков

16:01 16.02.2025
 
© Фото : Новостное агентство "Харьков"Украина карта
Украина карта - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© Фото : Новостное агентство "Харьков"
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Подписание "минских соглашений" позволяло сохранить территориальную целостность Украины, однако Киев начал проводить иную политику. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В ходе интервью тележурналисту Павлу Зарубину руководитель пресс-службы Кремля рассказал о печальном опыте переговоров с политиками Запада и новыми властями Украины, установившимися при западной поддержке после государственного переворота 2014 года.
Встреча контактной группы по Украине в Минске - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
13:58
"Не угодить в сети каких-то лживых обещаний": Песков рассказал о трансформации отношений с ЗападомРоссия накопила большой опыт отношений с Западом и учитывает его лживые обещания в прошлом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам Пескова, "минские соглашения" позволяли новым властям в Киеве и их западным покровителям сохранить целостность Украины.
"Дело в том, что в итоге получилось сделать документ, который давал возможность тогда выйти на урегулирование украинской проблемы. Собственно и Украина была бы цела, и не было бы издевательств над русскими на Донбассе, не было бы гражданской войны, не было бы желания русских людей на Донбассе отделиться от Украины, уйти из Украины, уйти из страны, которая расстреливает своих людей из танков и из военных самолетов. Этого всего могло бы не быть", - пояснил Песков.
Он отметил, что в "минских соглашениях" был прописан алгоритм, пошаговый план действий. Однако ни Киев, ни его западные "гаранты" не собирались выполнять подписанные ими документы, что выяснилось позже
Также на эту тему: Украина сегодня – это плохой слуга США с дефицитом суверенности, который слово не держит - Песков
 
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Заголовок открываемого материала
16:06Россия реструктурировала обязательства 22 стран на почти $30 млрд - Силуанов
16:01"Украина была бы цела, и не было бы издевательств над русскими на Донбассе" - Песков
15:44Гунба и Ардзинба вышли во второй тур на выборах президента Абхазии
15:28Песков: здравомыслящим людям импонирует антивоенная позиция Трампа
14:57Украина сегодня – это плохой слуга США с дефицитом суверенности, который слово не держит - Песков
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13:58"Не угодить в сети каких-то лживых обещаний": Песков рассказал о трансформации отношений с Западом
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