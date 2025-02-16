https://ukraina.ru/20250216/1061112732.html

"Украина была бы цела, и не было бы издевательств над русскими на Донбассе" - Песков

"Украина была бы цела, и не было бы издевательств над русскими на Донбассе" - Песков - 16.02.2025 Украина.ру

"Украина была бы цела, и не было бы издевательств над русскими на Донбассе" - Песков

Подписание "минских соглашений" позволяло сохранить территориальную целостность Украины, однако Киев начал проводить иную политику. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

2025-02-16T16:01

2025-02-16T16:01

2025-02-16T16:01

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В ходе интервью тележурналисту Павлу Зарубину руководитель пресс-службы Кремля рассказал о печальном опыте переговоров с политиками Запада и новыми властями Украины, установившимися при западной поддержке после государственного переворота 2014 года.По словам Пескова, "минские соглашения" позволяли новым властям в Киеве и их западным покровителям сохранить целостность Украины.Он отметил, что в "минских соглашениях" был прописан алгоритм, пошаговый план действий. Однако ни Киев, ни его западные "гаранты" не собирались выполнять подписанные ими документы, что выяснилось позжеТакже на эту тему: Украина сегодня – это плохой слуга США с дефицитом суверенности, который слово не держит - Песков

https://ukraina.ru/20250216/1061111971.html

украина

киев

донбасс

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