"Украина была бы цела, и не было бы издевательств над русскими на Донбассе" - Песков
© Фото : Новостное агентство "Харьков"Украина карта
© Фото : Новостное агентство "Харьков"
Подписание "минских соглашений" позволяло сохранить территориальную целостность Украины, однако Киев начал проводить иную политику. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В ходе интервью тележурналисту Павлу Зарубину руководитель пресс-службы Кремля рассказал о печальном опыте переговоров с политиками Запада и новыми властями Украины, установившимися при западной поддержке после государственного переворота 2014 года.
По словам Пескова, "минские соглашения" позволяли новым властям в Киеве и их западным покровителям сохранить целостность Украины.
"Дело в том, что в итоге получилось сделать документ, который давал возможность тогда выйти на урегулирование украинской проблемы. Собственно и Украина была бы цела, и не было бы издевательств над русскими на Донбассе, не было бы гражданской войны, не было бы желания русских людей на Донбассе отделиться от Украины, уйти из Украины, уйти из страны, которая расстреливает своих людей из танков и из военных самолетов. Этого всего могло бы не быть", - пояснил Песков.
Он отметил, что в "минских соглашениях" был прописан алгоритм, пошаговый план действий. Однако ни Киев, ни его западные "гаранты" не собирались выполнять подписанные ими документы, что выяснилось позже