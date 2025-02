https://ukraina.ru/20250216/1061111551.html

Грандиозная сделка с Минском, яйца за помощь, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 февраля

Между США и Белоруссией идет обсуждение "грандиозной сдёлки" по ослаблению санкций. Украинские чиновники сравнили требования США с колонизацией Африки в XVIII веке и предложили украинские яйца за американскую помощь. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

Как сообщило издание The New York Times, между США и Белоруссией идет обсуждение "грандиозной сделки" по ослаблению санкций.По информации издания, заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит на днях посетил Белоруссию для личной встречи с президентом страны Александром Лукашенко и главой КГБ республики Иваном Тертелем. Стороны обсуждали обмен заключённых в Белорусии американских граждан на ослабление ряда санкций против страны."Взамен США ослабили бы санкции против белорусских банков и экспорта калия, ключевого ингредиента удобрений, основным производителем которых является Белоруссия", — сообщило издание.Издание сообщило, что получило данные на условиях анонимности. Государственный департамент США не ответил на вопросы газеты.Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эсмонт заявила, что РБ поддерживает контакты с США по линии отдельных служб. Эсмонт указала, что об этих контактах между Минском и Вашингтоном знают в Москве.Так она ответила на вопрос об освобождении американской гражданки Анастасии Нюхфер из тюрьмы в Белоруссии. До этого, 26 января госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Белоруссия выпустила на свободу Нюхфер. Она была задержана в период президентства Джо Байдена.Яйца за помощь и колония как Африка в XVIII векеПо информации издания The Washington Post, на Украине обеспокоены требованиями США по ресурсам. Так, один высокопоставленный украинский чиновник заявил, что был ошеломлён масштабами того, что потребовали американцы."Один высокопоставленный украинский чиновник рассказал, что был ошеломлён масштабами того, что потребовала администрация Трампа. Он сравнил это с разделом европейцами африканских колоний в XVIII веке, и сказал, что это также может привести к тому, что право на разработку ресурсов Украины будет подписано на десятилетия без каких-либо гарантий того, что инвесторы действительно будут их разрабатывать", — сообщило издание.По информации The Washington Post, Украина "теоретически согласилась" с концепцией такой сделки, но не согласилась с отсутствием американских гарантий безопасности.Также один из украинских высокопоставленных чиновников предложил заплатить США яйцами за помощь. На Украине наблюдается избыток яиц, в то время как в Соединенных Штатах цены на них растут.Обстрелы и налётыУтром 16 февраля Минобороны РФ рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства обороны.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 9 ударов.Все удары были нанесены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 29 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 6 жилых домостроений, автомобиль и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности 25 снарядов, в т.ч. кассетных. Также в Донецке, Курахово, Угледаре, Волновахе, Авдеевке и Ясиноватой объявлялась ракетная опасность.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 22 снаряда."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 22 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 5; Алёшки — 3; Великая Лепетиха — 4; Каховка — 3; Пролетарка — 3; Подстепное — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Подстепное, Обрывка, Алёшки, Днепряны и Кардашинка.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 16 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе сёла Красный Хутор и Черемошное подверглись обстрелу с применением 3 боеприпасов и атаке одного беспилотника, который был сбит. Последствий нет", — писал губернатор.В Борисовском районе сёла Берёзовка и Грузское атакованы 3 беспилотниками. Повреждены двухэтажный многоквартирный дом, автомобиль и надворная постройка.В Валуйском муниципальном округе по сёлам Долгое, Кукуевка и хутору Нижние Мельницы нанесены удары с помощью 4 беспилотников, один из которых был сбит. Повреждены 4 транспортных средства."В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпущено 26 боеприпасов в ходе 6 обстрелов и совершены атаки с помощью 8 беспилотников. Повреждены 5 частных домов, надворная постройка, здание сельхозпредприятия, газопровод и 2 автомобиля", — сообщил губернатор.В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено выпущен 21 боеприпас в ходе 5 обстрелов и совершены атаки 18 БПЛА, 2 из которых были сбиты. Повреждены частный дом и автомобиль."В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Муром, Ржевка, Сурково и хутор Балки подверглись обстрелу с применением 7 боеприпасов и атакам 10 беспилотников, 9 из которых были сбиты. В селе Сурково повреждено частное домовладение", — указывал Гладков.Позднее он сообщил о новой украинской атаке."Тяжёлые новости для всех нас… Дрон ВСУ нанес удар по движущемуся автомобилю на автодороге Двулучное — Уразово Валуйского округа. К огромному горю, погибла женщина. От полученных ран она скончалась на месте до приезда медиков. Выражаю глубочайшие соболезнования всем родным и близким погибшей... Ещё одна женщина, которая была за рулём, получила баротравму и ушибы рук. Бригада скорой доставляет пострадавшую в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", — написал в своём телеграм-канале Гладков в 12:06.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О выступлении Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции — в статье Марии Лихограй и Дениса Рудометова ""Жертвенный барашек" Зеленский отправляет Европу в крестовый поход".

