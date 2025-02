https://ukraina.ru/20250214/1061084529.html

48 часов кошмара Зеленского. СМИ о грядущих переговорах по Украине

Российско-американские переговоры по Украине начинаются на полях Мюнхенской конференции по безопасности со встречи высокопоставленных представителей России, США и Украины. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп накануне открытия конференции в Мюнхене 14 февраля

Он заявил, что будущий диалог по урегулированию конфликта "остается неопределенным"."Может быть Россия согласится на уступки, а может, и нет", - сказал Трамп, подчеркивая, что он не поддерживает идею вступления Украины в НАТО, которая, по его словам, является одной из причин начала СВО.Трамп также назвал возвращение Украины к границам 2014 года "маловероятным".Кроме встречи делегаций России, США и Украины в Мюнхене, Трамп анонсировал еще одну подобную встречу, которая может произойти на неделе после 16 февраля в Саудовской Аравии.Тем временем российская сторона не подтверждала участие в переговорах в Мюнхене и в Саудовской Аравии.День, когда закончился украинский конфликтНесмотря на то, что переговоры по Украине все еще не начались, американское издание The Atlantic считает, что день, когда Трамп выступил перед журналистами для того, чтобы огласить детали его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, состоявшийся 12 февраля, можно считать днем завершения конфликта на Украине."Военные действия продолжаются, но дальнейшая судьба конфликта теперь ясна. Сегодня закончился вооруженный конфликт на Украине, по крайней мере, в определенном смысле", - пишет автор статьи, опубликованной изданием.По его словам, новая и, возможно, последняя глава в этом длящемся почти три года вооруженном конфликте началась с четких американских сигналов о том, что США больше не будут поддерживать военные цели Киева."Это практически доказывает, что Украина не вернет свои суверенные территории и не получит заветные гарантии безопасности", - отмечается в статье.Автор полагает, что этот тезис доказывает и заявление министра обороны США Пита Хегсета, сделанное в штаб-квартире НАТО в момент телефонных переговоров Путина с Трампом. Тогда Хегсет объявил, что главная цель Украины в конфликте с Россией (восстановить границы в том виде, в каком они были до 2014 года) нереалистична. Также он сказал, что администрация Трампа не поддерживает стремление Киева к вступлению в НАТО и не намерена делать это пунктом мирного плана.Хегсет, в числе прочего, призвал Европу брать на себя больше ответственности за собственную оборону, и добавил, что она уже не может рассчитывать на Вашингтон как прежде, напомнил автор статьи.По его словам, все это вызывает оправданную озабоченность Киева, который всегда полагался на финансовую и военную помощь Вашингтона."Есть голоса, которые заявляют, что Европа могла бы предложить гарантии безопасности без американцев, и я всегда говорю "нет". Гарантии безопасности без Америки не являются реальными гарантиями безопасности", — напомнило издание слова, которые Владимир Зеленский произнес всего несколько дней назад.Однако события сегодняшнего дня подтверждают, что Украина лишается рычагов влияния, констатирует издание. В том числе это видно из того, что Трамп Зеленскому не обещал личную встречу, которую обещал Путину, но больше всего это доказывает ответ американского президента на вопрос журналистов, считает ли он Украину равноправной участницей мирного процесса."Это интересный вопрос. Думаю, им придется заключить мир", - процитировало издание The Atlantic ответ Трампа.Шок и разочарование в КиевеТем временем Politico публикует реакцию украинских граждан на последние заявления Дональда Трампа о начале мирных переговоров по Украине. Обобщая ответы опрошенных на улицах Киева украинцев, издание описывает их настроение как "шок и разочарование"."В солнечный, холодный полдень четверга столица Украины клекотала от недоверия и разочарования: днем ранее президент США Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет разрушили надежды Киева на благоприятное мирное соглашение с Россией. Не будет ни НАТО, ни гарантий безопасности от США, ни возвращения занятых Россией территорий", - отмечает Politico в своем репортаже.По словам автора публикации, больше всего граждан Киева возмутил тот факт, что судьбу их страны пытаются вершить иностранные политические деятели, без участия самой Украины. При этом опрошенные понимают, что никто уже не хочет тратить деньги на поддержку их армии, но верят, что грядущее перемирие будет всего лишь "передышкой", которая поможет ВСУ восстановить свои силы.Собеседников издания также возмутил тот факт, что высокопоставленные американские чиновники теперь допускают, что вина за конфликт лежит не на России, а на Украине. В целом им "грустно слышать такие слова от ключевого союзника", цитирует Politico слова одного из участников уличного опроса.США обещают использовать "инструменты воздействия"Американский The Wall Street Journal тем временем будущие переговоры по Украине описывает как сделку, которую президент США Дональд Трамп предложит российской стороне. Если президент Владимир Путин не согласится на эту сделку, США введут против Москвы санкции и, может быть, начнут военные действия. Издание пишет об этом со ссылкой на заявления вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса, сделанные 13 февраля.The Wall Street Journal отмечает, что риторика вице-президента США более жесткая, чем риторика министра обороны Пита Хегсета, который утверждает, что Америка не станет применять силу."Существуют экономические и военные инструменты воздействия, которые США могли бы использовать против Путина", - цитирует WSJ слова Вэнса.Однако вице-президент ожидает, что "США и Россия придут к соглашению, которое шокирует многих", отмечает издание.При этом Вэнс сказал, что пока слишком рано говорить о том, какая часть территории Украины останется под контролем России, и какие гарантии безопасности США и другие западные союзники могут предложить Киеву, уточняет WSJ. Эти детали, по его мнению, должны быть проработаны в ходе мирных переговоров."Существует множество формулировок и конфигураций, но мы действительно заботимся о суверенной независимости Украины", - цитирует газета слова вице-президента США.Американские журналисты утверждают, что администрация Трампа будет стремиться убедить Путина, что Кремль добьется большего за столом переговоров, а не на поле боя. Они в том числе ссылаются на предложение Вэнса перезагрузить отношения с Россией после успешного заключения соглашения по Украине. Он считает, что нынешняя изоляция Москвы от западных рынков превратила ее в "младшего партнера" Пекина, а это не в интересах Путина, напоминает издание.Однако американский лидер может изменить свою точку зрения, если "русские не будут хорошими партнерами на переговорах", утверждает The Wall Street Journal со ссылкой на вице-президента США.Второй после ПутинаПоследние 48 часов в жизни Владимира Зеленского скорее всего были кошмарными — европейские лидеры еще недавно тряслись сутками в поезде, чтобы сфотографироваться с ним, а теперь он лишь второй в списке контактов Трампа после Путина. Так CNN комментирует последние заявления президента США относительно украинского урегулирования.Надежды Зеленского на ключевые принципы мирного соглашения за эти 48 часов, кроме Трампа, растоптал в том числе и министр обороны США Питер Хегсет, который сказал, что Украина не войдет в НАТО, отмечает телеканал."Украина не вернется к своим границам 2014 года. Любые миротворческие силы между Россией и Украиной будут европейскими или неевропейскими, но в любом случае без участия США. Отныне Европа будет заботиться о себе сама", - говорится в материале CNN.Таким образом становится очевидным, что мирный план, который предлагает Трамп, очень близок к тому, что в апреле 2024 года озвучивал тогда еще отставной генерал Кит Келлог, полагают американские журналисты."Келлог предложил создание миротворческого контингента, укомплектованного исключительно европейцами. Помимо этого, Украина откажется от членства в НАТО. Наступит прекращение огня (и с тех пор в интервью он регулярно намекал, что после этого на Украине состоятся выборы). И, что еще важнее, он сказал, что безвозмездная помощь превратится в кредиты, которые Киев рано или поздно вернет", - напоминается в материале.По словам авторов CNN, есть основание надеется, что на сей раз подход Трампа зиждется на непреложных принципах и сложной подготовке. Это очень нужно, чтобы довести начатое до конца, полагают они. К тому же американской стороне понадобится еще усердие, хитрость и терпение, отмечает телеканал."У Путина всего этого в избытке, и победа на Украине не только станет столпом его исторического наследия, но и предопределит мировую расстановку сил на десятилетия вперед", - констатирует CNN.Более подробно о предпосылках для российско-американского диалога по Украине в материале Евгении Кондаковой "Я доверяю Путину по Украине": Трамп нашёл место для Киева на переговорах, но Зеленский оказался не готов

