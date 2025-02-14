https://ukraina.ru/20250214/1061086965.html

Украинское досье: какой мир нам нужен? Возобновление российско-американского диалога

Украинское досье: какой мир нам нужен? Возобновление российско-американского диалога - 14.02.2025 Украина.ру

Украинское досье: какой мир нам нужен? Возобновление российско-американского диалога

В пятницу, 14 февраля, в пресс-центре "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье" издания Украина.ру, посвященная возобновлению контактов РФ и США на высшем уровне

2025-02-14T16:40

2025-02-14T16:40

2025-02-14T16:51

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Нужен мир, а не угроза третьей мировойОписание того мира, который нужен России по итогам конфликта с Украиной уже сделало российское руководство еще до начала СВО, заявил политический обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов."Наши цели, цели СВО не менялись", - подчеркнул он.По его словам, России очень важно ликвидировать ту угрозу, которая исходит с территории Украины. Эксперт отметил, что в Европе идут дискуссии о том, в каком качестве и как им участвовать в урегулировании на Украине. Для европейцев было важно уяснить, что американцы при Трампе не собираются втягиваться за них в войну с РФ, поэтому любой европейский контингент на Украине должен рассчитывать только на себя. Такого мира, с западными "миротворцами" на Украине с риском мировой войны - нам не надо, резюмировал Корнилов. Чемодан без ручки для РоссииСостоявшийся 12 февраля телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа свидетельствует, что попытка изоляции России провалилась, полагает депутат Госдумы Олег Матвейчев. Это само по себе является моральной победой Москвы, добавил он. По словам парламентария, Соединенные Штаты собираются двигаться в соответствии с доктриной Монро, то есть ограничивая свою сферу интересов западным полушарием. Матвейчев затронул тему Агентства США по международному развитию (USAID), деятельность которого ограничили новые американские власти на время аудита. Депутат рассказал, что только в 2023 году в 160 странах USAID профинансировало более 7,4 тыс. проектов на 40 млрд долларов. С 1960-х годов потрачено более 2 трлн долларов. Эта организация ответственна за десятки цветных революций по всему миру, подчеркнул он. "Силы, сэкономленные на украинском направлении, Америка собирается применять на других направлениях. <...> Эту черную дыру под названием "Украина - чемодан без ручки" они передают нам", - отметил политик. По словам Матвейчева, России следует хорошо подумать, насколько мы готовы и что именно готовы принять на свой баланс. Какими мерами? Какими темпами? Этот вопрос "не такой радостный", как считают некоторые блогеры, заявил он. Нужно хорошо думать, с холодной головой и с цифрами в руках, подытожил депутат.Из гегемона - в мировую державу, но есть нюансКолумнист, обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев согласился с тем, что РФ нужен многополярный мир. Но что это значит?"Это значит, что нам нужен мир империй-цивилизаций, то есть больших стран, которые укоренены в истории и которые способны самостоятельно воспроизводить человечество", - сказал он.Россия – великая держава, если бы это было не так, она бы в 1990-е умерла, подчеркнул эксперт. Он напомнил о важных исторических моментах - мюнхенской речи Путина в 2007-м, принуждении Грузии к миру год спустя, воссоединение с Крымом в 2014-м и начало СВО в 2022 году. С точки зрения истории данные шаги были проделаны в высоком темпе. "Те, кто забыли, что Россия – великая держава, они очень дорого за это заплатят. Не то, чтобы мы будем с них взыскивать, с них будет взыскивать история, с ней не договоришься", - заявил Сергейцев. Трамп предлагает Кремлю такую сделку, как будто перед ним не Путин, а Михаил Горбачев. Российскому президенту предлагают остановить боевые действия за рукопожатия и поездки друг к другу, отметил обозреватель. Эксперт обратил внимание, что Путин ничего на это не ответил и молчание здесь не является знаком согласия. Сергейцев полагает, что сейчас Трамп озабочен вопросом подавления своих внутренних оппонентов, что сделать исключительно в рамках законных процедур у него вряд ли получится. Сегодня он заинтересован в том, чтобы "сдать" мировому сообществу все "черные дела" предшествующей администрации. США как гегемон не выживут в конкурентной борьбе, это всем понятно, нужно переформатироваться под великую державу, которой они не являются, заявил эксперт. Нужно все иметь внутри у себя, а не на дистанции.По его словам, России радоваться тому, что они решили стать такими как мы, не надо. Они будут бороться с нами и в таком качестве.Эйфория кончаетсяПоследние несколько дней были тестом для российского экспертного сообщества, часть которого ударилась в эйфории от действий Трампа. Теперь эта эйфория заканчивается, заявил политолог Андрей Суздальцев. "Это не разрядка. Это большая политическая игра. Мы должны понимать, что Трамп нам сейчас говорит то, что мы хотим слышать", - сказал он. Американский президент торопится, у него сложная ситуация, нарастает оживление демократического лагеря, добавил специалист. "Давайте говорить откровенно – мы победили. Нет на планете сухопутной армии, способной остановить русскую армию. Отсюда такая суета. Каждый наш шаг в сторону Днепра подрывает Трампа. Поэтому он кричит: давайте мир", - подчеркнул Суздальцев.Своими заявлениями президент США пытается втянуть РФ в переговоры, этому не надо поддаваться, считает политолог. По мнению эксперта, достичь целей спецоперации можно только через "оккупацию" территории Украины, все другие варианты бесполезны, так как украинский политический класс нам хорошо известен. Требования по экономикеВ рамках российско-американского диалога ничего не обсуждается в экономическом плане, Москве ничего не предлагают, обратил внимание глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан."У контуров возможных соглашений между Россией и Соединенными Штатами должно быть и экономическое измерение. Вашингтон нам ничего не предлагает и даже не интересуется нашим мнением. Экономика по-прежнему рассматривается как один из важнейших рычагов давления на Россию", - сказал он. От США в экономическом плане Россию нужна отмена наиболее болезненных санкций. Готовы ли США пойти на это – неизвестно, пока даже нет дискуссии, отметил эксперт. Что касается Европы, то Лизан считает реалистичным говорить о возможности возвращения России на угольный рынок, но не на газовый или нефтяной, туда нас уже не пустят. От Украины в экономическом плане ничего не нужно, добавил аналитик. При серьезной сделке может возникнуть вопрос поставок электроэнергии из РФ, в том числе с Запорожской АЭС на контролируемую Киевом территорию, подытожил эксперт.

https://ukraina.ru/20250214/1061075508.html

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Павел Котов

Павел Котов

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Павел Котов

эксклюзив, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, олег матвейчев, иван лизан, андрей суздальцев, владимир корнилов