https://ukraina.ru/20250216/1061117150.html

Мачей Вишнёвский: В новом, многополярном мире прежних Соединенных Штатов уже не будет

Мачей Вишнёвский: В новом, многополярном мире прежних Соединенных Штатов уже не будет - 16.02.2025 Украина.ру

Мачей Вишнёвский: В новом, многополярном мире прежних Соединенных Штатов уже не будет

Редактор польского портала Strajk Мачей Вишнёвский считает, что США с их политическим классом, с их моделью управления, "глубинным государством", определённо не способны изменить нынешнее понимание своей роли в мире.

2025-02-16T19:51

2025-02-16T19:51

2025-02-16T19:51

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Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.– Господин Вишнёвский, лейтмотивом Мюнхенской конференции по безопасности 2025 года стали слова вице-президента США Вэнса – "в городе новый шериф". С вашей точки зрения, смогут ли Соединённые Штаты сохранить статус "мирового шерифа" в стремительно становящимся многополярном мире?– Я не знаю, смогут ли они это сделать, но я точно знаю, что они этого очень хотят. И не факт, что у них это не получится, – но это будет совершенно новый "город" и совершенно новая роль "шерифа". Российский политолог Сергей Караганов писал о том, что США заслуживают достойной роли в новом мире. Но я не разделяю оптимизма Караганова относительно того, что США останутся в игре в новом многополярном мире, хотя это большое и всё ещё сильное государство, фактически империя.Проблема состоит в том, что если мы хотим создать новый многополярный мир, он должен основываться на новых правилах игры. Среди них важную роль должны играть этика поведения и мораль. Я не наивен – между отдельными странами всё равно будет игра интересов. Однако если не изменить парадигму функционирования мира, ничего не изменится, и через некоторое время мы повторим все ошибки, которые человечество совершило до сих пор. И если окажется, что всё, что мы слышали от политиков о новом многополярном мире, было ложью, это значит, что мы ничему не научились и обречены.Возвращаясь к поставленному вопросу – США с их политическим классом, с их моделью управления, "глубинным государством", определённо не способны изменить нынешнее понимание своей роли в мире. Поэтому в новом мировом порядке США либо кардинально изменят суть своего государства, либо просто исчезнут. Я не знаю, в какой форме это произойдет – в результате внутренних центробежных сил или с внешней помощью, – но в новом, многополярном мире прежних Соединенных Штатов уже не будет.– Многие европейские СМИ расценили речь Вэнса чуть ли не как объявление войны Евросоюзу со стороны США. Согласны ли вы с такими утверждениями?– Войны? Нет. Но это форма désintéressement (отсутствия интереса – прим.) США к Европейскому континенту, точнее, к его западной части. И самое забавное, что это произошло по её, Европы, собственной просьбе. Потому что она так ревностно следовала приказам и либеральной идеологии, исходившим из США, что это привело её к состоянию полной гнили и беспомощности.Таким образом, Европа больше не является соперником США, но в то же время стала своего рода американской колонией. В то же время, она не утратила своей врожденной агрессивности и жадности, взращенных за последние 500 лет, на которые опиралась на протяжении столетий. Теперь пришло время платить по счетам, и США бросили Европу в том смысле, что они сняли с себя ответственность за Европу, дав понять, что она может справиться сама.Надо сказать, что в ответ на новую риторику из-за океана Европа приняла наихудшую из возможных стратегий – агрессивный ответ и конфликт с США. Но Европа не может себе этого позволить во всех аспектах своего функционирования. Хуже того, результатом таких действий является не скрываемое европейским политическим классом стремление втянуть весь континент в войну с Россией. Это самоубийство. И это доказывает интеллектуальную и политическую нищету вышеупомянутого европейского политического класса, полностью выродившегося.– Пока что ЕС и большинство входящих в него стран заняли откровенно антитрамповскую позицию. Сохранится ли она в дальнейшем, или европейские страны постепенно пойдут путём Венгрии и Словакии?– Если мы останемся на том низком интеллектуальном уровне, на котором находимся до сих пор, страны Европы разделятся на два лагеря. Один, для которого сотрудничество с Россией и шире с евразийским направлением будет основой их безопасности, развития и процветания. Другой, конфронтационный по отношению к России и Китаю, цепляющийся за остатки иллюзии, что они – "сад", а всё остальное – "джунгли".Выход для Европы – осознать свои ошибки и изменить представление о своём существовании. Суть не в том, чтобы создать новые линии разделения, присоединившись к евразийскому тренду, а в том, чтобы создать основы для своего развития, одновременно желая создать новый облик мира неконфронтационным путем.– Антитрамповская позиция Польши выглядит особенно парадоксально на фоне заявления министра обороны США об увеличении американского военного контингента на берегах Вислы. Как это можно объяснить?– Только таким образом, что Соединенные Штаты хотят оставить в Европе плацдарм, через который они будут преследовать свои интересы и вводить свои порядки. Это, конечно, унизительно для моей страны, страны, которая может сыграть важную роль на континенте, и которой нужны ответы на важные вопросы современности. Однако польский политический класс не в состоянии этого понять, и ведёт Польшу к полной несамостоятельности.– Своеобразным ответом Трампу стала информация о том, что ряд стран ЕС и Великобритания серьёзно готовятся к вводу своих военных на территорию Украины после подписания перемирия между Киевом и Москвой. Могут ли там оказаться польские войска, тем более, что в Польше уже звучат призывы к этому – я имею в виду текст дипломата и аналитика Витольда Юраша на портале Онет?– Да, это можно себе представить, исходя из моих предыдущих ответов. Ввод туда польских войск (Юраш чётко пишет об "армии") – это гарантия кинетического столкновения с русской армией, или очень высокая вероятность такого события. И это было бы для нас катастрофой, ведь американские политики ясно говорят, что в такой ситуации статья 5 Устава НАТО работать не будет. Это значит, что Польша останется в одиночестве. Мы уже проходили это в 1939 году. С известным результатом.– По резонансу выступление вице-президента Вэнса сравнивают с легендарной "Мюнхенской речью" Путина в 2007 году. Однако в 2025 на Мюнхенской конференции представителей Москвы не было. Можно ли вообще обсуждать вопросы европейской и мировой безопасности без России?– Это невозможно, и каждый образованный и умный человек это понимает. Можно иметь много оговорок и претензий к России, можно её бояться, поддаваясь западной пропаганде. Но надо понимать, что без неё любые разговоры о новом облике континента и системе безопасности на нем не принесут долгосрочного эффекта.Но я хотел бы подчеркнуть, что упомянутая речь Путина была важным сигналом в то время, и обозначила границы, которые не следует пересекать в отношении России. Коллективный Запад не смог её прочесть. Или, скорее, не захотел этого делать.А речь Вэнса, несмотря на её важность, пока ничего не определяет, поскольку США находятся в ситуации текучести и неопределенности политической формы. Они ещё не знают, смогут ли они изменить свой нарратив, позволит ли это сделать "глубинное государство". Потому потребуется время, чтобы точно оценить эту речь.О том, как и чем завершилась Мюнхенская конференция по безопасности - в статье Алексея Туманова "Европе нужно время, "чтобы переварить" Трампа. Мюнхенская конференция завершилась похмельем"

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сша, европа, россия, джей ди вэнс, дмитрий вишневский, сергей караганов, ес, украина.ру, нато, интервью