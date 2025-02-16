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Взрывчатку для Украины заблокировали рабочие Греции

Взрывчатку для Украины заблокировали рабочие Греции - 16.02.2025 Украина.ру

Взрывчатку для Украины заблокировали рабочие Греции

В греческом городе Лаврио (Восточная Аттика) представители Рабочего центра заблокировал грузовики, перевозившие без каких-либо мер безопасности 350 тонн тротила на завод греческой оборонной промышленности EAS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Компартию Греции.

2025-02-16T17:51

2025-02-16T17:51

2025-02-16T17:51

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Греческие рабочие не пропустили взрывчатку для производства 155-миллиметровых снарядов, которые отправляются на Украину "в связи с участием Греции в войне и поддержкой режима Зеленского", сообщила Компартия Греции.Боеприпасы стандарта НАТО для ВСУ производит греческий завод EAS ("Греческие оборонные системы") совместно с чешской компанией."Рабочий центр Лаврио организовал блокаду в порту 18 грузовиков, перевозивших 350 тонн взрывчатки в тротиловом эквиваленте на завод EAS в Лаврио. Рабочий центр осуждает тот факт, что грузовики с взрывчатыми материалами будут проезжать по городу, улицам и жилым кварталам без какой-либо защиты и мер безопасности, подвергая опасности жизни жителей. Согласно информации, взрывчатое вещество предназначалось для хранения на открытой площадке завода с целью производства 155-миллиметровых снарядов, которые отправляются на Украину в рамках участия нашей страны под руководством правительства в империалистической войне и поддержки режима Зеленского", — сказано в публикации Компартии Греции.Там также отмечено, что под давлением протестующих часть опасного груза возвратят на судно, на котором он был доставлен, а вся транспортировка будет осуществляться в безопасное место ночью, когда закрыты все предприятия и магазины.По требованию Рабочего центра полиция возбудила дело в отношении причастных к перевозке взрывчатки на пяти грузовиках, которые ранее покинули порт и направились на завод EAS без соблюдения мер безопасности.По словам местных депутатов, перевозка опасного груза с нарушением мер безопасности проходила за несколько дней до двухлетней годовщины железнодорожной катастрофы в Темпи, где погибли 57 человек. Хранить 350 тонн тротила собирались на открытой местности.Ранее, в ночь на 1 марта в Темпи столкнулись грузовой и пассажирский поезд, что повлекло гибель множества людей. По утверждению оппозиции, причиной человеческих жертв стал взрыв легковоспламеняющейся жидкости, которую грузовой состав перевозил нелегально.В публикации РИА Новости отмечено, что Греция одной из первых на Западе стала направлять оружие и военную технику Украине после начала российской спецоперации. Сейчас эта страна является частью важного транзитного направления НАТО, продолжает массовую отправку боеприпасов и оружия на Украину, при этом вся информация о перевозках засекречена.Также на эту тему в новостях: ЕС окажет Киеву одностороннюю поддержку – Каллас

https://ukraina.ru/20250215/1061096196.html

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новости, греция, украина, запад, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, ес, военная помощь, сво, коммунистическая партия, коммунисты, рабочие, рабочие группы, украина-нато, украина-ес