https://ukraina.ru/20250214/1061083642.html

"Отсель грозить мы будем русским". Угрозы Вэнса как элемент диалога

"Отсель грозить мы будем русским". Угрозы Вэнса как элемент диалога - 14.02.2025 Украина.ру

"Отсель грозить мы будем русским". Угрозы Вэнса как элемент диалога

Ещё когда в прошлом году был опубликован "план Келлога", мы были несколько удивлены его конфронтационным тоном – в плане предполагалось угрожать России расширением военной помощи Украине и новыми санкциями. Само по себе это плохое начало диалога, даже если исходить из того, что обе стороны вынуждены будут пойти на не слишком приятные уступки

2025-02-14T15:29

2025-02-14T15:29

2025-02-14T15:29

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владимир зеленский

the wall street journal

переговоры

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После победы Трампа угрозы в адрес России тоже звучали – в основном речь шла о понижении цен на ископаемое топливо. В высказываниях вашингтонских чиновников такая политика привязывалась к необходимости прекращения войны на Украине – якобы в случае снижения цен у России не будет денег, чтобы продолжать войну.Понятно, что война тут не причём. Речь идёт о захвате рынков с целью вытеснения конкурентов и шантажа покупателей (на Западе так часто говорят, что Россия кого-то шантажирует газом, что даже вопросов не возникает – они себе представить не могут, что газом можно просто торговать).И вот, наконец, последовали прямые угрозы.Вице-президент США Джей Ди Вэнс* в интервью The Wall Street Journal заявил, что США ударят по Москве санкциями и, возможно, отправят на Украину войска, если Россия не согласится на мирную договорённость, гарантирующую долгосрочную независимость Киева.Новый же глава Пентагона Пит Хегсет в интервью Breitbart News не исключил даже передачу Украине ядерного оружия.Оба этих заявления выглядят шокирующими – при первом прочтении. При втором прочтении начинаешь понимать, что что-то тут не так…Отправка американских войск не рассматривалась даже прошлой американской администрацией, чьи позиции были более жёсткими. Республиканцы, напротив, критиковали демократов за то, что их конфронтационная политика может привести Америку к отправке войск на Украину.Передача же Украине ядерного оружия вообще исключает возможность невоенного решения конфликта и, более того, подводит США непосредственно к грани войны с Россией (Россия естественным образом будет рассматривать переданное Украине ядерное оружие как американское).Т.е., угрозы со стороны американских официальных лиц направлены, фактически, на срыв переговоров, которые Трамп считает чрезвычайно важными. Ну не может такого быть, чтобы два высших чиновника американской администрации (причём вице-президент ещё до выборов получил на Украине славу "украинофоба") вдруг выступили против линии президента.Ещё более настораживает отсутствие официальной реакции с российской стороны – до сего времени прозвучало только очень сдержанное заявление Пескова с просьбой пояснить, что именно имеется в виду. Впрочем, её в любом случае негусто – Кремль не спешит реагировать даже на те предложения Вашингтона, которые выглядят выгодными. Хотя переговорный процесс можно уверенно считать стартовавшим.Первая мысль – представители США просто неверно представляют себе ситуацию. Обратим внимание на два момента.Во-первых, Вэнс оговорился относительно необходимости обеспечения независимости Киева.Т.е., новая вашингтонская администрация полагает, что цели России состоят в полной оккупации Украины и лишении её государственности.Не будем отрицать – такие настроения существуют в российском обществе, но это всё более или менее логичные рассуждения людей, далёких от центров принятия решений. Украинская пропаганда выводит эти мнения на уровень официальной государственной политики. Однако к официально провозглашённым целям и методам СВО это всё не имеет никакого отношения.Во-вторых, на брифинге ранним утром 13 февраля Трамп оговорился, что его цель – уговорить на диалог Путина, потому что Зеленский якобы готов к сделке.Как мы понимаем, это полная чепуха, что можно наблюдать прямо сейчас: как только речь зашла о переговорах, украинские войска обстреляли миссию ОБСЕ около ЗАЭС и направили беспилотник на ЧАЭС. Тут же, не дожидаясь результатов расследования, заявив, что во всём виноваты русские, и эти инциденты свидетельствуют о том, что Москва к переговорам не готова. Ну да, ну да…Можно ли себе представить, чтобы такие прожжённые дельцы как Трамп и Вэнс, дали бы себя обмануть Зеленскому и его пропагандистам? Или кто-то предполагает, что они, влазя в решение продолжающегося три года конфликта, не удосужились выяснить, что к чему?Это не говоря уже о том, что общеизвестно – давить на российского президента бессмысленно, он на провокации не реагирует и он в любом случае будет проводить свою линию.Предположение о том, что США пытаются в самом начале сорвать переговоры, мы из рассмотрения исключаем по причине чрезмерной фантастичности. Трамп слишком много говорил о своём намерении прекратить конфликт, а его внешнеполитическая команда подбиралась в расчёте на решение в том числе и этой задачи.Логично предположить, что Трамп и его команда действуют сознательно, при этом целью их действий является всё же поиск компромисса и заключение соглашений. Причём компромисс этот, как было понятно с самого начала, будет крайне болезненным для Украины (признание Зеленским того, что Украина не может рассчитывать на членство в НАТО – не самое болезненное из "открытий чудных").Понятно, что компромисс, невыгодный Украине (а Зеленского никакой компромисс не устраивает – ему нужна или победа, или бесконечная война) будет встречать сопротивление и со стороны Банковой, и со стороны её союзников. Соответственно, Вашингтону необходимо делать вид, что он защищает интересы Украины, преодолевая сопротивление со стороны России.За Россию ничего придумывать не нужно – все признаки неготовности Кремля к компромиссу будут найдены Банковой на Банковой и представлены широкой общественности (см. уже упомянутые факты ядерного терроризма).А вот за Вашингтон надо – заявления Вэнса и Хегсета как раз демонстрируют усилия США по преодолению "сопротивления России". Понятно, что адресованы эти заявления вовсе не Москве, а союзничкам вроде Шольца, которые бьются в истерике из-за угрозы заключения мирных соглашений за счёт Украины, но не спешат самостоятельно оплатить хотя бы часть этого счёта.Разумеется, всё это не означает, что Трамп борется за российские интересы. Вовсе нет – он борется за интересы США, как он их понимает. Просто там, где интересы США и России не пересекаются (а таких пунктов много), он не пытается противодействовать реализации российских интересов. Что вполне рационально – позволяет сохранять возможности для диалога и экономить ресурсы для противостояния в тех точках, где интересы США и России действительно противоположны.В этом его отличие от принципиальных русофобов, которые из желания навредить России готовы пожертвовать (и жертвуют!) интересами своих стран.О ходе переговорного процесса можно прочитать в статье Евгении Кондаковой "Я доверяю Путину по Украине": Трамп нашёл место для Киева на переговорах, но Зеленский оказался не готов"* Интересное об американских именах: в случае с Вэнсом Ди – первая буква второго имени Дэвид, а в случае с Гарри Эс Трумэном Эс – просто буква S, ничего специально не означающая.

https://ukraina.ru/20250214/1061075508.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp

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мнения, россия, сша, украина, дональд трамп, джей ди вэнс, владимир зеленский, the wall street journal, переговоры