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Рамштайн умер. Да здравствует Рамштайн?

Рамштайн умер. Да здравствует Рамштайн? - 14.02.2025 Украина.ру

Рамштайн умер. Да здравствует Рамштайн?

В Брюсселе состоялось первое в новом году заседание министров обороны стран "формата Рамштайн".

2025-02-14T13:38

2025-02-14T13:38

2025-02-14T13:38

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Ранее в подобных заседаниях неизменно председательствовали США и теперь уже бывший министр обороны Ллойд Остин. Но на этот раз заседание созывала Британия, что само по себе является серьезным "звоночком", свидетельствующем об изменении подхода Вашингтона к войне на Украине при новой американской администрации. Лондон давно считается одним из наиболее "ястребиных" и, как ни парадоксально, наименее ресурсных союзников киевского режима. Британцы громче всех кричат о том, что нужно "поддерживать Украину столько, сколько потребуется", но при этом как в количестве образцов вооружения, так и в пересчёте на доллары являются одним из самых незначительных военных доноров Украины.Это обстоятельство формирует контекст нынешней встречи в "формате Рамштайн", непохожий на все предыдущие. Ведь одно дело, когда призывает всех активно "скидываться на оружие для Украины" самый масштабный её донор, вносящий самую значительную долю в каждый новый пакет военной помощи. И совершенно другое - когда в роли "главного инициатора" выступает страна, предоставившая лишь около 10% от общего объёма военной и финансовой поддержки. Что же до позиции США на предстоящей встрече, она, похоже, подтверждает худшие опасения всех наиболее ярых сторонников незалежной на Западе. Вашингтон на мероприятии представлял недавно назначенный министр обороны - убеждённый трампист Пит Хегсет. Еще до встречи он успел заявить, что его главной задачей станет донесение до европейцев мысли о том, что именно они должны играть ведущую роль в помощи Украине. "На первом совещании под председательством Британии секретарь подтвердит приверженность президента Трампа дипломатическому прекращению войны на Украине как можно скорее. Он также подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в вопросах помощи Украине в сфере безопасности", - подтвердили тогда намерение министра в Пентагоне.А в целом все звучало еще категоричнее. Хегсет публично обозначил отсутствие перспективы вступления в НАТО для Украины и невозможность возвращения к границам 2014 года. Более того, по имеющейся информации, в непубличной части общения он уведомил других участников встречи, что подавляющая часть взятых на себя прошлой администрацией в Вашингтоне обязательств по поставкам Украине боеприпасов и вооружений будет выполнена до конца мая. После чего вопрос снабжения полностью ляжет на плечи европейских партнеров США по НАТО. А если им понадобятся американские вооружения, то европейцы могут их у США приобрести. То же касалось разного рода технологий и комплектующих для европейского и украинского ВПК.Подводя итог, можно сказать, что "Рамштайн" в его прежнем виде мертв. Новый подход, будет заключаться в том, чтобы не выделять больше военной помощи Киеву, полностью переложив эту обязанность на европейских членов НАТО. Поставки в Украину американского вооружения при таких раскладах будут возможны, только если европейцы их оплатят.Учитывая то, что ЕС и без того тянул на себе львиную долю финансовой помощи Украине и значительную часть военной помощи ей, существенно истощив собственные запасы вооружений, замена европейцами американской военной поддержки Киева на сколь бы то ни было длительный срок не представляется возможной.Вообще, если разобраться, то ситуация с военными поставками скорее всего пойдет по наихудшему для незалежной сценарию. Первое, что следует констатировать - любые сценарии с прекращением европейской военной помощи Украине могут начать реализоваться исключительно в случае прекращения помощи американской. Как мы увидели на встрече в формате "Рамштайн", США сейчас открыто дают понять Европе, что Украина - это теперь только ее проблема. Уже к середине года безвозмездная военная поддержка Киева со стороны Вашингтона может либо сократиться до минимума, либо вовсе сойти на нет. В этих условиях в Европе неизбежно возникнут две группы политиков, одна из которых будет продолжать выступать за максимальное усиление военной помощи Украине, а вторая - за ее максимальное сокращение или прекращение. Аргументацию первой из этих групп будет осложнять то, что Трамп уже сейчас требует от европейских членов НАТО увеличить военные расходы до 5% от ВВП. В качестве примера: для Германии, по словам канцлера Олафа Шольца, это означало бы +100 млрд евро военных расходов ежегодно. Таких денег в немецком бюджете нет, а значит, их придется либо занимать, влезая в долги, либо перенаправлять с других бюджетных программ (в первую очередь - с "социалки"). В результате уровень жизни в ФРГ будет падать, а недовольство населения - расти, подстегивая рост рейтинга право-консервативной партии "Альтернатива для Германии". Похожие процессы будут происходить и в других странах ЕС. И все это даже без дополнительных многомиллиардных затрат на военную помощь Украине, которую сейчас поставляют США. В этих условиях агитировать за замещение американской военной помощи Киеву либеральным европейским политикам будет крайне сложно. Фактически единственным аргументом в пользу этого останется пресловутая "российская угроза для НАТО", которая далеко не очевидна для европейцев.А вот противоположная позиция, заключающаяся в стремлении прекратить военную помощь Киеву, при таких раскладах будет иметь куда больше аргументов. В пользу ее сторонников будет работать то, что, вероятно, дальнейшую милитаризацию Украины прекратят США, являющиеся главным авторитетом и бесспорным гегемоном в западном мире, после чего многие захотят последовать их примеру.Кроме того, наращивая военную помощь Украине, европейские страны будут сами нести все риски потенциальной эскалации и прямой войны с Россией, на этот раз уже без американского "ядерного зонтика" и военной мощи, о чем прямо сказал глава Пентагона на "Рамштайне".Еще одной предпосылкой к прекращению европейской военной помощи Украине может стать "поправение" властей в ряде стран ЕС в ходе ближайших выборов. Право-консервативные евроскептики набирают популярность по всему блоку. После того, как их начала поддерживать команда Дональда Трампа, они "расправили крылья", да так широко, как никогда прежде за последние 30 лет. И один из их главных лозунгов – "хватит кормить Украину".Ещё о происходящем в Германии: Как Германия становится Украиной. Шольц потребовал ввести чрезвычайное положение

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мнения, украина, сша, киев, дональд трамп, пит хегсет, ллойд остин, нато, ес, рамштайн