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Фантомас разбушевался: почему Зеленский себе много позволяет

Фантомас разбушевался: почему Зеленский себе много позволяет - 16.02.2025 Украина.ру

Фантомас разбушевался: почему Зеленский себе много позволяет

Мы, конечно, привыкли к своеобразной стилистике бывшего украинского президента, но его последние выступления как-то очень круты даже для Зеленского. Причём традиционные для отечественной публицистики "объяснения", типа "опять поменял дилера", не проходят. Хотя бы потому, что представители западного истеблишмента послушно сидели и слушали…

2025-02-16T14:08

2025-02-16T14:08

2025-02-16T14:08

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На протяжении одного дня он успел:- запретить Трампу ехать в Москву;- открыть миру "украинскую демократию", в которой по воле народа не проводятся выборы;- выставил условием своего согласия на мир финансирование полуторамиллионной армии, потому что ему воевать нечем.Это только самое абсурдное. Вообще в его речениях было много всяких разных "вкусняшек".Почему Зеленского "несёт" в общем-то понятно – дело, конечно, не в вероятных условиях мира, достаточно жёстких для Украины, а в том, что он сам рискует потерять свои позиции.С одной стороны, прекращение войны означает проведение выборов. Мы не слишком верим в рейтинги, по которым Зеленский пользуется даже меньшей поддержкой чем комик и волонтёр Сергей Притула, но мы верим в комментарии телеграм-канала "Труха" (более 2,5 млн. подписчиков). Комментаторы там колерованые, сплошь "патриоты"-русофобы (других быстро зачищают), ненависть к Зеленскому у них зашкаливает.С другой стороны, мы помним исход выборов 1996 года в России и 1999 – на Украине – Ельцин и Кучма тоже особой поддержкой на старте кампании похвастаться не могли, но выборы выиграли. Так что и у Зеленского они ненулевые. Но дело ж не в этом – ему мало быть президентом Украины, он хочет быть владычицей морскою, и чтобы рыбка у него была на посылках!Собственно, его давешние заявления – претензия на то, чтобы направлять политику ЕС, а если получится – то и НАТО. И это логично – предыдущие три года ему это вполне удавалось. Но на чём основываются его надежды быть "президентом мира" и дальше?Если не углубляться в конспирологию (а мы и не знаем, какие у него отношения с лондонскими финансовыми центрами, хотя там тоже интересное), то у Зеленского есть как минимум две опоры в противостоянии с Трампом.Во-первых, это объективно слабые переговорные позиции США.Не знаем, понимает ли это Трамп, но никакие переговоры с участием Зеленского невозможны. Он не заинтересован в мире, он заинтересован в победе, причём не над Россией (Россию он уже "победил", сейчас он готов "защищать Европу" от "агрессии" со стороны КНДР и Ирана), а над Европой и США. В этой ситуации заявления Трампа о том, что Украина, якобы, готова к заключению сделки с Россией и вся проблема в России, расцениваются в Киеве (да и в Москве), как отсутствие адекватного понимания ситуации.Нет, в принципе-то Трамп был прав – ему за длинную карьеру в бизнесе и политике наверняка приходилось иметь дело и с наркоманами, и с наполеонами, а главное он понимает, что Украина находится не в том положении, чтобы её глава вчитывался в проекты соглашений. Трамп должен был попробовать. Трамп попробовал.Мы результату совершенно не удивлены – а что он хотел после того, как никто из участников вмешательства в президентские выборы в США ни в первый его срок, ни сейчас не понёс ответственности? Зеленский просто знает, что он может манипулировать политикой США и ему за это ничего не будет… Гегемон сдулся, причём сдулся не где-нибудь, а непосредственно в пункте осуществления своей гегемонии.Прежде чем делать Америку великой опять, надо поставить на место человека, полностью зависимого от Америки. И проблема даже не в том, что Трамп этого не может, а в том, что он то ли не осознаёт проблему, то ли боится её озвучить, имея в виду поддержку Зеленского среди элит в США и ЕС.Во-вторых, это поддержка Зеленского в США и ЕС.Позиция американских демократов не так важна – они сейчас деморализованы поражением на президентских и парламентских выборах, а вот в Европе мы наблюдаем объединение антитрампистских сил. Они ж не просто так аплодируют Зеленскому, они аплодируют его оппозиции Трампу.Достаточно обратить внимание на высказывания перспективного кандидата на пост федерального канцлера ФРГ Мерца, который заявил, что все необходимые решения относительно принятия Украины в НАТО уже приняты и тонко намекнул таким образом, что Трамп, который согласен снять вопрос о евроатлантической интеграции Украины, может идти в известном направлении… Понятно, что Мерц таким образом отстраивается от более осторожного Шольца, а его реальная политика, скорее всего, будет другой. Но есть всё же вещи, которыми не шутят.Правда, позиция европейцев ещё слабее, чем у США.Они ведь вовсе не собираются воевать с Россией. И даже не собираются финансировать полуторамиллионную украинскую армию (этого делать не надо хотя бы исходя из ненулевой вероятности того, что армия эта может быть повёрнута на Запад – мало ли какими методами Зеленский захочет вступать в ЕС и НАТО…)Цель европейцев – восстановить статус-кво, который существовал до победы Трампа. Чтобы США обеспечивали безопасность Европы, не требуя от неё повышения военных расходов и не вмешиваясь в её внутреннюю политику, позволяя заниматься разными благоглупостями, вроде бесконтрольного завоза мигрантов, а потом их же контролируемого вывоза…Собственно, ЕС поддержал украинскую авантюру именно для того, чтобы сохранить этот самый статус-кво. И европейцы, кажется, до сих пор находятся в недоумении – как же так получилось, что нарушение статус-кво привело к нарушению статус-кво? Они ведь вовсе не этого пытались добиться…Ну вот и сейчас европейцы пытаются заставить США финансировать Украину, в результате чего ЕС самому придётся финансировать Украину, а на сдачу он ещё и получит торговую войну с США…В целом Зеленский сейчас силён слабостью и разобщённостью Запада. В этой ситуации он действует вполне рационально и может рассчитывать на успех – получение ярлыка на пожизненное княжение и пожизненное же финансирование украинского государства (пусть не в таких масштабах, на которые он сейчас рассчитывает).Вспоминаются события 90-летней давности*, когда европейские политики тоже разрабатывали хитрые планы и решали свои частные задачи при помощи Германии. Они даже 1 сентября 1939 года не поняли, что натворили…* 18 июня 1935 года было подписано британо-германское морское соглашение, фактически снимавшее запрет на ремилитаризацию Германии.О заявлениях Зеленского и других европейских политиков можно прочитать в статье Марии Лихограй и Дениса Рудометова "Жертвенный барашек" Зеленский отправляет Европу в крестовый поход".

https://ukraina.ru/20250215/1061101261.html

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мнения, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, ес, нато, политика, дипломатия, переговоры