Фантомас разбушевался: почему Зеленский себе много позволяет
© Фото : Офіс Президента / TelegramВладимир Зеленский на Мюнхенской конференции
© Фото : Офіс Президента / Telegram
Мы, конечно, привыкли к своеобразной стилистике бывшего украинского президента, но его последние выступления как-то очень круты даже для Зеленского. Причём традиционные для отечественной публицистики "объяснения", типа "опять поменял дилера", не проходят. Хотя бы потому, что представители западного истеблишмента послушно сидели и слушали…
На протяжении одного дня он успел:
- открыть миру "украинскую демократию", в которой по воле народа не проводятся выборы;
- выставил условием своего согласия на мир финансирование полуторамиллионной армии, потому что ему воевать нечем.
Это только самое абсурдное. Вообще в его речениях было много всяких разных "вкусняшек".
Вчера, 14:25"Никаких решений по Украине без Украины": Зеленский выступил на Мюнхенской конференцииПутин хочет переговоров по мирному соглашению только с США, при этом Трамп не видит Европу в качестве стороны переговоров. Украина никогда не примет сделки, совершаемые "за ее спиной". Украинцы не хотят проводить выборы, потому что боятся. Об этом Владимир Зеленский заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля
Почему Зеленского "несёт" в общем-то понятно – дело, конечно, не в вероятных условиях мира, достаточно жёстких для Украины, а в том, что он сам рискует потерять свои позиции.
С одной стороны, прекращение войны означает проведение выборов. Мы не слишком верим в рейтинги, по которым Зеленский пользуется даже меньшей поддержкой чем комик и волонтёр Сергей Притула, но мы верим в комментарии телеграм-канала "Труха" (более 2,5 млн. подписчиков). Комментаторы там колерованые, сплошь "патриоты"-русофобы (других быстро зачищают), ненависть к Зеленскому у них зашкаливает.
С другой стороны, мы помним исход выборов 1996 года в России и 1999 – на Украине – Ельцин и Кучма тоже особой поддержкой на старте кампании похвастаться не могли, но выборы выиграли. Так что и у Зеленского они ненулевые. Но дело ж не в этом – ему мало быть президентом Украины, он хочет быть владычицей морскою, и чтобы рыбка у него была на посылках!
Если не углубляться в конспирологию (а мы и не знаем, какие у него отношения с лондонскими финансовыми центрами, хотя там тоже интересное), то у Зеленского есть как минимум две опоры в противостоянии с Трампом.
13 февраля, 14:28"План Б" Владимира ЗеленскогоГод назад, 24 февраля 2024 года, бывший тогда президентом Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет "плана Б" на случай прекращения американской военной помощи. В интервью изданию The Economist, опубликованном 12 февраля, "план Б" уже появился. Появился, надо сказать, очень вовремя – уже вечером того дня мир изменился
Во-первых, это объективно слабые переговорные позиции США.
Не знаем, понимает ли это Трамп, но никакие переговоры с участием Зеленского невозможны. Он не заинтересован в мире, он заинтересован в победе, причём не над Россией (Россию он уже "победил", сейчас он готов "защищать Европу" от "агрессии" со стороны КНДР и Ирана), а над Европой и США. В этой ситуации заявления Трампа о том, что Украина, якобы, готова к заключению сделки с Россией и вся проблема в России, расцениваются в Киеве (да и в Москве), как отсутствие адекватного понимания ситуации.
Нет, в принципе-то Трамп был прав – ему за длинную карьеру в бизнесе и политике наверняка приходилось иметь дело и с наркоманами, и с наполеонами, а главное он понимает, что Украина находится не в том положении, чтобы её глава вчитывался в проекты соглашений. Трамп должен был попробовать. Трамп попробовал.
Мы результату совершенно не удивлены – а что он хотел после того, как никто из участников вмешательства в президентские выборы в США ни в первый его срок, ни сейчас не понёс ответственности? Зеленский просто знает, что он может манипулировать политикой США и ему за это ничего не будет… Гегемон сдулся, причём сдулся не где-нибудь, а непосредственно в пункте осуществления своей гегемонии.
Прежде чем делать Америку великой опять, надо поставить на место человека, полностью зависимого от Америки. И проблема даже не в том, что Трамп этого не может, а в том, что он то ли не осознаёт проблему, то ли боится её озвучить, имея в виду поддержку Зеленского среди элит в США и ЕС.
Вчера, 16:46Андрей Суздальцев: Трамп прыгает с корабля, на котором Европа и Украина ведут войну против РоссииПолучив колоссальную финансовую и военно-техническую поддержку от Запада, Зеленский проиграл все, что мог на поле боя. ВСУ отступают, практически мы победили. В реальности на планете нет армии, способной превзойти русскую армию. И это прекрасно понимают на Западе.
Во-вторых, это поддержка Зеленского в США и ЕС.
Позиция американских демократов не так важна – они сейчас деморализованы поражением на президентских и парламентских выборах, а вот в Европе мы наблюдаем объединение антитрампистских сил. Они ж не просто так аплодируют Зеленскому, они аплодируют его оппозиции Трампу.
Достаточно обратить внимание на высказывания перспективного кандидата на пост федерального канцлера ФРГ Мерца, который заявил, что все необходимые решения относительно принятия Украины в НАТО уже приняты и тонко намекнул таким образом, что Трамп, который согласен снять вопрос о евроатлантической интеграции Украины, может идти в известном направлении… Понятно, что Мерц таким образом отстраивается от более осторожного Шольца, а его реальная политика, скорее всего, будет другой. Но есть всё же вещи, которыми не шутят.
Правда, позиция европейцев ещё слабее, чем у США.
Они ведь вовсе не собираются воевать с Россией. И даже не собираются финансировать полуторамиллионную украинскую армию (этого делать не надо хотя бы исходя из ненулевой вероятности того, что армия эта может быть повёрнута на Запад – мало ли какими методами Зеленский захочет вступать в ЕС и НАТО…)
14 февраля, 05:47Трамп и Путин договорятся, а ЕС скажет Зеленскому "продолжай воевать". Украинские эксперты о войне и миреНа Украине политики "ошарашенно молчат" после телефонных разговоров Трампа и Путина, Трампа и Зеленского. Патриотическая общественность расстроена – так ведь и война может закончиться. И как им потом проявлять свой патриотизм?
Цель европейцев – восстановить статус-кво, который существовал до победы Трампа. Чтобы США обеспечивали безопасность Европы, не требуя от неё повышения военных расходов и не вмешиваясь в её внутреннюю политику, позволяя заниматься разными благоглупостями, вроде бесконтрольного завоза мигрантов, а потом их же контролируемого вывоза…
Собственно, ЕС поддержал украинскую авантюру именно для того, чтобы сохранить этот самый статус-кво. И европейцы, кажется, до сих пор находятся в недоумении – как же так получилось, что нарушение статус-кво привело к нарушению статус-кво? Они ведь вовсе не этого пытались добиться…
Ну вот и сейчас европейцы пытаются заставить США финансировать Украину, в результате чего ЕС самому придётся финансировать Украину, а на сдачу он ещё и получит торговую войну с США…
В целом Зеленский сейчас силён слабостью и разобщённостью Запада. В этой ситуации он действует вполне рационально и может рассчитывать на успех – получение ярлыка на пожизненное княжение и пожизненное же финансирование украинского государства (пусть не в таких масштабах, на которые он сейчас рассчитывает).
Вспоминаются события 90-летней давности*, когда европейские политики тоже разрабатывали хитрые планы и решали свои частные задачи при помощи Германии. Они даже 1 сентября 1939 года не поняли, что натворили…
* 18 июня 1935 года было подписано британо-германское морское соглашение, фактически снимавшее запрет на ремилитаризацию Германии.
О заявлениях Зеленского и других европейских политиков можно прочитать в статье Марии Лихограй и Дениса Рудометова "Жертвенный барашек" Зеленский отправляет Европу в крестовый поход".