Зачем Путин дал нелегалам 4 месяца, как урегулировать поток мигрантов и помочь своим – Пантелеев - 16.02.2025 Украина.ру
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Зачем Путин дал нелегалам 4 месяца, как урегулировать поток мигрантов и помочь своим – Пантелеев
Зачем Путин дал нелегалам 4 месяца, как урегулировать поток мигрантов и помочь своим – Пантелеев - 16.02.2025 Украина.ру
Зачем Путин дал нелегалам 4 месяца, как урегулировать поток мигрантов и помочь своим – Пантелеев
Вместе с директором Института русского зарубежья Сергеем Пантелеевым в эфире Украина.ру мы разобрали ситуацию, сложившуюся сейчас в сфере миграции, и последние... Украина.ру, 16.02.2025
2025-02-16T17:10
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мигранты
трудовые мигранты
миграция
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Вместе с директором Института русского зарубежья Сергеем Пантелеевым в эфире Украина.ру мы разобрали ситуацию, сложившуюся сейчас в сфере миграции, и последние законодательные изменения в этом вопросе, поговорили о нюансах фильтрации граждан Украины, а также обсудили необходимые, по мнению нашего гостя, меры, которые способны позитивно повлиять на недочёты в работе с мигрантами и с соотечественниками в России. 00:23 – Легализация нелегальных мигрантов; 03:28 – Как работает миграционное законодательство; 05:15 – Ситуация в сфере миграции на начало 2025 года; 11:40 – О фильтрации граждан Украины при въезде в Россию; 16:35 – Об изменениях, необходимых для сферы миграции. ТГ-канал Сергея Пантелеева: https://t.me/PANTELEEVSU Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, россия, украина, европа, владимир путин, ес, мвд, мигранты, трудовые мигранты, миграция, миграционная служба, эмигранты, язык, украинцы, бывший ссср, сво, легализация, безопасность, национальная безопасность, видео
Видео, Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, ЕС, МВД, мигранты, трудовые мигранты, миграция, миграционная служба, эмигранты, язык, украинцы, бывший СССР, СВО, легализация, безопасность, национальная безопасность

Зачем Путин дал нелегалам 4 месяца, как урегулировать поток мигрантов и помочь своим – Пантелеев

17:10 16.02.2025
 
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Вместе с директором Института русского зарубежья Сергеем Пантелеевым в эфире Украина.ру мы разобрали ситуацию, сложившуюся сейчас в сфере миграции, и последние законодательные изменения в этом вопросе, поговорили о нюансах фильтрации граждан Украины, а также обсудили необходимые, по мнению нашего гостя, меры, которые способны позитивно повлиять на недочёты в работе с мигрантами и с соотечественниками в России.
00:23 – Легализация нелегальных мигрантов;
03:28 – Как работает миграционное законодательство;
05:15 – Ситуация в сфере миграции на начало 2025 года;
11:40 – О фильтрации граждан Украины при въезде в Россию;
16:35 – Об изменениях, необходимых для сферы миграции.
ТГ-канал Сергея Пантелеева: https://t.me/PANTELEEVSU
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
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Наш сайт: https://ukraina.ru
 
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