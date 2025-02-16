https://ukraina.ru/20250216/1061114758.html

Зачем Путин дал нелегалам 4 месяца, как урегулировать поток мигрантов и помочь своим – Пантелеев

Зачем Путин дал нелегалам 4 месяца, как урегулировать поток мигрантов и помочь своим – Пантелеев - 16.02.2025 Украина.ру

Зачем Путин дал нелегалам 4 месяца, как урегулировать поток мигрантов и помочь своим – Пантелеев

Вместе с директором Института русского зарубежья Сергеем Пантелеевым в эфире Украина.ру мы разобрали ситуацию, сложившуюся сейчас в сфере миграции, и последние... Украина.ру, 16.02.2025

2025-02-16T17:10

2025-02-16T17:10

2025-02-16T17:10

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Вместе с директором Института русского зарубежья Сергеем Пантелеевым в эфире Украина.ру мы разобрали ситуацию, сложившуюся сейчас в сфере миграции, и последние законодательные изменения в этом вопросе, поговорили о нюансах фильтрации граждан Украины, а также обсудили необходимые, по мнению нашего гостя, меры, которые способны позитивно повлиять на недочёты в работе с мигрантами и с соотечественниками в России. 00:23 – Легализация нелегальных мигрантов; 03:28 – Как работает миграционное законодательство; 05:15 – Ситуация в сфере миграции на начало 2025 года; 11:40 – О фильтрации граждан Украины при въезде в Россию; 16:35 – Об изменениях, необходимых для сферы миграции. ТГ-канал Сергея Пантелеева: https://t.me/PANTELEEVSU Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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