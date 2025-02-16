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Страх и ненависть в Мюнхене

Страх и ненависть в Мюнхене - 16.02.2025 Украина.ру

Страх и ненависть в Мюнхене

В Мюнхене проходит очередная конференция по безопасности. Как и в 2007 году, когда Владимир Путин фактически объявил о "разводе" с Западом, эта встреча стала исторической. Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев заявил, что "коллективный Запад мертв", а конференция лишь подтвердила раскол в трансатлантическом единстве.

2025-02-16T08:15

2025-02-16T08:15

2025-02-16T08:42

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Он отметил, что идея солидарности превратилась в "примитивную взаимовыгоду", а Мюнхенский форум стал символом провала западной модели мироустройства. Таким образом, можно констатировать завершение господства однополярного мира. Речь вице-президента США Джей Ди Вэнса прозвучала "как объявление войны Европе" и шоком для многих мировых лидеров. Вэнс раскритиковал Европу за "отход от демократических ценностей", заявив, что угрозой безопасности являются внутренние проблемы ЕС, а не внешние вызовы. Это вызвало резкую реакцию министра обороны Германии Бориса Писториуса, назвавшего высказывания Вэнса "неприемлемыми". Однако генсек НАТО Рютте отметил, что США остаются преданными Альянсу.Особенно напряженной мюнхенская встреча выдалась для украинской делегации и лично Зеленского. Это было связано как с символическими жестами, так и с фундаментальными разногласиями по вопросам безопасности и дипломатии. Во время выступления Зеленскому отказали в праве использовать украинский язык, что вызвало неловкую ситуацию. На вопрос: "Могу ли я говорить по-украински?", модератор Кристиана Аманпур ответила отказом, а в зале раздался смех. Зеленский попытался сгладить ситуацию шуткой: "Хорошо, не давите на меня", но позже аудитория проигнорировала призыв задавать ему вопросы .Зеленский также раскритиковал заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса, который обвинил Европу в "отходе от демократических ценностей", назвав это угрозой безопасности. Зеленский отметил, что подобные высказывания подрывают трансатлантическое единство. Он также выразил разочарование в медлительности поставок военной помощи от Запада, что, по его мнению, привело к потере 4000 км² территорий в 2024 году.Зеленский резко осудил идею двусторонних переговоров между США и Россией, и подчеркнул, что Европа также должна быть включена в процесс, иначе это будет повторением Мюнхенского сговора 1938 года, когда западные страны договорились с нацистской Германией без участия Чехословакии.Мюнхенская конференция 2025 года продемонстрировала глубокие противоречия между участниками. Если Запад пытается сохранить единство перед лицом российской агрессии, то Москва и ее сторонники видят в этом кризис западной модели. Украина, в свою очередь, настаивает на своем праве определять условия мира, а Европа балансирует между усилением оборонного потенциала и зависимостью от США.Издание Украина.ру собрало мнения украинских и российских экспертов об итогах конференции в Мюнхене.Экономический аналитик Алексей КущМир переходит в новый формат мир-системных войн. Мир-система США и Мир-система Китая. У каждого свои доноры, Ойкумена, периферия и полупериферия. Многополярный мир - это антинаучная концепция. Такого не бывает в физике и оказалось, что подобное нереально и в геополитике. Есть полюс в виде Мир-системы Гегемона и второй полюс в виде альтернативной Мир-системы Иного Гегемона. И есть набор векторов сил и противосил между ними в виде десятков прочих участников. Как СССР - США и теперь: США - Китай. Перерыв с момента окончания Холодной войны и до сегодняшнего дня - это не "конец истории". Это пауза "попить воды" перед новым забегом, когда в паре с лидером будет бежать новый претендент. Рекламная пауза и она завершилась. То, что произошло в Мюнхене - это не "Мюнхенский сговор 2.0". Это "Мюнхенский развод", сепарация геополитических сил, взвешивание их и признание "годными" перед решающей схваткой. 18 лет назад прозвучала Мюнхенская речь Путина. В 2007 году НАТО и Западный мир были на пике своего расширения как Римская империя во времена Траяна. Китай тогда со своими 8% мирового ВВП находился вдалеке от тех мюнхенских баталий. А сейчас речь Вэнса символизирует о разделе Западного мира на две мир-системы, американскую и европейскую, как когда-то Римская империя разделилась на Западную и Восточную. В этом новом мире, Америка готова принять в свои объятия всех старых союзников, но лишь при условии, что они купят "входной билет". А претендентам на статус партнеров этот билет уже никто не продаст, даже перекупщик "на улице". Количество мест в Ковчеге под названием "Американский Град на Холме" ограничено.Политтехнолог Карл ВолохВ отличие от многих из вас я не паникую от реверансов Трампа перед Путиным. Это его переговорная тактика – гладить по головке диктаторов и считать, что так он их вербует.Насколько она эффективна с ярым кагэбистом, который сам кого хочешь завербует, вопрос другой.Но такая тактика имеет право на существование. А вот что меня реально бесит, это факт, что Трамп (со своими помощниками), считающий себя классным переговорщиком, уже задекларировал большую часть уступок, к которым он принудит Украину (территориальные, отказ от НАТО и т.д.), не получив от Путина даже самого ничтожного минимума. Более того, тот же отказ от НАТО (или отсрочка вступления) он представляет не как существенную уступку Путину во время переговоров, а как собственное решение, потому что членство Украины в Альянсе не отвечает, по его мнению, интересам Соединенных Штатов. Если это специалист по переговорам, то я албанский космонавт. Проблема с Трампом, как и с Зеленским (кроме эталонной беспринципности) в том, что они оба тупы, но категорически этого не понимают. П.С. Я бы не хотел, чтобы у вас возникало впечатление, что у нас все потеряно и Украину скоро сдадут московитам с требухой.Есть еще общественное мнение в США, которое воспринимает далеко не все Трамповские изыски.И есть европейские страны, для которых безопасность Украины является частью их безопасности.И позиция ЕС точно будет иметь очень серьезное влияние на Трампа. Но зло все равно берет верх.Народный депутат Украины Ирина ГеращекноЯ расцениваю заявления Зеленского на Мюнхенской конференции безопасности, что "если кому-то не нравится - могут выбрать другое гражданство", как угрозы. Мне не нравится автократия, непрофессионализм, хамство, "подготовка" к войне, коррупция.Я это критикую.Я услышала в словах Зеленского угрозы, что критически относящиеся к власти украинцы должны искать другое гражданство. У меня есть основания говорить о политических репрессиях против нашей команды, но здесь прозвучали угрозы всем украинцам, которые смеют не любить Зеленского. Следует закрыть на замок министерство единства с такими заявлениями. Ну и так бездарно использовать площадку Мюнхенской конференции, чтобы на глазах мира угрожать оппозиции, собственным гражданам, унижать мэра столицы, когда сам без бумажки не можешь сказать - это просто не чувствовать вызовов и угроз перед страной. Шок.Политолог Владимир ФесенкоОбычно на таких крупных форумах, как Мюнхенская конференция, первые выступления наиболее статусных ораторов задают и главную тематику и тональность дискуссий. Началось все как следует. Европейские лидеры (председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и другие) призвали о сохранении единства и общей ответственности безопасности (США и Европы). А вот дальше произошла абсолютная неожиданность. Европейские лидеры получили очень неожиданный ответ. Неделя шоков для Европы и Запада продолжилась.В роли очередного американского шокера выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Дело даже не в том, что он начал учить европейцев демократии. Американцы любят учить жизни всех остальных. Но, по словам Джей Ди Венса выяснилось, что бояться надо не России и Китая, а проблем с демократией внутри Европы. А дальше началась жесткая критика Европы за якобы притеснения демократии. Если это просто тактический наезд на европейцев в стиле Трампа, пусть. Но кажется, что все глубже и серьезнее. Вспомните, кого Трамп пригласил на свою инаугурацию, кого поддерживает и кого критикует Илон Маск. Это тенденция. Речь Джей Ди Вэнса может стать исторической с точки зрения объявления ценностного, идеологического разрыва внутри Западного мира. Некоторое время назад я пошутил по поводу экспорта трампистской консервативно-популистской революции в другие страны. Сейчас уже не до шуток. Всё смотрится очень серьезно и достаточно опасно. В преддверии Мюнхенской конференции я призвал присмотреться к выступлению Джей Ди Венса в Мюнхене. Но такого выступления я точно не ожидал. Между тем, об Украине в своем выступлении он почти не упомянул, лишь выразил надежду на "умное урегулирование". Учитывая направленность и тональность его выступления, может это и хорошо. Вообще, по Украине Джей Ди Вэнс стал выражаться более сдержанно и без резкой критики в адрес нашей страны. Возможно, это связано с тем, что он сейчас принадлежит к группе переговорщиков с Украиной. Одним из важных событий первого дня Мюнхенской конференции стала встреча Джей Ди Венса (вместе с Госсекретарем США Марко Рубио и спецпредставителем Трампа по переговорам с Украиной и Россией Китом Келлогом) с президентом Зеленским и украинской делегацией.Вокруг этой встречи тоже была большая политическая интрига. Эту встречу сначала отложили. Были слухи, что это связано с согласованием ресурсного соглашения между США и Украиной, которое якобы должны были подписать в Мюнхене. Но, похоже, так ничего и не подписали. Даже в американских СМИ появились истоки, что американский проект этого соглашения не устроил Украину. Учитывая стиль Трампа, вполне вероятно, что Белый дом предложил нам такие условия, которые не отвечали нашим интересам. По неофициальной информации из украинских источников, в американском варианте Соглашения также не были отражены вопросы гарантий безопасности для Украины. Думаю, стоит дождаться подробностей о переговорах вокруг этого Соглашения. Но из того, что сейчас известно, вокруг текста соглашения идет активная дискуссия (если не говорить об этом в более жестких сроках). И это хорошо. За свои интересы следует бороться не только против России, но и во взаимодействии с нашим главным стратегическим партнером. Еще немного о переговорах с США. Встреча в Мюнхене и анонс дальнейших переговорных раундов между США и Украиной наглядно опровергают популярный тезис, что американцы договариваются только с россиянами, игнорируя Украину. Как раз с Украиной США ведут более официальные и содержательные переговоры. А с Россией это скорее "терки по понятиям", конечно, что в неофициальном формате (правда, в этом есть и свои риски).Обратите внимание, что в Мюнхене отдельно встретились также Андрей Ермак и Кит Келлог. Это лишний раз подтверждает, что с нашей стороны главным операционным переговорщиком из США по-прежнему будет глава Офиса Президента Украины. В переговорах остается и Кит Келлог, вопреки слухам и предположениям, что якобы заменили на недавно ездившего в Москву Стива Уиткоффа. Скорее всего, в переговорном процессе будут и Уиткофф и Келлог. Уиткофф будет контактировать с Москвой, а Келлог с Киевом и европейцами. Это соответствует нынешнему формату переговоров США – отдельно с Россией и отдельно с Украиной. Но уже обсуждается и вопрос о прямых переговорах между Россией и Украиной.Общественный деятель Татьяна ПопДо путинской речь Вэнса в Мюнхене, конечно, не дотянула, но эффект петарды, брошенной школьными хулиганами в сортир, явно произвела (простите за выражение) Наиболее жалко выглядел украинский наркоман, но на самом деле "новый шериф" бил даже не по нему, а по его "дилерам демократии" в лице совершенно утративших здравый смысл руководителей ЕС. По сути, им пока только в общих чертах представили новое видение Вашингтоном отношений к старым союзникам. До реальных перемен пока далеко, но запись можно пересматривать под попкорн – облом для многих получился знатный.Впрочем, поняли американский привет все по-своему. Если европейских политиков поделить на условные лагеря националов и глобалистов, то первые явно довольны. Премьер Венгрии Виктор Орбан в интервью Такеру Карлсону тут же заявил, что "прочная договоренность о прекращении конфликта на Украине может быть достигнута в течение полугода при участии президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа". Названные сроки я бы в календаре карандашом не обводила – уж слишком много факторов и переменных в пока даже не составленном уравнении. Но надо понимать, что и Такер, и Виктор – близкие к Трампу люди, и их разговор, вероятно, тоже представляет собой некий месседж от республиканцев. А в осиротевшем лагере птенцов Байдена депрессия плавно переходит во фронду. Как пишет Associated Press, группа европейских стран "втайне работает над планом отправки войск на Украину" чтобы "помочь обеспечить выполнение любого будущего мирного соглашения с Россией". То есть, помочь Зеленскому и стоящим за ним британцам с Брюсселем сорвать любые соглашения, так как Россия на такую "помощь" стран НАТО не согласится. В общем, фигурально выражаясь, высадку в Мюнхене Вэнса можно назвать открытием второго фронта для новых властей США в их борьбе с глобальным наследием и ставленниками Демпартии. Кстати, не надо обольщаться, фронт глобального противостояния с Россией, вне украинского направления, Америка закрывать или замораживать и не подумает.Подробнее о том, чем были отмечены первые два дня Мюнхенской конференции - в статье Евгении Кондаковой "Зеленский отказался от мира, предложенного США, прикрываясь Гитлером" и Марии Лихограй и Дениса Рудометова ""Жертвенный барашек" Зеленский отправляет Европу в крестовый поход"

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