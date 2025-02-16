https://ukraina.ru/20250216/1061114976.html

Европе нужно время, "чтобы переварить" Трампа. Мюнхенская конференция завершилась похмельем

Европе нужно время, "чтобы переварить" Трампа. Мюнхенская конференция завершилась похмельем - 16.02.2025 Украина.ру

Европе нужно время, "чтобы переварить" Трампа. Мюнхенская конференция завершилась похмельем

Мюнхенская конференция по безопасности завершилась. Высокопоставленные европейские чиновники попросили время, чтобы "переварить" выступления Штатов, а других участников развлекали Тихановской

2025-02-16T17:12

2025-02-16T17:12

2025-02-16T17:12

эксклюзив

европа

сша

украина

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нато

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США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина - это самые популярные хэштеги для немецких телезрителей, наблюдающих за последним днем Мюнхенской конференции по безопасности. Самые непопулярные - Владимир Зеленский, Джей Ди Венс, Марк Рубио и, что неудивительно на третий день, сама конференция.Лидеры европейских государств и члены американской делегации разъехались по домам. Гостям предложили обсудить вступление в Евросоюз западных балканских стран, архитектуру европейской безопасности с литовским Ринкевичусом, возрождение европейской конкурентоспособности. Немецкие журналисты, комментировавшие в перерывах выступления, совсем заскучали: аудитория хотела послушать что-нибудь про Украину, Путина и Трампа, но предложить из этого похмельного меню организаторам было нечего.Для лиц, действительно принимающих какие-то решения, организовали отдельную комнату для обсуждений гибридных тактик России в Европе и способам противодействия. На эту панельную дискуссию журналистов не пустили.Чтобы как-то развеселить подунывших посетителей, на сцену вывели женскую группу спикеров во главе с доктором Бенедиктом Франке в роли модератора. Франке надел китель бундесвера с майорскими погонами, подчеркнув принадлежность к механизированной пехоте, и принялся расспрашивать, с улыбкой, милых дам.Милые дамы переставали таковыми быть сразу, после того, как включался микрофон. Мадам Тихановская раз тридцать употребила спайку слов "диктатура - режим - демократия" на радость пожилым еврочиновникам, не без интереса разглядывавших ее колени. Ее выступления горячо поддерживала эффектная стройняшка Александра Узнаньская-Вишневская из комитета по иностранным делам Сейма Польши. Последняя без аргументов героизировала Тихановскую, а когда ей не поверили - ведь Франке неизменно улыбался во время ее эмоционального выступления - добавила: и Зеленский, и Тихановская истекают кровью за ценности НАТО, ЕС, свободы и демократии."Дамы и господа, теперь мы должны четко понимать, что не только ЕС должен делать больше. Поле битвы за либеральную демократию должно быть защищено", - сказала она, и ее слова могли услышать по-английски - участники обсуждений, по-немецки - все остальные в этом мире.Поэтому реакция премьер-министра Польши Дональда Туска понятна. Если бы не Трамп и Путин, европейцам было бы нечего публично обсуждать. Совсем."Как туристу мне очень нравится это место. Милые люди, идеальное пиво, потрясающая Пинакотека. Как историк и политик, единственное, что я могу сказать сегодня: Мюнхен. Никогда больше", - написал Туск в соцсети.Конференцию надо было закрывать сразу после деклараций топовых медийных политиков. Но все же какие-то мысли через пелену, вероятно, политической цензуры пробивались. В Европе есть свои проблемы, но признать их вслух - равно истекать кровью Тихановской за ценности Узаньской-Вишневской.Несмотря на пафосные речи о необходимости укреплять коллективную оборону Евросоюза или НАТО, мало кто задумывался, откуда на это берутся деньги - из карманов налогоплательщиков и госбюджетов. Однако многие страны ЕС инвестируют в ОПК, и могут показывать даже какой-то экономический рост. Расходы на войну означают вычитание из средств на здравоохранение, образование и так далее, но премьер-министр Албании Эди Рама назвал такую логику безумной."Сейчас наш приоритет - выжить. Ответ заключается в том, чтобы вкладывать больше средств, быть сильнее в военном отношении", - сказал он. - "Европа должна мыслить в двух направлениях. Стать сильнее в военном отношении, но и сильнее в экономическом плане. И в целом сильнее справляться со всеми вызовами будущего".Обладая этими познаниями, Эди Рама от лица Албании подтвердил ее намерения войти в Евросоюз. И удивился: ЕС, по его мнению, лучшее, что могло случиться с человечеством, но члены союза почему-то не любят это "лучшее". Избрание президентом США Дональда Трампа албанский премьер назвал подарком для Европы, потому что он "дал шанс ей проснуться".Европа, по его словам, должна действовать силой и думать о конкурентоспособности. Если ЕС не в состоянии быть конкурентоспособным, то он ничего не сможет создать. А этому нужно поучиться у США, добавил Эди Рама: что можно сделать, чтобы технологические компании не уходили из ЕС из-за невозможности там работать. Эди Рама мог бы сказать, что еще есть Россия, но кровавый Тихановской-меч евроцензуры этого бы не простил."По вопросу безопасности. Все страны-кандидаты уже вносят свой вклад в безопасность Европы, в ее конкурентоспособность. Они интегрируются шаг за шагом, в том числе и на внутренний рынок. И поздравляю Албанию. Они находятся на очень хорошем пути, и я с нетерпением жду дальнейших результатов", - сказала еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Марта Кос.Нужно углублять внутренний рынок, чтобы стать конкурентоспособными. Для этого нужны трансграничные действия, заявил премьер-министр Люксембурга Люк Фриден."Мы недостаточно думаем, что мы являемся блоком, но мы всегда думаем, что мы 27 отдельных государств", - сказал он. - "Я считаю, что мы потеряли конкурентоспособность. Но у нас есть потенциал, чтобы снова стать лучше. И мы должны сделать это быстро. Это вызов для 27 демократий с парламентом, с Советом Европы. Недостаточно только, чтобы комиссия внесла предложение. Мы тоже должны это реализовать. У нас есть потенциал. Мы должны говорить о Европе более позитивно. Мы не должны всегда говорить, что США лидируют".Цены на энергоносители в Европе высоки, но действующие власти не намерены искать компромиссы. В Германии продолжают отключать электростанции, цены понизили - оказалось, что обслуживание сетей дорогое. Политики должны регулировать технологии, так это - ключ к будущему, заявила сопредседатель партии "Зеленые" Франциска Брантнер. Она признала, что в будущем автомобильный рынок захватят электромобили, но без немецкой BMW с ее двигателем внутреннего сгорания, конкурентоспособности не достичь.Про Россию - ни слова, кроме как в контексте Украины. Да даже если и про "европейскую безопасность"…"Сначала надо понимать, что хотят американцы", заявила премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир. Споров - много, негативных новостей - много, но поддаваться унынию - нельзя, считает она. Проявите благоразумие, обратилась она к коллегам, и все решится.Вашингтону нужно признать, что Европа приобретает все большую популярность в оборонной политике, сказал президент Финляндии Александр Стубб. Просто Трамп у власти всего несколько недель."Сначала нам следует принять хорошую ванну, а затем хорошую сауну", - сказал он. - "Потом мы должны услышать, чего хотят США".Вместо показа запланированного закрытия чудесно-интересного третьего дня конференции, немецкие журналисты оборвали трансляцию.Тем временем оставшихся министров иностранных дел стран ЕС собрали на срочное совещание. По итогам глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила, что дискуссия "была хорошей", и в ближайшее время дипломаты выступят с новыми инициативами по поддержке Украины.Говоря словами президента Латвии Эдгара Ринкевичуса, "нам надо время, чтобы переварить".

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эксклюзив, европа, сша, украина, дональд трамп, тихановский, эди рама, сейм, нато, ес