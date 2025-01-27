В Белгородской области попало по газопроводу: ВСУ попытались атаковать пять регионов России БПЛА - 27.01.2025 Украина.ру
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В Белгородской области попало по газопроводу: ВСУ попытались атаковать пять регионов России БПЛА
В Белгородской области попало по газопроводу: ВСУ попытались атаковать пять регионов России БПЛА - 27.01.2025 Украина.ру
В Белгородской области попало по газопроводу: ВСУ попытались атаковать пять регионов России БПЛА
Российские средства ПВО за ночь уничтожили 32 украинских беспилотника. Об этом 27 января сообщило Минобороны. Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром в своем телеграм-канале написал о повреждениях в городе Грайворон в результате сброса взрывного устройства с дрона
2025-01-27T10:00
2025-01-27T10:00
новости
белгородская область
грайворон
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
бпла
дроны
беспилотники
пво
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"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата: пятнадцать — над территорией Воронежской области; одиннадцать — над территорией Белгородской области; четыре — над территорией Курской области; по одному — над территориями Орловской и Тверской областей", — сказано в сводке военного ведомства.Между тем Гладков сообщил об атаке ВСУ на город Грайворон с использованием БПЛА. Восстановительные работы начнутся после согласования с министерством обороны, отметил губернатор. Пострадавших среди местного населения, по предварительным данным, нет.Об успехах российской армии на фронте в материале Российские военные выбили ВСУ из Новоандреевки и зашли в Андреевку — Рогов
белгородская область
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новости, белгородская область, грайворон , вячеслав гладков, вооруженные силы украины, бпла, дроны, беспилотники, пво
Новости, Белгородская область, Грайворон , Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, БПЛА, дроны, беспилотники, ПВО

В Белгородской области попало по газопроводу: ВСУ попытались атаковать пять регионов России БПЛА

10:00 27.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкИспытания переделанных трофейных БПЛА ВСУ бойцами группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Испытания переделанных трофейных БПЛА ВСУ бойцами группировки Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские средства ПВО за ночь уничтожили 32 украинских беспилотника. Об этом 27 января сообщило Минобороны. Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром в своем телеграм-канале написал о повреждениях в городе Грайворон в результате сброса взрывного устройства с дрона
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата: пятнадцать — над территорией Воронежской области; одиннадцать — над территорией Белгородской области; четыре — над территорией Курской области; по одному — над территориями Орловской и Тверской областей", — сказано в сводке военного ведомства.
Между тем Гладков сообщил об атаке ВСУ на город Грайворон с использованием БПЛА.

"В результате сброса взрывного устройства с дрона повреждено остекление частного домовладения. Осколками перебит газопровод — аварийными бригадами утечка газа устранена", — уточнил Гладков, добавив, что часть жителей города осталась без электроснабжения, так как повреждения получили и линии электропередачи.

Восстановительные работы начнутся после согласования с министерством обороны, отметил губернатор. Пострадавших среди местного населения, по предварительным данным, нет.
Об успехах российской армии на фронте в материале Российские военные выбили ВСУ из Новоандреевки и зашли в Андреевку — Рогов
 
НовостиБелгородская областьГрайворонВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБПЛАдроныбеспилотникиПВО
 
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10:00В Белгородской области попало по газопроводу: ВСУ попытались атаковать пять регионов России БПЛА
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