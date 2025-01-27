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В Белгородской области попало по газопроводу: ВСУ попытались атаковать пять регионов России БПЛА

В Белгородской области попало по газопроводу: ВСУ попытались атаковать пять регионов России БПЛА - 27.01.2025 Украина.ру

В Белгородской области попало по газопроводу: ВСУ попытались атаковать пять регионов России БПЛА

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 32 украинских беспилотника. Об этом 27 января сообщило Минобороны. Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром в своем телеграм-канале написал о повреждениях в городе Грайворон в результате сброса взрывного устройства с дрона

2025-01-27T10:00

2025-01-27T10:00

2025-01-27T10:00

новости

белгородская область

грайворон

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

бпла

дроны

беспилотники

пво

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"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата: пятнадцать — над территорией Воронежской области; одиннадцать — над территорией Белгородской области; четыре — над территорией Курской области; по одному — над территориями Орловской и Тверской областей", — сказано в сводке военного ведомства.Между тем Гладков сообщил об атаке ВСУ на город Грайворон с использованием БПЛА. Восстановительные работы начнутся после согласования с министерством обороны, отметил губернатор. Пострадавших среди местного населения, по предварительным данным, нет.Об успехах российской армии на фронте в материале Российские военные выбили ВСУ из Новоандреевки и зашли в Андреевку — Рогов

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новости, белгородская область, грайворон , вячеслав гладков, вооруженные силы украины, бпла, дроны, беспилотники, пво