https://ukraina.ru/20250214/1061078384.html

Провокация в Чернобыле и надежды на европейцев. Как в Киеве реагируют на переговоры в Мюнхене

Провокация в Чернобыле и надежды на европейцев. Как в Киеве реагируют на переговоры в Мюнхене - 14.02.2025 Украина.ру

Провокация в Чернобыле и надежды на европейцев. Как в Киеве реагируют на переговоры в Мюнхене

В пятницу, 14 февраля, в Мюнхене открывается ежегодная конференция по безопасности, которая продлится до 16 февраля. На конференцию, как ожидается, приедут, более 60 глав стран и правительств и 150 министров.

2025-02-14T13:20

2025-02-14T13:20

2025-02-14T13:22

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В программе запланированы выступления Госсекретаря США Марко Рубио и главы Пентагона Пита Хегсета. Обсуждать будут и вопрос конфликта на Украине.Зеленский, согласно повестке дня, выступит 14 февраля во время дискуссии "Стратегические инвестиции: будущее сотрудничества США и Украины в сфере безопасности", начало которой запланировано в 15:30 по местному времени. Затем 15 февраля запланировано выступление Зеленского во время дискуссии "Сопротивление и дипломатия: перспективы будущего Украины".Три года назад, за 4 дня до начала СВО, Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции, пригрозил выйти из соглашения об отказе от ядерного оружия. Там же с ним тогда встретилась бывшая вице-президент США Камала Харрис, и Зеленский, по информации британской Time, попросил ее ввести предупредительные санкции против Москвы и направить Киеву оружие.Олигарх и один из спонсоров Демпартии США Виктор Пинчук также организует в эти дни в Мюнхене "Украинский ланч", на который пытается завлечь западных политиков.Украинская делегация в Мюнхене также доработала проект соглашения о редкоземельных металлах и передала его США, сообщает агентство Reuters. В тот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал колонку для Politico, предложив те же украинские полезные ископаемые европейцам. Шмыгаль заявил, что ЕС может не выжить без Украины. По сути, украинские власти считают себя хитрее всех и дважды хотят продать один и то же товар.Накануне Дональд Трамп заявил, что контакты по урегулированию украинского конфликта состоятся сначала в Мюнхене, а на следующей неделе – в Саудовской Аравии. Участвовать в них должна и российская делегация, что вызвало бурю негодования на Украине и в ЕС.Советник Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что украинская делегация не планирует проводить встречу с россиянами в Мюнхене и хочет втянуть в переговоры ЕС. "Украина сначала должна говорить с Америкой. Европа должна быть участницей любого серьезного разговора ради настоящего и длительного мира. И только согласованная общая позиция должна быть на столе для разговора с россиянами. За пустым столом с россиянами не встречаются", — сказал Литвин в интервью агентству УНИАН. По сути, это отказ от предложенного США формата переговоров.Депутат от партии Зеленского Макисм Бужанский опасается, что в Мюнхене будут договариваться о разделе Украины, на что Киев не согласится. "Допускаю, что сегодня в Мюнхене прозвучат предложения или тезисы, целью которых будет миром дать РФ не только то, что она уже захватила силой, но и то, что она даже силой захватить не смогла. Предполагаю, что если это случится, Украина ответит отказом", - пишет Бужанский.В европейских и украинских СМИ сразу же замелькали заголовки о "Мюнхенском сговоре" за спиной Киева и его европейских союзников.Под начало конференции Киев традиционно подготовил резонансную провокацию. Утром 14 февраля украинские СМИ сообщили об ударе "российского дрона" по саркофагу Чернобыльской АЭС. Укрытие строили достаточно крепкое с расчетом даже на падение самолета, удар дрона ущерба ему не причинит, но вызовет много эмоциональных разговоров.Слово "Чернобыль" вызывает резонанс на Западе после популярности одноименного сериала, поэтому провокация должна была найти отклик и у участников конференции. Глава Офиса президента сообщил перед началом конференции, что в Мюнхене якобы все очень злые после новости об ударе по Чернобыльской АЭС.Он пообещал предоставить американским партнерам много информации об ударе по ЧАЭС, угрозах укрытию и ядерной безопасности со стороны РФ. Ермак также пытается задеть Трампа, подчеркивая, что завершение строительства саркофага произошло в его первую каденцию благодаря американским инвестициям.Украинцам же Ермак советует "не вестись на эмоциональные качели", поскольку среди националистов уже начались разговоры о "зраде". По словам Ермака, интересы Украины über alles, то есть "превыше всего", а России он обещает, что та "влетит в стену", в том числе, - экономическую.На любых знаковых международных мероприятиях Украина после Евромайдана следует так называемой "эмоциональной дипломатии", прибегая не к рациональным аргументам, а делая упор на истерику, показательные выступления с заламыванием рук, как в дешевой трагедии.комментирует инцидент украинский Telegram-канал "ЗеРада", отмечая также, что ядерные провокации - козырь в руках Британии и Зеленского.Украинский политолог-международник Дмитрий Левусь говорит, что одной из ключевых задач украинской делегации на Мюнхенской конференции будет убеждение представителей действующей администрации США в неприемлемости условий быстрого мира, "который фактически будет означать предательство украинских интересов".Еще один политолог Олег Лесной рассказывает изданию "Фокус", что для Украины позитивным моментом является то, что Соединенные Штаты в последнее время ввели в дискурс мирных переговоров Европу, хотя раньше европейцев в Вашингтоне даже не рассматривали в качестве полноценных участников переговоров.Однако политолог Владимир Фесенко уверен, что Зеленский в Мюнхене попытается уговорить администрацию США не бросать Украину исключительно на Европу. Помимо "эмоциональной дипломатии", стратегия Украины со времен Евромайдана и Минских соглашений сводится к привлечению, как можно бОльшего количества участников в любые переговоры. Таким образом любой процесс многократно усложняется, забалтывается и саботируется, а любая закрытая информация сразу же оказывается в распоряжении властей Великобритании.О том, чем известна и как создавалась Мюнхенская конференция по безопасности и чего на ней ждать в нынешнем году - в статье Павла Котова "Мюнхенская конференция: история, скандалы, речь Путина, чего ждать в этом году"

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эксклюзив, украина, сша, киев, владимир зеленский, андрей ермак, денис шмыгаль, ес, пентагон, reuters