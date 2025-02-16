https://ukraina.ru/20250216/1061106485.html

"Крысы Майдана" и крах либерал-глобалистов. Украинские эксперты и политики о войне и о новом мире

"Крысы Майдана" и крах либерал-глобалистов. Украинские эксперты и политики о войне и о новом мире - 16.02.2025 Украина.ру

"Крысы Майдана" и крах либерал-глобалистов. Украинские эксперты и политики о войне и о новом мире

На Украине говорят о возможных вариантах завершения или заморозки конфликта, но больше о том, чем бы ещё прельстить Америку и Европу с тем, чтобы войну продолжить.

2025-02-16T08:45

2025-02-16T08:45

2025-02-16T08:45

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Разговоры о мире вызваны тем, что в среду 12 февраля президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился почти полтора часа. Лидеры двух стран обсудили ряд тем, в том числе говорили и об урегулировании украинского кризиса.На украинскую политтусовку это произвело очень сильное впечатление. Активисты-"патриоты" кричат теперь в соцсетях о "зраде" (предательстве — Ред.), о том, что Трамп "сдаёт" Украину Путину. Но все эти вопли обусловлены "чёрно-белым" взглядом на мир, а этот мир меняется на наших глазах, считает украинский политолог Вадим Карасёв.По его словам, выводы о том, кто кого-то "сдал", делать рано — может оказаться, что Трамп как раз спасает Украину. Если война продолжится без поддержки Запада, то это приведёт только к новым потерям людей и территорий, а так - нужно радоваться хотя бы тому, что Украина сохранит большую часть своих земель, отметил эксперт в эфире интернет-канала Politeka.Он добавил, что уже сейчас страна действительно отброшена в своём развитии назад, пусть и не на сто лет, но точно - "в пятидесятые-шестидесятые" годы, теперь нужно будет засучивать рукава и страну восстанавливать. И учиться жить в новых географических координатах, формировать новую внутреннюю и внешнюю политику, поскольку вступление в НАТО и вообще вся политика евроатлантической интеграции - отменяются.Отменяются, поскольку глубинная причина войны на Украине фактически исчезает, ведь Трамп намерен разрушить либерал-глобалисткий мир, и он в своей соцсети фактически дал понять, что теперь США и Россия должны работать на благо мира вместе, пояснил Карасёв.Он продолжил: "То есть — всё, войны гибридной (Запада с Россией — Ред.) больше уже не будет. А что будет? Соперничество великих держав, признание России великой державой. Конкуренция, соперничество и т.д.".По словам Карасёва, в Киеве такого поворота не предусмотрели, хотя могли бы. Теперь же госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Меган Келли говорит о многополярности современного мира, о том, что у каждого полюса есть своя сфера влияния."Кстати, главный вопрос будет - а Украина-то в чьей сфере влияния? Или вообще (она будет — Ред.) нейтральной с этой точки зрения? Вот это важно...", - сказал политолог.По его мнению, либерально-глобалистского порядка больше нет, он рассыпается, "он остался только в Европе". Этот порядок вёл в тупик западный мир, да и весь мир в целом. Теперь право-консерваторами выстраивается новый порядок. И, как ни парадоксально, но консерватору Трампу консерватор Путин может быть идеологически и психологически ближе, чем, например, Шольц, Макрон или Стармер, считает Карасёв.Он напомнил, что Путин ещё в 2019 году сказал в интервью FT, что либерализм умер, и добавил - "теперь об этом говорит Трамп".Заканчивается большая гибридная война Запада с Россией или нет, но пока на Украине мир не установлен, а варианты урегулирования могут быть разными. Экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв высказал предположение, что Россию теперь могут попытаться склонить к условному "Минску-3", а это ни к чему хорошему не приведёт - киевскому режиму просто дадут возможность восстановиться и накопить силы.Однако Минские соглашения научили Москву не верить словам, пусть и написанным на бумаге, сказал аналитик в интервью ForPost.Вот если цели СВО будут полностью достигнуты и задачи по денацификации и демилитаризации выполнены, то "Украина будет слабая и не антирусская", такой она не будет интересна Западу, которому "она нужна только как таран против России", считает Царёв. По его мнению, в таком случае Запад перестанет заниматься Украиной, и тогда она втянется в орбиту России быстрее, чем в своё время Чечня.Но потому-то Запад и постарается такого варианта не допустить, навязывая Москве не мир, но перемирие. Аналитик напомнил, что в окружении Трампа звучали предложения остановить конфликт по линии фронта и без признания занятых российской армией земель - но это означает, что на подконтрольной Киеву Украине всегда будут реваншистские настроения, и страну будут накачивать оружием.Царёв добавил, что, к тому же, "надо ещё провести денацификацию, а кто её проведёт — Зеленский? Порошенко? Тимошенко?".Этот вопрос волнует многих. Пока денацификация не будет проведена, от остатков Украины, будь это хоть одна только Львовская область, всегда будет исходить угроза для безопасности России.Некоторые украинские эксперты полагают, что концептуальная договорённость между США и РФ уже достигнута, обсуждают детали. Такое мнение ещё до появления информации о телефонных беседах Трампа высказал экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук* в интервью журналисту Александру Шелесту**.По словам экс-нардепа, на Банковой сейчас уже не знают, что придумать и что продать Трампу.Редкозёмы? Трамп будто бы на это предложение клюнул, но ведь на Украине нет свободных недр, которые могли бы удовлетворить аппетиты США, заявил Мосийчук, напомнив попутно, что украинские недра по Конституции принадлежат народу, а по факту - олигархам.Боевые действия между тем продолжаются, но последние громкие скандалы с похищениями и избиениями людей сотрудниками ТЦК (аналог военкомата — Ред.) в разных городах страны говорят о том, что киевскому режиму необходим мир - "потому что с такой мобилизацией мы, кроме утилизации и потери территорий, ни к чему не придём, это невозможно", уверен политик.По его словам, вообще все эти "ТЦКовские истории" можно рассматривать как материал для написания руководства "Как убить любовь к Родине". Экс-нардеп добавил, что РФ должна бы "ТЦКунам" просто награды выдавать "за дискредитацию ВСУ".Мосийчук также высказался за проведение тщательного расследования, куда ушли деньги USAID — часть из этих средств, по его словам, украли "крысы Майдана". И этих "крыс" надо разоблачить и показать обществу, заявил экс-нардеп.В свою очередь, Карасёв тоже отмечает, что в сложившейся ситуации виновна не только власть, значительную часть вины несёт и общество — все эти соросовские НПО, крикуны-активисты, доносчики, все те, кто "бегали и коллаборантами всех обзывали", те, кто призывал "дойти до Москвы".По словам политолога, в украинском обществе сегодня наблюдается "война всех против всех", но так быть не должно. Он подчеркнул, что сейчас для Украины (для киевского режима — Ред.) наступил самый ответственный момент — как закончить войну, не сорвавшись в штопор, но выторговав все, что возможно выторговать на данном этапе.* Внесён в РФ в перечень террористов иэкстремистов** Признан иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Трамп и Путин договорятся, а ЕС скажет Зеленскому "продолжай воевать". Украинские эксперты о войне и мире"

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Сергей Зуев

украина, россия, запад, дональд трамп, владимир путин, вадим карасев, верховная рада, нато, вооруженные силы украины, эксклюзив