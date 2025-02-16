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Путин будет рад видеть 9 мая глав государств, готовых разделить радость и гордость Дня Победы – Песков

Путин будет рад видеть 9 мая глав государств, готовых разделить радость и гордость Дня Победы – Песков - 16.02.2025 Украина.ру

Путин будет рад видеть 9 мая глав государств, готовых разделить радость и гордость Дня Победы – Песков

Владимир Путин будет рад приветствовать в Москве на праздновании Дня Победы всех глав государств, готовых разделить с Россией радость и гордость праздника. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

2025-02-16T17:16

2025-02-16T17:16

2025-02-16T17:16

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Возможность визита президента США Дональда Трампа в Россию на День Победы есть, сказал Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.Он также отметил, что визиты такого уровня тщательно планируются.Руководитель пресс-службы Кремля рассказал также о негативном опыте отношений с западными политиками на переговорах в недалёком прошлом. Подробности в публикации "Не угодить в сети каких-то лживых обещаний": Песков рассказал о трансформации отношений с Западом

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