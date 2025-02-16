Гунба и Ардзинба вышли во второй тур на выборах президента Абхазии - 16.02.2025 Украина.ру
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Гунба и Ардзинба вышли во второй тур на выборах президента Абхазии
Гунба и Ардзинба вышли во второй тур на выборах президента Абхазии - 16.02.2025 Украина.ру
Гунба и Ардзинба вышли во второй тур на выборах президента Абхазии
По итогам первого тура президентских выборов в Абхазии лидирует Бадра Гунба, собравший чуть менее половины голосов избирателей. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии республики Дмитрий Маршан.
2025-02-16T15:44
2025-02-16T15:44
новости
абхазия
россия
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постсоветское пространство
президентские выборы
демократия
закавказье
демократия
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На выборах президента Абхазии зарегистрировано 134,5 тыс избирателей, из них проголосовали 99 тыс., сказал Маршан.. При этом он отметил, что жалоб на серьезные нарушения в Центризбирком не поступало.Бывший председатель Контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба набрал 7,53%, бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц - 4,04%, а председатель правления Черноморского банка развития Адгур Хурхумал - 0,91%. Таким образом, во второй тур выходят вице-президент республики и экс-министр экономики.Второй тур президентских выборов в Абхазии состоится 1 марта. Для этого создано 152 избирательных участка в республике и два за рубежом – в России.Накануне в новостях: В Абхазии проходят досрочные президентские выборы
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новости, абхазия, россия, бывший ссср, постсоветское пространство, президентские выборы, демократия, закавказье, демократия
Новости, Абхазия, Россия, бывший СССР, постсоветское пространство, президентские выборы, демократия, Закавказье, демократия

Гунба и Ардзинба вышли во второй тур на выборах президента Абхазии

15:44 16.02.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкДосрочные президентские выборы в Абхазии
Досрочные президентские выборы в Абхазии - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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По итогам первого тура президентских выборов в Абхазии лидирует Бадра Гунба, собравший чуть менее половины голосов избирателей. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии республики Дмитрий Маршан.
На выборах президента Абхазии зарегистрировано 134,5 тыс избирателей, из них проголосовали 99 тыс., сказал Маршан.. При этом он отметил, что жалоб на серьезные нарушения в Центризбирком не поступало.
"На выборах президента Абхазии лидирует Бадра Гунба с 46,38%, вторым идет Адгур Ардзинба с 36,92%", — сообщил Маршан.
Бывший председатель Контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба набрал 7,53%, бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц - 4,04%, а председатель правления Черноморского банка развития Адгур Хурхумал - 0,91%. Таким образом, во второй тур выходят вице-президент республики и экс-министр экономики.
Второй тур президентских выборов в Абхазии состоится 1 марта. Для этого создано 152 избирательных участка в республике и два за рубежом – в России.
Накануне в новостях: В Абхазии проходят досрочные президентские выборы
 
НовостиАбхазияРоссиябывший СССРпостсоветское пространствопрезидентские выборыдемократияЗакавказьедемократия
 
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