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Гунба и Ардзинба вышли во второй тур на выборах президента Абхазии

Гунба и Ардзинба вышли во второй тур на выборах президента Абхазии - 16.02.2025 Украина.ру

Гунба и Ардзинба вышли во второй тур на выборах президента Абхазии

По итогам первого тура президентских выборов в Абхазии лидирует Бадра Гунба, собравший чуть менее половины голосов избирателей. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии республики Дмитрий Маршан.

2025-02-16T15:44

2025-02-16T15:44

2025-02-16T15:44

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На выборах президента Абхазии зарегистрировано 134,5 тыс избирателей, из них проголосовали 99 тыс., сказал Маршан.. При этом он отметил, что жалоб на серьезные нарушения в Центризбирком не поступало.Бывший председатель Контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба набрал 7,53%, бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц - 4,04%, а председатель правления Черноморского банка развития Адгур Хурхумал - 0,91%. Таким образом, во второй тур выходят вице-президент республики и экс-министр экономики.Второй тур президентских выборов в Абхазии состоится 1 марта. Для этого создано 152 избирательных участка в республике и два за рубежом – в России.Накануне в новостях: В Абхазии проходят досрочные президентские выборы

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новости, абхазия, россия, бывший ссср, постсоветское пространство, президентские выборы, демократия, закавказье, демократия