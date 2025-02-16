https://ukraina.ru/20250216/1061116825.html

Саудовский узел. Почему переговоры США и России могут стартовать именно в Эр-Рияде

Саудовский узел. Почему переговоры США и России могут стартовать именно в Эр-Рияде - 16.02.2025 Украина.ру

Саудовский узел. Почему переговоры США и России могут стартовать именно в Эр-Рияде

Вновь возобновившиеся российско-американские контакты, как ожидается, уже в ближайшее время могут перейти из телефонного в очный режим.

2025-02-16T19:32

2025-02-16T19:32

2025-02-16T19:32

сша

газа

саудовская аравия

дональд трамп

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кит келлог

bloomberg

fox news

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эксклюзив

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Информации на этот счет очень мало, и она, в основном, поступает из СМИ. Тем не менее, все источники сходятся сейчас в том, что местом предварительных переговоров американцев и россиян станет Саудовская Аравия.Американское информационное агентство Bloomberg заявляет, что делегация США приедет в это ближневосточное королевство уже на новой неделе, в ближайшие дни, и ее будут возглавлять советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц, а также специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.Утверждается, что на встрече не будет присутствовать специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог.Однако, в любом случае, он сказал вчера журналистам важную вещь, шокировавшую Брюссель, Париж и Берлин. Келлог заявил, что Европейский Союз не примет участия в предстоящих переговорах. Объясняя это тем, что американская администрация рассчитывает проводить дипломатию в двухстороннем формате – как это обычно практиковалось в прежнем, доглобалистском мире.Судя по всем признакам, на переговоры не позвали и Киев, чтобы избежать скандальных демаршей, провокаций и саботажа дипломатических инициатив. По данным телеканала Fox News, Украина действительно не приглашена на предстоящие переговоры, о которых ее даже не информировали – если доверять источникам этого американского медиа, довольно близкого к республиканскому руководству.По данным Bloomberg, встреча в Эр-Рияде должна будет "подготовить почву" для еще более представительной, и, фактически, ключевой встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Причем, американский президент говорил о том, что она тоже может состояться на территории Саудовской Аравии. Предположительно – в конце текущего месяца.Выбор переговорной площадки представляется в этом смысле далеко не случайным, и на ней наверняка пройдет обсуждение разных, но очень важных для мира тем.Собираясь на переговоры в Эр-Рияде, Трамп хочет завязать в узел свои основные миротворческие инициативы – по Украине и Газе, и улучшить отношения со странами, которые являются по многим параметрам ключевыми.Напомним, что перемирие в секторе Газа, над которым работал именно спецпосланник Стив Уиткофф, едва не забуксовало неделю назад – когда ХАМАС и Израиль вновь оказались на грани войны.И хотя обмен заложников на политзаключенных удалось разблокировать в оперативном режиме (вчера были освобождены гражданин России и Израиля Александр Труфанов, гражданин Израиля и США Саги Декель-Хен и гражданин Израиля Яир Горн, а также 369 палестинцев) между арабскими странами и США обозначились фундаментальные противоречия в палестинском вопросе – который, видимо, казался в Вашингтоне почти решенным.Арабские государства слишком явно недовольны риторикой Белого дома, который прямолинейно потребовал переселения палестинцев из Газы. После чего Трамп, исходя из соображений элементарного политического реализма, по крайней мере, на какое-то время, перестал делать подобные заявления.Американцы столкнулись с тем, что такие страны, как Саудовская Аравия, на партнерство с которой изначально очень рассчитывала новая республиканская администрация, принципиально требуют реализации демократических прав палестинских жителей сектора Газа и Западного берега реки Иордан.Саудиты, ОАЭ, Египет и Иордания вскоре проведут по этому вопросу неформальную конференцию. Известно, что они составили для себя несколько вариантов мирного будущего для Газы, и ни один из них не предусматривает депортации ее населения. Хотя международному фонду восстановления сектора могут дипломатично присвоить имя Дональда Трампа.Реалии таковы: Эр-Рияд занимает в последние годы независимую политическую и экономическую позицию, вместо былого беспрекословного подчинения Вашингтону.Саудиты уладили основные разногласия с Ираном и проводят самостоятельную политику на нефтяных рынках, подчас действуя согласованно с россиянами. Но, в то же время, не выражают готовности налаживать двухсторонние отношения с Тель-Авивом – вплоть до нормального решения палестинской проблемы, приемлемой для всего Арабского мира.Вашингтону приходится проявлять в этих условиях определенную гибкость, непривычную для прежнего однополярного мира – то есть, не просто диктовать свои условия с борта авианосца, как это, к примеру, практиковалось при Джордже Буше-младшем, а "договариваться", как любит говорить Трамп.Учитывая невероятную скорость современной политической жизни, можно полагать, что в Белом доме решили, что переговоры об урегулировании украинского конфликта только выиграют от косвенного участия саудовской стороны. Потому что это заодно позволит американцам быстрее найти какие-то приемлемые компромиссы по Газе.Тем более, что контакты между Владимиром Путиным и наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом оставались очень конструктивными, взаимовыгодными, и даже сблизились в последние годы.Специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, который играет заметную роль в контактах с Москвой, скорее всего, также должен будет найти время на доработку ближневосточного мирного плана, по которому возникло столько вопросов – уже после торжественных выступлений и фейерверков.В случае, если российско-американская встреча в верхах тоже пройдет потом в Эр-Рияде, это принесет Саудовской Аравии немалые политические дивиденды, на время превращая страну в мировую дипломатическую столицу – где, при благоприятном стечении обстоятельств, возможно получится сделать первые шаги в направлении урегулирования самых тяжелых кризисов современности.Но до этого пока далеко. И не стоит забывать – предварительные контакты между Россией и США находятся под прицелом многих враждебных сил, представленных трансатлантической элитой, которая в любом случае попытается подорвать или саботировать любые попытки мирного диалога.Где бы он ни происходил.О том, какие цели ставит перед собой на встрече в Саудовской Аравии с делегацией США российская группа переговорщиков - в интервью Петра Акопова "Россия в Саудовской Аравии сделает всё, чтобы Трамп повесил на Европу содержание Украины"

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сша, газа, саудовская аравия, дональд трамп, стив уиткофф, кит келлог, bloomberg, fox news, хамас, эксклюзив