https://ukraina.ru/20250214/1061075508.html

Переговорщики Трампа: ястреб, милитарист, разведчик-любитель и темная лошадка

Переговорщики Трампа: ястреб, милитарист, разведчик-любитель и темная лошадка - 14.02.2025 Украина.ру

Переговорщики Трампа: ястреб, милитарист, разведчик-любитель и темная лошадка

Россия начала формировать группу переговорщиков, которые будут вместе с США обсуждать окончание конфликта на Украине и дальнейший ход российско-американских отношений. Уже известно, кто возглавит переговоры от Соединенных Штатов. Издание Украина.ру подробно рассказывает, что это за люди и чего от них можно ждать

2025-02-14T12:21

2025-02-14T12:21

2025-02-14T12:58

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В среду, 12 февраля, президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. В ходе диалога стороны условились немедленно начать переговоры, в том числе по поиску путей завершения украинского конфликта.Как рассказал по итогам беседы Трамп, от Соединенных Штатов переговоры будут вести госсекретарь Марк Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и специальный представитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.РубиоМарк Рубио – первый латиноамериканец на посту государственного секретаря США.Его родители бежали с Кубы еще до прихода к власти Фиделя Кастро, что не мешает ему питать стойкое неприятие к Острову свободы и правящему там режиму. Такую же нелюбовь он питает и к дружественной Кубе Венесуэле. Да и вообще, если и искать в нынешней команде Трампа "ястребов", то "ястребинее" Рубио там найти сложно."Марко — авторитетный лидер и мощный голос свободы. Он станет сильным защитником нашей нации, верным другом нашим союзникам и бесстрашным воином, который никогда не уступит нашим противникам", - говорил Трамп, представляя своего выдвиженца в госсекретари.Другое дело, что, как и некоторые сегодняшние соратники действующего президента, Рубио склонен проявлять пластичность в своих взглядах. В 2016 году, например, он называл Трампа мошенником и "самым вульгарным" кандидатом в президенты США в истории. Теперь же все изменилось и Рубио стал одним из самых убежденных сторонников республиканца.Надеяться на какие-либо симпатии главы Госдепа к России не стоит. Десять лет назад он назвал Путина "гангстером", а Россию – "тоталитарной страной". Тем не менее, он разделяет курс Трампа на завершение конфликта на Украине, голосовал против помощи Киеву и сконцентрирован, скорее, на практической для США стороне этого вопроса.Так, согласно его последнему заявлению, Вашингтон интересуют "все природные ресурсы", которые есть на Украине. Интерес Соединенных Штатов в существовании независимой Украины, отметил он, будет связан с "постоянными экономическими интересами".На переговорах с РФ Рубио скорее всего будет проводить линию Трампа по Украине, переведя свою русофобию в латентную стадию. Если отношения с США начнут выходить из состояния глубокой заморозки, то наверное Москве придется пересматривать включение Рубио в свои санкционные списки, где он числится с мая 2022 года.РэтклиффДиректор ЦРУ Джон Рэтклифф, пожалуй, является самым верным "трампистом" в этом списке, своим возвышением он обязан именно нынешнему президенту. В его команде он числится еще с его первого срока, когда он меньше года возглавлял Национальную разведку на излете президентских полномочий Трампа.Номинируя его на должность главы ЦРУ, Трамп отметил, что Рэтклифф – единственный из сотрудников разведки, который "говорил правду американскому народу" в скандальной истории с ноутбуком сына Джо Байдена Хантера.Вероятно, личная преданность стала основным мотивом назначения Рэтклиффа в ЦРУ, хотя до прихода в Нацразведку в 2020 году он не имел к спецслужбам никакого отношения.Уроженец Техаса, он получил юридическое образование, был мэром города Хит, год пробыл федеральным прокурором в родном штате, затем переместился в Палату представителей, где заседал с 2014 года.В переговорах с РФ вероятно будет отвечать за работу по линии спецслужб двух стран, которая является важным каналом для взаимодействия РФ и США в вопросах безопасности.УолтцЕще один "ястреб" в команде переговорщиков Трампа. Опытнейший 51-летний спецназовец, участник операций США в Афганистане, Африке и на Ближнем Востоке. Имеет четыре Бронзовых звезды за свои действия на поле боя.Самый милитаристски заряженный участник переговорной группы, да и вообще всей команды Трампа. Неоднократно критиковал администрации Байдена и Барака Обамы за их действия в Афганистане, считает, что США не должны были уходить из этой страны.Кроме чисто военного опыта, много лет проработал на гражданской службе: был советником Пентагона, Белого дома, помощником министров обороны и специальным помощником вице-президента Дика Чейни в администрации Джорджа Буша младшего.Работал на телеканале Fox News, а также в бизнесе. С 2019 года представляет Флориду в Палате представителей.С нынешним президентом связан через жену – Джулию Нешейват – которая также является в прошлом участницей боевых действий, в 2020 году она была советником Трампа по внутренней безопасности.Также как и Рубио, Уолтц разделяет взгляды Трампа на завершение конфликта на Украине, однако большинство его заявлений на эту тему до последнего времени содержали явные антироссийские сигналы. Так, он неизменно грозит санкциями, если Москва будет срывать переговоры, не исключал, что США позволят Украине применять свое дальнобойное оружие по территории РФ и т.д.Такое же отношение у Уолтца и к Китаю, "китайской угрозой" он озабочен даже больше, чем российской.В ходе наметившихся переговоров с Россией Уолтц будет представлять те силы внутри Республиканской партии, которые разделяют курс Трампа на заморозку конфликта на Украине, однако против ослабления общей антироссийской политики Вашингтона.УиткоффПопадание спецпредставителя Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в число главных переговорщиков с Украиной стало неожиданностью.Более того, в этой команде ему может быть отведена главная роль, ведь именно Уиткофф прилетал на днях в Москву за освобожденным по обмену гражданином США Марком Фогелем и по слухам, в столице России он мог провести ряд встреч с представителями Кремля.Уиткофф дружит с Трампом с 1980-х гг., поэтому обладает полным доверием президента США. Не понятно, какие именно полномочия будет иметь в украинском вопросе Уиткофф, однако его успех в переговорном процессе между Израилем и ХАМАС, а также успешный обмен Фогеля выводят его в этой команде на первый план.Бонус. Кит КеллогКроме тех, кто войдет в переговорную группу США, нужно сказать пару слов о том, кто туда не попал, хотя по должности вроде как мог на это рассчитывать. Речь идет о спецпредставителе Трампа по Украине Ките Келлоге.По одной из версий, которая гуляет в сети, это произошло из-за его дочери Меган Моббс, тесно связанной с Украиной. Она возглавляет компанию R.T. Weatherman Foundation, которая организовала на румынско-украинской границе логистический хаб, через который проходит гуманитарная помощь.The Washington Post пишет также, что организация дочери Келлога курирует американских наемников, которые воюют на стороне ВСУ, помогает им с лечением и эвакуацией на родину. Кроме того, в 2023 году R.T. Weatherman Foundation проплатила поездку Кита Келлога в Киев. Вернувшись оттуда, он выступил в Сенате и призвал обеспечить украинскую армию необходимым оружием для победы в войне.Мнение политолога Ростислава Ищенко о переговорах Трампа и Путина - в материале издания Украина.ру Что плясать вокруг обмена? О разговоре Путина с Трампом и войне Зеленского с олигархами.

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Павел Котов

Павел Котов

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Павел Котов

эксклюзив, сша, украина, россия, дональд трамп, марко рубио, владимир путин, цру, пентагон