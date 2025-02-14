https://ukraina.ru/20250214/1061073820.html

"Я доверяю Путину по Украине": Трамп нашёл место для Киева на переговорах, но Зеленский оказался не готов

"Я доверяю Путину по Украине": Трамп нашёл место для Киева на переговорах, но Зеленский оказался не готов - 14.02.2025 Украина.ру

"Я доверяю Путину по Украине": Трамп нашёл место для Киева на переговорах, но Зеленский оказался не готов

Президент США Дональд Трамп, не теряя ни секунды, приступает к урегулированию украинского конфликта и для этого предложил провести консультации высокопоставленных чиновников Америки, России и Украины, однако Киев пошёл на попятную, хотя заверял в своём желании достичь мира как можно скорее

2025-02-14T11:55

2025-02-14T11:55

2025-02-14T11:55

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владимир зеленский

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спецоперация

нато

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13 февраля президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме премьер-министра Индии Нарендру Моди, они обсуждали двустороннее сотрудничество, но на итоговой пресс-конференции американский лидер вернулся к самой обсуждаемой последние сутки теме – переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским об урегулировании ситуации на Украине.Трамп вновь выступил с утверждением, что стороны достигли значительного продвижения к завершению "этой ужасной войны, в которой гибнет так много людей".Переговоры с главами обеих стран он назвал хорошими. Зеленский не скрывал своей досады насчёт того, что ему президент США позвонил вторым, после контакта с Кремлём.А Трамп объяснил, почему так сделал: "Кто-то сказал, что мне надо было сначала позвонить Зеленскому. Я так не думаю. Я имею в виду, мы должны выяснить, хочет или нет Россия заключить сделку. Я знаю, что Зеленский хочет заключить сделку. Но теперь я знаю, что Россия хочет заключить сделку".Трамп верит в реалистичность достижения сделки по политическому урегулированию конфликта, поскольку, по его мнению, лидеры обеих стран заинтересованы в мире."Я верил президенту Путину, когда говорил с ним. Я верю, что он хочет мира. Я его хорошо знаю, я думаю, он бы мне сказал, если бы не хотел. Я доверяю ему по этой теме (Украины – ред.). Думаю, он хочет, чтобы что-то произошло", - отметил президент США.О том, что на 14 февраля запланирована встреча вице-президента США Джея Ди Вэнса и Зеленского в Мюнхене, было прекрасно известно. Но этим первый день конференции по безопасности, оказывается, не ограничится – Трамп анонсировал встречу высокопоставленных представителей РФ, Украины и Соединённых Штатов. Но, скорее, это будет двусторонние консультации в продолжение переговоров глав государств, поскольку украинская власть отвергла это приглашение (во всяком случае, на момент написание этой статьи позиция украинской стороны была именно такой - Ред.)."Украина сначала должна говорить с Америкой. Европа должна быть участницей любого серьёзного разговора ради настоящего и продолжительного мира. И только согласованная общая позиция должна быть на столе переговоров с россиянами", - заявил советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин.Роль европейцев в урегулировании конфликта Путин и Трамп не обсуждали, а чтобы застолбить за собой место за столом переговоров, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал им беседовать с Вашингтоном. В качестве своего главного визави в этом процессе Россия рассматривает США, но Украина так или иначе будет участвовать в переговорах, добавил он, уточнив, что будет двусторонний российско-американский трек и трек, связанный с вовлечённостью Киева.Трамп это тоже подтвердил: "Конечно, у них (Украины – ред.) будет [место за столом переговоров], они часть этого".Если Банковая всё-таки надумает приступить к реальному шагам к миру, который, как утверждают местные чиновники, Украина хочет больше всех, у неё будет ещё один шанс."Завтра встреча в Мюнхене, а на следующей неделе встреча в Саудовской Аравии, не со мной или президентом Путиным, а с высшими должностными лицами. И Украина тоже будет в этом участвовать. Мы посмотрим, удастся ли нам закончить эту войну. Это ужасная война. Жестокая, кровопролитная война. Мы хотим её завершить", — сказал Трамп.Российская сторона, включая Путина, неоднократно подчёркивала, что для урегулирования украинского конфликта необходимо искоренить его первопричины. И Трамп, судя по его последним заявлениям, понимает, в чём корень проблемы."Они (россияне – ред.) также с самого начала, задолго до президента Путина, говорили, что не могут допустить вступления Украины в НАТО. Они заявляли об этом очень решительно. Я действительно думаю, что это стало причиной начала войны. Думаю, что это была одна из причин, один из поводов для начала войны. Я могу сказать, что задолго до президента Путина слышал, что Россия никогда бы этого не приняла, и думаю, Украина это понимала. Украина не входила в альянс и даже не запрашивала членство до недавнего времени <…> Я не вижу, чтобы страна в положении России могла позволить им, просто в их положении, вступить в НАТО. Я не думаю, что это произойдёт", - сказал президент США.Двумя днями ранее о нереалистичности приёма Украины в НАТО говорил в Брюсселе глава Пентагона Пит Хегсет, а позже Трамп подтвердил, что это официальная позиция Белого дома.Несмотря на серьёзные настрой положить конец конфликту, Трамп всё же отметил, что будущее переговоров остаётся неопределённым."Переговоры, по сути, ещё не начались. Посмотрим, как они пойдут. Может быть, Россия согласится на уступки, а может, и нет – всё зависит от того, как будут развиваться события", – добавил он.Впрочем, ждёт американской лидер вовсе не уступок, а завершения конфликта на Украине.По его словам, Украина теряла многое при предыдущих президентах США, начиная с Джорджа Буша."При Обаме - Крым, при Джо [Байдене] казалось, будто они потеряют всё. Если вы смотрите на Украину, на беспорядок в котором они, это надо прекратить. [Россия] забирает довольно большой кусок территории", - сказал Трамп.Байден совершил ошибку, заявив, что Украина может присоединиться к НАТО, что в результате привело к эскалации конфликта, отметил нынешний президент США, а ошибкой Обамы было исключение России из G8. Трамп хотел бы вернуть Россию в этот формат, поскольку, по его словам, в G7 только и говорят, что об РФ."Вот что имеет в виду Трамп, когда говорит, что ошибкой было исключать Россию. Вернув её в состав G8, он рассчитывает ослабить её партнёрство с Китаем. А подрыв мирового потенциала Китая - главного конкурента Америки в XXI веке - главная цель Трампа", - объяснил сенатор Алексей Пушков.Трамп упоминал Китай и в контексте украинской темы – назвав очень важным игроком в мире, который мог бы помочь урегулировать конфликт между Москвой и Киевом.По словам Трампа, в работе над решением украинского вопроса, помимо России и Украины, будут участвовать и другие стороны. Впрочем, не всем желающим найдётся место."Европу ничего хорошего не ждёт, кроме отчётливого сигнала, что Трамп не рассматривает эти страны в качестве союзников. Новый подход Трампа к Европе больше всего затронет Прибалтику и Польшу", — пишет агентство Bloomberg.Похожий тезис высказала и газеты The Wall Street Journal: Вашингтону важно побудить Европу тратить больше средств на собственную оборону и делать больше для Украины, но соответствующие заявления Хегсета явно подразумевали, что позиция Трампа заключается в том, что Европа вскоре может оказаться сама по себе. И, похоже, Киеву тоже отводится не самая важная роль в миротворческом процессе."Трамп ведёт себя по отношению к Путину и к России не так, как в случае с любым другим партнёром на переговорах. Его обычный метод - выступать с максималистскими требованиями, а затем понижать их. В этот раз он сначала идёт на серьёзные уступки. Наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что Трамп, кажется, исключает Украину как сторону переговоров и тем более как партнёра", - говорится в статье.О том, что в реальности может стоять за мирными инициативами Трампа - в статье Владимира Видеманна "Это новая реальность"! Переговоры Путина и Трампа - не про Украину, а новую геополитику

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Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, переговоры, спецоперация, нато