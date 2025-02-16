https://ukraina.ru/20250216/1061115636.html

Хитрый финский план для Украины, аморальная Каллас. Итоги 16 февраля на Украине

Хитрый финский план для Украины, аморальная Каллас. Итоги 16 февраля на Украине - 16.02.2025 Украина.ру

Хитрый финский план для Украины, аморальная Каллас. Итоги 16 февраля на Украине

Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, как Украина может достичь мира. Глава евродипломатии Кая Каллас не заметила жертв среди мирного населения России

2025-02-16T17:55

2025-02-16T17:55

2025-02-16T17:55

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Выступая на Мюнхенской конференции президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мир на Украине возможен лишь через перевооружение украинских военных для того, чтобы Украина вела переговоры с позиции силы. Он назвал три этапа для достижения мира."Первый этап - это подготовка к переговорам. На этом этапе нам нужно перевооружить Украину и оказывать максимальное давление на Россию. Это означает санкции, замораживание активов, чтобы Украина начала переговоры с позиции силы. Это также момент, и я считаю, что американцы абсолютно правильно это понимают, когда нужно начинать работу над временными мерами безопасности для Украины. Мы не знаем, сколько продлится этот этап, но очевидно, что он займёт определённое время",— заявил президент Финляндии.По его словам, второй этап — это прекращение огня, которое не стоит путать с мирным процессом."Очень часто его путают с мирным процессом, но это два совершенно разных понятия. Прекращение огня означает демаркацию границы или линии соприкосновения, за которой устанавливается мониторинг. Это может делать ОБСЕ или ООН. Это не миротворцы, а лишь обычный международный мониторинг. И уже во время режима прекращения огня начинается работа над повесткой дня и механизмами проведения мирных переговоров. Это может длиться долго", - указал Стубб.По его словам, на этом этапе нужны меры для укрепления довериня: обмен пленным, возвращение детей и, возможно, пересмотр санкций. Но самое главное, чтобы была создана система поддержки режима прекращения огня. По словам Стубба, это должен быть совместный проект Украины, Европы и США. При этом Украина должна возглавить процесс, ЕС — поддерживать, а США — гарантировать.Также Стубб предложил, чтобы гарантией безопасности Украине стало немедленное членство НАТО и вмешательство Альянса в случае нападения на неё."Это станет мощнейшим сдерживающим фактором. Но пока мы ещё не на этом этапе", — признал Стубб.Третьим этапом он назвал переговоры."Они, вероятно, будут длительными, ведь придётся обсудить сложные вопросы: территории, безопасность, компенсации, восстановление и тому подобное. Но следует понимать, что это линейный подход к процессу, а у нас есть немало неотложных задач, требующих внимания", — заявил Стубб.По его словам, Украина непременно станет европейской, а не российской."Есть две красные линии, по которым не может быть никакой дискуссии – это членство Украины в ЕС и НАТО", — подчеркнул Стубб.По его словам, стоит не забывать, что переговоры по членству Украины в ЕС активно ведутся, в связи с чем "украинцы будут европейцами, а не россиянами"."Что нам не следует обсуждать, так это новые европейские договоренности по безопасности. Мы не должны открывать двери для этой российской фантазии о неделимом порядке безопасности с зонами влияния", — подытожил Стубб.Примечательно, что свои заявления он сделал на конференции, которую сам же раскритиковал, назвав "дипломатической какафонией"."Европе нужно активизироваться. Меньше разговоров и больше действий", — подчеркнул президент Финляндии.Также Стубб заявил, что страны ЕС должны продемонстрировать США свою стратегическую значимость с точки зрения обороны и доказать, что Европа нужна Соединённым Штатам.Аморальность КалласГлава европейской дипломатии Кая Каллас во время дискуссии в рамках Мюнхенской конференции заявила, что мирные жители России не погибают в результате украинского конфликта."Что касается разницы между Россией и Украиной, разница состоит в том, что мирные жители России не умирают. Российские дети и женщины не умирают", — заявила Каллас.По её словам, речь идёт только о гибели российских военных, которые якобы находятся на "чужой территории". Кроме того, Каллас призвала перераспределить ресурсы ЕС, чтобы продолжить оказывать помощь Киеву.Примечательно, что заявление Каллас совпало по времени с очередным преступлением украинских дроноводов."Тяжёлые новости для всех нас… Дрон ВСУ нанес удар по движущемуся автомобилю на автодороге Двулучное — Уразово Валуйского округа. К огромному горю, погибла женщина. От полученных ран она скончалась на месте до приезда медиков. Выражаю глубочайшие соболезнования всем родным и близким погибшей... Ещё одна женщина, которая была за рулём, получила баротравму и ушибы рук. Бригада скорой доставляет пострадавшую в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", — написал в 12:06 в своём телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Позднее он неоднократно сообщал об атаках, в результате которых мирные жители получали ранения.Как заявлял ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, что за прошлый год из-за ударов ВСУ 4398 мирных жителя России получили ранения, 785 погибли. Мирошник подчеркнул, что среди погибших – 50 детей.Кроме того, сообщалось, что за одну лишь неделю — с 3 по 9 февраля — погибли 6 человек, ещё 68 получили ранения.Также Мирошник указал, что в Курской области обнаружили неоднократные свидетельства убийств и пыток мирных жителей украинскими военными.На аморальность Каллас обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова."Деградацию есовцев на этом посту мы наблюдаем давно. Честно говоря, думала, что Борреля уже никто не переплюнет по цинизму и аморальности. Но, видимо, есть ещё резервы низости. Может ли на такой должности человек не знать о том, что киевский режим совершает теракты против мирных жителей, детей, женщин, социально уязвимых групп? Не может. И, как говорится, мы знаем, что они знают. Может ли человек, обличённый полномочиями и обладающий этими знаниями, так врать? Да. Это делает Каллас", — заявила Захарова.Она напомнила, что министерство иностранных дел РФ буквально на каждом брифинге приводит факты и документальные свидетельства постоянных преступлений ВСУ против мирных граждан России."От постоянных артобстрелов гражданской инфраструктуры, в т.ч. действующих больниц в Донбассе, Курской области и других регионах, целенаправленных атак дронов на машины скорой помощи, автомобили с семьями и детьми до системного террора ВСУ против мирного населения российских регионов", — перечислила Захарова.Она привела несколько "свежих жутких примеров из нескончаемого списка чудовищных преступлений ВСУ". Так, на брифинге 14 февраля рассказывалось о замученном и убитом украинскими военными в Суджанском районе Курской области ветеране Великой Отечественной войны, на брифинге 6 февраля — об атаках украинских беспилотников и ударах украинской артиллерии по мирным жителям Рыльского, Кореневского и Суджанского районов Курской области, на брифинге 31 января — о бойне в Русском Поречном, на брифинге 23 января — о признаниях пленных украинских военных, рассказавших о приказе расстреливать всех русскоязычных жителей, на брифинге 16 января — о целенаправленной атаке беспилотника ВСУ на гражданский автомобиль, в результате чего погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьяно, а ещё четверо сотрудников российских СМИ, в т.ч. журналисты РИА Новости Михаил Кевхиев и Максим Романенко, получили ранения."Преступления ВСУ тщательно фиксируются Следственным комитетом России, материалы и свидетельства очевидцев собирает и публикует Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов, о них почти ежедневно с фактами на руках рассказывает посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник", — подчеркнула Захарова.Он заявила, что Каллас "подрубает под корень" надежды тех лидеров ЕС, которые последние несколько дней "наперебой кричат, что им обязательно нужно оставить место за столом переговоров", ведь "как можно серьёзно разговаривать с теми, кто провозгласил ложь своей официальной позицией".О выступлении Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции — в статье Марии Лихограй и Дениса Рудометова ""Жертвенный барашек" Зеленский отправляет Европу в крестовый поход".

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эксклюзив, хроники, украина, россия, финляндия, александр стубб, родион мирошник, мария захарова, вооруженные силы украины, ес, нато, каллас кая