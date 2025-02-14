https://ukraina.ru/20250214/1061085791.html

Владимир Брутер: С Трампом договориться нельзя, он идиот, который сначала стреляет, потом думает

Владимир Брутер: С Трампом договориться нельзя, он идиот, который сначала стреляет, потом думает - 14.02.2025 Украина.ру

Владимир Брутер: С Трампом договориться нельзя, он идиот, который сначала стреляет, потом думает

Задача России заключается в том, чтобы предложить Трампу, Уиткоффу и Маску идею позитивной для них деструкции Украины. Они должны знать, что Россия при разрушении Украины не будет пытаться перетянуть ту часть, которая находится в их сфере влияния, на себя. Мы должны им объяснить, что деструкция Украины для них выгодна.

2025-02-14T15:46

2025-02-14T15:46

2025-02-14T15:46

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.- Владимир Ильич, Украина заявила, что не будет участвовать в совместной встрече с представителями России и США. Говорит ли это о том, что Зеленский отверг предложения Трампа в надежде на поддержку со стороны "партии войны" на Западе, в том числе и среди части американских элит?- Он хочет посмотреть, чем закончится Мюнхенская конференция по безопасности, и на американский план, который должен быть обнародован. Если посмотреть на то, что говорит Келлог, Вэнс и, когда у него когнитивные проблески, сам Трамп, то все это разные вещи. Например, мы видим ночное заявление Вэнса о том, что США могут ввести войска на Украину.- Какой сценарий кажется вероятным вам?- Ни один. Но Трамп хотел бы сначала добиться от Путина прекращения боевых действий, а потом разруливать ситуацию на свой вкус.- При этом на Западе недавний разговор Путина и Тампа назвали крупным успехом российского президента.- Запад очень любит кликушествовать в таких случаях. Они таким образом увеличивают свою вовлеченность. Разговор будет иметь последствия в плане встреч делегаций, но позиции России и США на сегодняшний день несовместимы. Вэнс в ночном интервью рассказывал, что сделка удивит многих.- Вэнс говорит, что есть и экономические рычаги для оказания влияния на Россию, и военные. Какие из них наиболее действенные, по мнению Вашингтона?- Это ерунда. Экономические и военные рычаги действуют уже три года. Если Вэнс хочет попробовать еще какие-то, то я ему это не советую. Если он хочет договариваться, то делать это нужно без ручного пулемета в кармане. Договариваться с нынешней Россией таким образом не получится. Она слишком много за это время пережила.Идиотам, напоминающим американскую администрацию, кажется, что они могут разговаривать с Россией как с Канадой. Если у них еще есть мозги, они должны понимать, что с Россией нужно договариваться.- Американская администрация играет сразу на двух столах. Трамп после разговора с Путиным рассыпается в любезностях, его вице-президент говорит о возможной отправки войск на Украину. Как все это совместить?- Это типичный гангстерский подход. Это администрация гангстеров, что не освобождает нас от необходимости находить с ними общий язык, потому что слишком большие ставки. Но надо понимать, что это бандиты и убийцы, люди, у которых нет внутренних принципов. Они считают, что кто убил больше, тот живет дольше.- Все это напоминает бандитские стрелки из 90-х…- Когда мы вспоминаем свою недавнюю историю 90-х, то должны понимать, что американское могущество и основано в значительной степени на гангстерском беспределе. Могущество США было заложено в 20-40-е годы, когда Америка имела 30 лет никем не оспариваемого движения вперед, а Европа находилась в руинах.Эти люди воспитаны на том, что если у кого слишком хорошо, то это надо отнять. Пять лет назад, когда Трамп заключал с Мексикой и Канадой экономическое соглашение, он говорил, что оно рассчитано на тысячу лет вперед. Сейчас он вводит санкции против Мексики, потому что это соглашение, по его словам, действует против США.Для Трампа правила это право сильного.- Нельзя рассчитывать на прочный мир, договариваясь с такими людьми. Есть ли смысл в переговорах вообще?- Можно, но мы им должны что-то предлагать. Если мы в отношениях с Трампом сосредоточимся только на украинской повестке, то будем очень ограничены в инструментах. У нас очень ограничены возможности для маневра, а у него очень ограничен интерес, чтобы войти в наше положение.С Трампом договориться нельзя, он идиот. Такие люди сначала стреляют, потом думают. А договориться и вызвать интерес у таких людей, как Маск и Стивен Уиткофф, можно. Но для этого мы должны подходить шире. Мы должны убедить их в том, что можем снабдить их инструментами, которые у США сейчас отсутствуют, но могут быть для них очень важными для продвижения своих интересов.- Что это за инструменты, и не выйдет ли нам эта инициатива боком?- Мы предполагаем, что можно выработать общую канву, чтобы учесть и их интересы, и российские. Деструкции должна быть подвергнута Украина и то, что называется европейским единством. США это интересует даже с точки зрения Гренландии.Мы же не боремся с США за влияние на Гренландию. Нам все равно, заберут американцы ее у Дании, или нет. Мы можем помочь американцам переступить через европейских союзников. Мы понимаем теперь, что наша ориентация на то, что французы и немцы войны не хотят, была неправильной. Значит, мы должны помочь США сделать так, чтобы французы и немцы были десубъективизированы.Евросоюз в его нынешнем качестве нам совершенно не интересен. Здесь потребуется дипломатическое искусство, умение сыграть на американских опасениях. Они понимают, что когда Фридрих Мерц станет канцлером ФРГ, он будет им вредить, несмотря на то, что Мерц и Трамп люди близких взглядов.Для нынешней Америки вопрос ограничения влияния Германии очень важен. У Мерца с Урсулой фон дер Ляйен хорошие отношения, и Еврокомиссия будет работать вместе с германским лидерством.- После заявлений Вэнса о вводе войск в Киеве, видимо, почувствовали себя более уверенно.- Задача России заключается в том, чтобы предложить Трампу, Уиткоффу и Маску идею позитивной для них деструкции Украины. Они должны знать, что в случае деструкции Украины Россия не будет пытаться перетянуть ту часть, которая находится в их сфере влияния или в совместном пользовании, на себя. Мы должны им объяснить, что деструкция Украины для них выгодна.То есть мы должны объяснить Трампу, что если он оставит Украину в нынешнем виде, хотя бы в качестве франшизы по ЛБС, то все повторится.Ему это трудно объяснить, но Уиткоффу и Маску возможно. У них есть интерес и доступ к Трампу. И занимаясь деструкцией Украины они сильно поднимают нужные им восточные элиты, которые со своей стороны будут оказывать давление на Евросоюз. Такие, как Орбан и Фицо. В нынешней ситуации в Европе их съедят.Американцы должны выдать им охранные грамоты. И только в этом случае у них будет рычаг давления на Евросоюз в целом. Влиять на ЕС непросто. Это мощная агрессивная бюрократия. США с ней просто не справятся. Они могут топить ее экономически, но это не приведет к тому, что ЕС прекратит свое существование.Когда мы говорим, что открыты для сделки по Украине, то должны понимать, что речь идет не только об Украине. Украину мы как-то поделим, но это само по себе ничего не дает, кроме окончания боевых действий. А боевые действия сегодня - это единственный надежный рычаг, который есть у России против Запада. Потому что Трампу больше всего не выгодно продолжать войну. Пока она продолжается, он находится в подвешенном состоянии. Потому что он обещал боевые действия прекратить и понимает теперь, что они могут не быть успешными (для Запада).Поэтому Вэнс говорит, что США могут ввести войска. Трамп понимает, что должен иметь план C и D, если фронт будет обваливаться. Ему нужен способ остановить русских, потому что другой вариант в его голове не появился.Также на эту тему "Я доверяю Путину по Украине": Трамп нашёл место для Киева на переговорах, но Зеленский оказался не готов

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Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, россия, сша, дональд трамп, джей ди вэнс, стив уиткофф, ес, украина.ру, еврокомиссия