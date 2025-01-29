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Рогов назвал уголовное дело на Умерова предупреждением Зеленскому

Рогов назвал уголовное дело на Умерова предупреждением Зеленскому - 29.01.2025 Украина.ру

Рогов назвал уголовное дело на Умерова предупреждением Зеленскому

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что уголовное дело в отношении министра обороны Украины Рустема Умерова является своего рода предупреждением Владимиру Зеленскому, передает РИА Новости

2025-01-29T11:37

2025-01-29T11:37

2025-01-29T11:37

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"НАБУ полностью подотчетно США, и возбуждение дела против Умерова говорит о недовольстве западных спонсоров киевского режима, от которого требуют успехов на фронте, а по факту получают бегство ВСУшников и тотальную коррупцию. Это своего рода и предупреждение самому Зеленскому, что за неэффективность последует жесткое наказание и никому поблажек и индульгенций не будет", - сказал Рогов.Ранее украинская общественная организация "Центр противодействия коррупции" сообщила, что Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировало производство по ее заявлению о совершении преступления Умеровым - в действиях министра усматривают злоупотребление властью или служебным положением. Произошло это вскоре после того, как Умеров подал в Кабмин представление об увольнении своего заместителя Дмитрия Клименкова и сообщил, что не будет продлевать контракт с руководителем агентства оборонных закупок Мариной Безруковой из-за провала в обеспечении ВСУ.Подробнее - в материале Отстранение главы агентства оборонных закупок угрожает будущим сделкам Киева - Bloomberg на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, сша, рустем умеров, владимир зеленский, владимир рогов, набу, вооруженные силы украины, общественная палата