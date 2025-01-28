Отстранение главы агентства оборонных закупок угрожает будущим сделкам Киева - Bloomberg - 28.01.2025 Украина.ру
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Отстранение главы агентства оборонных закупок угрожает будущим сделкам Киева - Bloomberg
Отстранение главы агентства оборонных закупок угрожает будущим сделкам Киева - Bloomberg - 28.01.2025 Украина.ру
Отстранение главы агентства оборонных закупок угрожает будущим сделкам Киева - Bloomberg
Отстранение от работы директора агентства оборонных закупок Минобороны Украины Марины Безруковой может поставить под угрозу будущие оружейные контракты. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на депутата Рады Анастасию Радину
2025-01-28T10:57
2025-01-28T10:57
новости
украина
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рада
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"Неопределенность относительно отстранения (Безруковой - ред.) может поставить под угрозу будущие оружейные контракты и повлиять на готовность иностранных производителей оружия заключать новые сделки с Украиной", - говорится в материале.По словам депутата, для подписания таких контрактов должен быть чиновник, наделенный соответствующими полномочиями.По данным агентства, решение главы Минобороны Украины Рустема Умерова в отношении Безруковой стало шоком для высокопоставленных чиновников, поскольку контракт с ней был продлен наблюдательным советом агентства 23 января. Как утверждает Радина, Умеров не имел законного права отменить это решение.На прошлой неделе Умеров заявил, что подал в Кабмин представление об увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова, также он сообщил, что не будет продлевать контракт с руководителем агентства оборонных закупок Мариной Безруковой из-за провала в обеспечении ВСУ. Минобороны Украины на фоне коррупционных скандалов в январе прошлого года назначило Безрукову руководителем агентства оборонных закупок. Клименков был назначен заместителем главы минобороны Украины в октябре 2023 года.В понедельник общественная организация "Центр противодействия коррупции" сообщила, что на Украине в отношении Умерова заведено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении властью.О вмешательстве Запада в конфликт - в материале "Западу плевать, если всю Украину расшибут в лепешку": Брутер назвал формулу поведения кураторов Киева на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, запад, рустем умеров, рада, кабмин
Новости, Украина, Киев, Запад, Рустем Умеров, Рада, Кабмин

Отстранение главы агентства оборонных закупок угрожает будущим сделкам Киева - Bloomberg

10:57 28.01.2025
 
© dan-news.infoВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
© dan-news.info
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Отстранение от работы директора агентства оборонных закупок Минобороны Украины Марины Безруковой может поставить под угрозу будущие оружейные контракты. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на депутата Рады Анастасию Радину
"Неопределенность относительно отстранения (Безруковой - ред.) может поставить под угрозу будущие оружейные контракты и повлиять на готовность иностранных производителей оружия заключать новые сделки с Украиной", - говорится в материале.
По словам депутата, для подписания таких контрактов должен быть чиновник, наделенный соответствующими полномочиями.
По данным агентства, решение главы Минобороны Украины Рустема Умерова в отношении Безруковой стало шоком для высокопоставленных чиновников, поскольку контракт с ней был продлен наблюдательным советом агентства 23 января. Как утверждает Радина, Умеров не имел законного права отменить это решение.
На прошлой неделе Умеров заявил, что подал в Кабмин представление об увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова, также он сообщил, что не будет продлевать контракт с руководителем агентства оборонных закупок Мариной Безруковой из-за провала в обеспечении ВСУ.
Минобороны Украины на фоне коррупционных скандалов в январе прошлого года назначило Безрукову руководителем агентства оборонных закупок. Клименков был назначен заместителем главы минобороны Украины в октябре 2023 года.
В понедельник общественная организация "Центр противодействия коррупции" сообщила, что на Украине в отношении Умерова заведено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении властью.
О вмешательстве Запада в конфликт - в материале "Западу плевать, если всю Украину расшибут в лепешку": Брутер назвал формулу поведения кураторов Киева на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаКиевЗападРустем УмеровРадаКабмин
 
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