Юрий Кнутов: после Великой Новоселки ВС РФ смогут выйти к Днепру и разрезать надвое группировку ВСУ - 29.01.2025 Украина.ру
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Юрий Кнутов: после Великой Новоселки ВС РФ смогут выйти к Днепру и разрезать надвое группировку ВСУ
Юрий Кнутов: после Великой Новоселки ВС РФ смогут выйти к Днепру и разрезать надвое группировку ВСУ - 29.01.2025 Украина.ру
Юрий Кнутов: после Великой Новоселки ВС РФ смогут выйти к Днепру и разрезать надвое группировку ВСУ
Освобождение Великой Новоселки дает возможность ВС РФ выйти к Днепру, выше Днепропетровска, рассекая на две части группировку ВСУ. Логистика между северной и южной частью группировки будет нарушена, снабжение станет возможно только через мосты через Днепр. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов
2025-01-29T05:00
2025-01-29T05:00
новости
днепр
россия
днепропетровск
юрий кнутов
покровск/красноармейск
днепр (река)
запорожье
сво
наступление
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Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что российские войска взяли под контроль поселок Великая Новоселка в ДНР.Утрата Великой Новоселки — это серьезная потеря для Украины. Тем более в 2023 году Времевский выступ как раз и образовался за счет того, что ВСУ удалось захватить Времевку и Великую Новоселку. Они очень козыряли этой "пирровой победой", отметил эксперт.Великая Новоселка дает ВС РФ возможность движения в сторону Покровска (Красноармейск). Но основное направление — это Днепропетровская область и, возможно, на запад в сторону Запорожской области, добавил он.Логистика между северной и южной частью группировки ВСУ будет нарушена, их снабжение станет возможно только через мосты через Днепр. И то, что южная часть украинских войск будет отрезана, будет означать большие проблемы для тех сил, которые защищают Днепропетровск и Запорожье, отметил эксперт.Так что Великая Новоселка, хотя и небольшой населенный пункт, но если это и не ворота, то перекресток дорог, которые приведут к оперативному успеху, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале Военный эксперт Борис Рожин: Россия после Великой Новоселки сбросит ВСУ с трассы "Запорожье-Донецк".
https://ukraina.ru/20250128/1060634612.html
днепр
россия
днепропетровск
покровск/красноармейск
днепр (река)
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новости, днепр, россия, днепропетровск, юрий кнутов, покровск/красноармейск, днепр (река), запорожье, сво, наступление, спецоперация, детали, логистика
Новости, Днепр, Россия, Днепропетровск, Юрий Кнутов, Покровск/Красноармейск, Днепр (река), Запорожье, СВО, наступление, Спецоперация, детали, логистика

Юрий Кнутов: после Великой Новоселки ВС РФ смогут выйти к Днепру и разрезать надвое группировку ВСУ

05:00 29.01.2025
 
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Освобождение Великой Новоселки дает возможность ВС РФ выйти к Днепру, выше Днепропетровска, рассекая на две части группировку ВСУ. Логистика между северной и южной частью группировки будет нарушена, снабжение станет возможно только через мосты через Днепр. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов
Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что российские войска взяли под контроль поселок Великая Новоселка в ДНР.
Утрата Великой Новоселки — это серьезная потеря для Украины. Тем более в 2023 году Времевский выступ как раз и образовался за счет того, что ВСУ удалось захватить Времевку и Великую Новоселку. Они очень козыряли этой "пирровой победой", отметил эксперт.
Великая Новоселка дает ВС РФ возможность движения в сторону Покровска (Красноармейск). Но основное направление — это Днепропетровская область и, возможно, на запад в сторону Запорожской области, добавил он.

"Мы не обязательно должны идти на сам город Днепропетровск, но мы можем выйти к Днепру, выше Днепропетровска, то тем самым рассекая украинскую группировку на две части. Откроется возможность работать в этом направлении", — подчеркнул Кнутов.

Логистика между северной и южной частью группировки ВСУ будет нарушена, их снабжение станет возможно только через мосты через Днепр. И то, что южная часть украинских войск будет отрезана, будет означать большие проблемы для тех сил, которые защищают Днепропетровск и Запорожье, отметил эксперт.
Так что Великая Новоселка, хотя и небольшой населенный пункт, но если это и не ворота, то перекресток дорог, которые приведут к оперативному успеху, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Юрия Кнутова: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале Военный эксперт Борис Рожин: Россия после Великой Новоселки сбросит ВСУ с трассы "Запорожье-Донецк".
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