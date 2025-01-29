https://ukraina.ru/20250129/1060635689.html

Юрий Кнутов: после Великой Новоселки ВС РФ смогут выйти к Днепру и разрезать надвое группировку ВСУ

Юрий Кнутов: после Великой Новоселки ВС РФ смогут выйти к Днепру и разрезать надвое группировку ВСУ - 29.01.2025 Украина.ру

Юрий Кнутов: после Великой Новоселки ВС РФ смогут выйти к Днепру и разрезать надвое группировку ВСУ

Освобождение Великой Новоселки дает возможность ВС РФ выйти к Днепру, выше Днепропетровска, рассекая на две части группировку ВСУ. Логистика между северной и южной частью группировки будет нарушена, снабжение станет возможно только через мосты через Днепр. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов

2025-01-29T05:00

2025-01-29T05:00

2025-01-29T05:00

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днепр

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днепропетровск

юрий кнутов

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днепр (река)

запорожье

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Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что российские войска взяли под контроль поселок Великая Новоселка в ДНР.Утрата Великой Новоселки — это серьезная потеря для Украины. Тем более в 2023 году Времевский выступ как раз и образовался за счет того, что ВСУ удалось захватить Времевку и Великую Новоселку. Они очень козыряли этой "пирровой победой", отметил эксперт.Великая Новоселка дает ВС РФ возможность движения в сторону Покровска (Красноармейск). Но основное направление — это Днепропетровская область и, возможно, на запад в сторону Запорожской области, добавил он.Логистика между северной и южной частью группировки ВСУ будет нарушена, их снабжение станет возможно только через мосты через Днепр. И то, что южная часть украинских войск будет отрезана, будет означать большие проблемы для тех сил, которые защищают Днепропетровск и Запорожье, отметил эксперт.Так что Великая Новоселка, хотя и небольшой населенный пункт, но если это и не ворота, то перекресток дорог, которые приведут к оперативному успеху, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале Военный эксперт Борис Рожин: Россия после Великой Новоселки сбросит ВСУ с трассы "Запорожье-Донецк".

https://ukraina.ru/20250128/1060634612.html

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