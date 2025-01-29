Юрий Кнутов: после Великой Новоселки ВС РФ смогут выйти к Днепру и разрезать надвое группировку ВСУ
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВыход снайперской группы Аида спецназа "Ахмат" на задание
Освобождение Великой Новоселки дает возможность ВС РФ выйти к Днепру, выше Днепропетровска, рассекая на две части группировку ВСУ. Логистика между северной и южной частью группировки будет нарушена, снабжение станет возможно только через мосты через Днепр. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов
Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что российские войска взяли под контроль поселок Великая Новоселка в ДНР.
Утрата Великой Новоселки — это серьезная потеря для Украины. Тем более в 2023 году Времевский выступ как раз и образовался за счет того, что ВСУ удалось захватить Времевку и Великую Новоселку. Они очень козыряли этой "пирровой победой", отметил эксперт.
Великая Новоселка дает ВС РФ возможность движения в сторону Покровска (Красноармейск). Но основное направление — это Днепропетровская область и, возможно, на запад в сторону Запорожской области, добавил он.
"Мы не обязательно должны идти на сам город Днепропетровск, но мы можем выйти к Днепру, выше Днепропетровска, то тем самым рассекая украинскую группировку на две части. Откроется возможность работать в этом направлении", — подчеркнул Кнутов.
Логистика между северной и южной частью группировки ВСУ будет нарушена, их снабжение станет возможно только через мосты через Днепр. И то, что южная часть украинских войск будет отрезана, будет означать большие проблемы для тех сил, которые защищают Днепропетровск и Запорожье, отметил эксперт.
Так что Великая Новоселка, хотя и небольшой населенный пункт, но если это и не ворота, то перекресток дорог, которые приведут к оперативному успеху, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Юрия Кнутова: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале Военный эксперт Борис Рожин: Россия после Великой Новоселки сбросит ВСУ с трассы "Запорожье-Донецк".