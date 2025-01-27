https://ukraina.ru/20250127/1060607180.html
Военный эксперт Борис Рожин: Россия после Великой Новоселки сбросит ВСУ с трассы "Запорожье-Донецк"
Военный эксперт Борис Рожин: Россия после Великой Новоселки сбросит ВСУ с трассы "Запорожье-Донецк" - 27.01.2025 Украина.ру
Военный эксперт Борис Рожин: Россия после Великой Новоселки сбросит ВСУ с трассы "Запорожье-Донецк"
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-01-27T17:47
2025-01-27T17:47
2025-01-27T17:47
эксклюзив
спецоперация
россия
запорожская область
андрей белоусов
вооруженные силы украины
донецк
запорожье
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Восток" в связи с освобождением Великой Новоселки – важного опорного пункта ВСУ на границе ДНР и Запорожской области, откуда противник начинал контрнаступ летом 2024 года.Российское командование избегало лобового штурма Великой Новоселки, предпочитая, как в случае с Угледаром и Селидово, продавливать фланги и создавать полукотел, из которого ВСУ могли выйти только с огромными потерями. В случае с Великой Новоселкой произошло то же самое: противник в какой-то момент начал выводить наиболее боеготовые части, оставляя на мясо тероборону, которую заведомо списали.После того, мы на финальном этапе разрезали на две части гарнизон Великой Новоселки, организованное сопротивление в этом поселке городского типа (ПГТ) практически рухнуло, и он перешел под наш контроль. Наши бойцы там ходят спокойно, даже салют вечером запустили.Там еще остается какое-то количество мирных жителей. В ближайшее время мы начнем раздавать им гуманитарку. Пока ПГТ еще остается под огневым контролем артиллерии и дронов ВСУ, но постепенно будет обживаться и становиться опорной точкой для нашего будущего наступления.Взятие Великой Новоселки – это серьезный удар по киевскому режиму. Противник потерял не только прочные оборонительные позиции, но и важный логистический узел, через который проходит много дорог. Сейчас она выпала из снабженческой сети Украины. А за Великой Новоселкой начинаются поля с малым количеством индустриальной застройки, что дает нашим войскам наступление на линию "Покровское-Великомихайловка-Богатырь", которая находится на трассе "Запорожье-Донецк".У ВСУ там есть подготовленные оборонительные позиции. Но они не столь мощные, чем в районе Угледара и Великой Новоселки.
https://ukraina.ru/20220717/1036508935.html
https://ukraina.ru/20250123/1060510524.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, спецоперация, россия, запорожская область, андрей белоусов, вооруженные силы украины, донецк, запорожье
Эксклюзив, Спецоперация, Россия, Запорожская область, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Донецк, Запорожье
Военный эксперт Борис Рожин: Россия после Великой Новоселки сбросит ВСУ с трассы "Запорожье-Донецк"
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Восток" в связи с освобождением Великой Новоселки – важного опорного пункта ВСУ на границе ДНР и Запорожской области, откуда противник начинал контрнаступ летом 2024 года.
Российское командование избегало лобового штурма Великой Новоселки, предпочитая, как в случае с Угледаром и Селидово, продавливать фланги и создавать полукотел, из которого ВСУ могли выйти только с огромными потерями. В случае с Великой Новоселкой произошло то же самое: противник в какой-то момент начал выводить наиболее боеготовые части, оставляя на мясо тероборону, которую заведомо списали.
После того, мы на финальном этапе разрезали на две части гарнизон Великой Новоселки, организованное сопротивление в этом поселке городского типа (ПГТ) практически рухнуло, и он перешел под наш контроль. Наши бойцы там ходят спокойно, даже салют вечером запустили.
Там еще остается какое-то количество мирных жителей. В ближайшее время мы начнем раздавать им гуманитарку. Пока ПГТ еще остается под огневым контролем артиллерии и дронов ВСУ, но постепенно будет обживаться и становиться опорной точкой для нашего будущего наступления.
Взятие Великой Новоселки – это серьезный удар по киевскому режиму. Противник потерял не только прочные оборонительные позиции, но и важный логистический узел, через который проходит много дорог. Сейчас она выпала из снабженческой сети Украины. А за Великой Новоселкой начинаются поля с малым количеством индустриальной застройки, что дает нашим войскам наступление на линию "Покровское-Великомихайловка-Богатырь", которая находится на трассе "Запорожье-Донецк".
У ВСУ там есть подготовленные оборонительные позиции. Но они не столь мощные, чем в районе Угледара и Великой Новоселки.