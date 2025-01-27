https://ukraina.ru/20250127/1060607180.html

Военный эксперт Борис Рожин: Россия после Великой Новоселки сбросит ВСУ с трассы "Запорожье-Донецк"

Военный эксперт Борис Рожин: Россия после Великой Новоселки сбросит ВСУ с трассы "Запорожье-Донецк" - 27.01.2025 Украина.ру

Военный эксперт Борис Рожин: Россия после Великой Новоселки сбросит ВСУ с трассы "Запорожье-Донецк"

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-01-27T17:47

2025-01-27T17:47

2025-01-27T17:47

эксклюзив

спецоперация

россия

запорожская область

андрей белоусов

вооруженные силы украины

донецк

запорожье

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Восток" в связи с освобождением Великой Новоселки – важного опорного пункта ВСУ на границе ДНР и Запорожской области, откуда противник начинал контрнаступ летом 2024 года.Российское командование избегало лобового штурма Великой Новоселки, предпочитая, как в случае с Угледаром и Селидово, продавливать фланги и создавать полукотел, из которого ВСУ могли выйти только с огромными потерями. В случае с Великой Новоселкой произошло то же самое: противник в какой-то момент начал выводить наиболее боеготовые части, оставляя на мясо тероборону, которую заведомо списали.После того, мы на финальном этапе разрезали на две части гарнизон Великой Новоселки, организованное сопротивление в этом поселке городского типа (ПГТ) практически рухнуло, и он перешел под наш контроль. Наши бойцы там ходят спокойно, даже салют вечером запустили.Там еще остается какое-то количество мирных жителей. В ближайшее время мы начнем раздавать им гуманитарку. Пока ПГТ еще остается под огневым контролем артиллерии и дронов ВСУ, но постепенно будет обживаться и становиться опорной точкой для нашего будущего наступления.Взятие Великой Новоселки – это серьезный удар по киевскому режиму. Противник потерял не только прочные оборонительные позиции, но и важный логистический узел, через который проходит много дорог. Сейчас она выпала из снабженческой сети Украины. А за Великой Новоселкой начинаются поля с малым количеством индустриальной застройки, что дает нашим войскам наступление на линию "Покровское-Великомихайловка-Богатырь", которая находится на трассе "Запорожье-Донецк".У ВСУ там есть подготовленные оборонительные позиции. Но они не столь мощные, чем в районе Угледара и Великой Новоселки.

https://ukraina.ru/20220717/1036508935.html

https://ukraina.ru/20250123/1060510524.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, россия, запорожская область, андрей белоусов, вооруженные силы украины, донецк, запорожье