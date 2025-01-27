Военный эксперт Борис Рожин: Россия после Великой Новоселки сбросит ВСУ с трассы "Запорожье-Донецк" - 27.01.2025 Украина.ру
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Военный эксперт Борис Рожин: Россия после Великой Новоселки сбросит ВСУ с трассы "Запорожье-Донецк"
Военный эксперт Борис Рожин: Россия после Великой Новоселки сбросит ВСУ с трассы "Запорожье-Донецк" - 27.01.2025 Украина.ру
Военный эксперт Борис Рожин: Россия после Великой Новоселки сбросит ВСУ с трассы "Запорожье-Донецк"
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-01-27T17:47
2025-01-27T17:47
эксклюзив
спецоперация
россия
запорожская область
андрей белоусов
вооруженные силы украины
донецк
запорожье
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Восток" в связи с освобождением Великой Новоселки – важного опорного пункта ВСУ на границе ДНР и Запорожской области, откуда противник начинал контрнаступ летом 2024 года.Российское командование избегало лобового штурма Великой Новоселки, предпочитая, как в случае с Угледаром и Селидово, продавливать фланги и создавать полукотел, из которого ВСУ могли выйти только с огромными потерями. В случае с Великой Новоселкой произошло то же самое: противник в какой-то момент начал выводить наиболее боеготовые части, оставляя на мясо тероборону, которую заведомо списали.После того, мы на финальном этапе разрезали на две части гарнизон Великой Новоселки, организованное сопротивление в этом поселке городского типа (ПГТ) практически рухнуло, и он перешел под наш контроль. Наши бойцы там ходят спокойно, даже салют вечером запустили.Там еще остается какое-то количество мирных жителей. В ближайшее время мы начнем раздавать им гуманитарку. Пока ПГТ еще остается под огневым контролем артиллерии и дронов ВСУ, но постепенно будет обживаться и становиться опорной точкой для нашего будущего наступления.Взятие Великой Новоселки – это серьезный удар по киевскому режиму. Противник потерял не только прочные оборонительные позиции, но и важный логистический узел, через который проходит много дорог. Сейчас она выпала из снабженческой сети Украины. А за Великой Новоселкой начинаются поля с малым количеством индустриальной застройки, что дает нашим войскам наступление на линию "Покровское-Великомихайловка-Богатырь", которая находится на трассе "Запорожье-Донецк".У ВСУ там есть подготовленные оборонительные позиции. Но они не столь мощные, чем в районе Угледара и Великой Новоселки.
https://ukraina.ru/20220717/1036508935.html
https://ukraina.ru/20250123/1060510524.html
россия
запорожская область
донецк
запорожье
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
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Украина.ру
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4.7
96
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, россия, запорожская область, андрей белоусов, вооруженные силы украины, донецк, запорожье
Эксклюзив, Спецоперация, Россия, Запорожская область, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Донецк, Запорожье

Военный эксперт Борис Рожин: Россия после Великой Новоселки сбросит ВСУ с трассы "Запорожье-Донецк"

17:47 27.01.2025
 
© Украина.ру / serafima091999Борис Рожин (СВО)
Борис Рожин (СВО) - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Украина.ру / serafima091999
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Восток" в связи с освобождением Великой Новоселки – важного опорного пункта ВСУ на границе ДНР и Запорожской области, откуда противник начинал контрнаступ летом 2024 года.
Борис Рожин интервью
17 июля 2022, 11:38
Борис Рожин: Кто онЭксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonelcassad
Российское командование избегало лобового штурма Великой Новоселки, предпочитая, как в случае с Угледаром и Селидово, продавливать фланги и создавать полукотел, из которого ВСУ могли выйти только с огромными потерями. В случае с Великой Новоселкой произошло то же самое: противник в какой-то момент начал выводить наиболее боеготовые части, оставляя на мясо тероборону, которую заведомо списали.
После того, мы на финальном этапе разрезали на две части гарнизон Великой Новоселки, организованное сопротивление в этом поселке городского типа (ПГТ) практически рухнуло, и он перешел под наш контроль. Наши бойцы там ходят спокойно, даже салют вечером запустили.
Там еще остается какое-то количество мирных жителей. В ближайшее время мы начнем раздавать им гуманитарку. Пока ПГТ еще остается под огневым контролем артиллерии и дронов ВСУ, но постепенно будет обживаться и становиться опорной точкой для нашего будущего наступления.
Взятие Великой Новоселки – это серьезный удар по киевскому режиму. Противник потерял не только прочные оборонительные позиции, но и важный логистический узел, через который проходит много дорог. Сейчас она выпала из снабженческой сети Украины. А за Великой Новоселкой начинаются поля с малым количеством индустриальной застройки, что дает нашим войскам наступление на линию "Покровское-Великомихайловка-Богатырь", которая находится на трассе "Запорожье-Донецк".
У ВСУ там есть подготовленные оборонительные позиции. Но они не столь мощные, чем в районе Угледара и Великой Новоселки.
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Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
23 января, 17:23
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Курском накрыли ВСУ огнем, чтобы лишить Зеленского "газового козыря"Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
 
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