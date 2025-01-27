https://ukraina.ru/20250127/1060610038.html

Юрий Кнутов: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года

Юрий Кнутов: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года - 27.01.2025 Украина.ру

Юрий Кнутов: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года

На правом берегу Днепра украинская армия создала серьёзные укрепления, а переправа и захват плацдарма всегда чреваты большими потерями. Великая Новосёлка при движении на запад позволяет выйти в Гуляйполе и в тыл группировке ВСУ, которая обороняет правый берег Днепра. Это перспективное направление, но это разговор не завтрашнего дня.

2025-01-27T19:55

2025-01-27T19:55

2025-01-27T19:56

интервью

днепр

днепропетровск

донецкая народная республика

владимир зеленский

юрий кнутов

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.- Юрий Альбертович, накануне Минобороны сообщило, что российские войска взяли под контроль поселок Великая Новоселка в ДНР. Какое значение имеет освобождение этого населенного пункта?- Великая Новоселка играла важную роль в логистике украинских войск. Кроме того, этот населенный пункт занимает стратегическое положение, потому что позволяет двигаться в разных направлениях. То есть у наших войск появляется возможность выхода в Днепропетровскую область, в тыл Запорожской области.На правом берегу Днепра украинская армия создала серьёзные укрепления, а переправа и захват плацдарма всегда чреваты большими потерями. Великая Новосёлка при движении на запад или на юго-запад позволяет выйти в Гуляйполе и в тыл группировке ВСУ, которая обороняет правый берег Днепра. Это перспективное направление, но это разговор не завтрашнего дня.Есть возможность и движения в сторону Покровска (Красноармейск). Но я полагаю, что основное направление — это Днепропетровская область и, возможно, на запад в сторону Запорожской области.Так что утрата Великой Новоселки — это серьезная потеря для Украины. Тем более в 2023 году Времевский выступ как раз и образовался за счет того, что ВСУ удалось захватить Времевку и Великую Новоселку. Они очень козыряли этой победой, которая оказалась пирровой.- Что будет означать для ВСУ прорыв наших войск в Днепропетровскую область?- Не обязательно мы должны идти на сам город Днепропетровск, но мы можем выйти к Днепру, выше Днепропетровска, то тем самым рассекаем украинскую группировку на две части.Логистика между северной и южной частью этой группировки будет нарушена, их снабжение станет возможно только через мосты через Днепр. И то, что южная часть украинских войск будет отрезана, будет означать большие проблемы для тех сил, которые защищают Днепропетровск и Запорожье.Откроется возможность работать в этом направлении. Буквально неделю назад помощник президента Николай Патрушев сказал, что нам будет необходимо защищать русскоязычное население в Харькове, Днепропетровске, Одессе и Николаеве. Так что Великая Новоселка, хотя и небольшой населенный пункт, но если это и не ворота, то перекресток дорог, которые приведут к оперативному успеху.- Повлияет ли успех на этом направлении на ситуации в северной части ДНР?- Покровское направление ключевую роль играет в этом смысле. В Покровской агломерации наши войска используют тактику Жукова, которую он использовал в 1939 году на Халхин-Голе, когда Красная Армия наносила удары в стыки японских войск. А для того, чтобы противник не перебрасывал с фронта силы для ликвидации прорывов, наносился лобовой удар. Эта стратегия сопрягается с дополнительными потерями, но всегда гарантирует успех.Сейчас мы вернулись к этой тактике, возможно, это стоило сделать еще года два назад. Но не везде эту тактику можно применять. В Часов яре это невозможно сделать. Там приходится продвигаться в лоб, что мы и делаем долго и упорно. Но вероятность освобождения Часов Яра в ближайшие месяц-два просматривается неплохо.Часов Яр — это ключ уже к Славянско-Краматорской агломерации. Он находится на высотах, что позволит держать эту агломерацию на прицеле, что облегчит ее освобождение.Покровск мы обходим с юга и даже с юго-запада. Не исключено, что наши части пройдут еще дальше, и у них появится возможность двигаться к Покровску с запада на восток. То есть мы создаем обратный фронт. Оборонительных рубежей там у противника нет.- Зеленский, видимо, понимает, что потеря Великой Новоселки — это крупная неудача, поэтому на должность командующего группировкой "Хортица" на этом направлении назначил генерал-майора Драпатого, сняв его с Харьковского направления. На Украине его считают кризис-менеджером. Повысят ли кадровые перестановки боеспособность ВСУ на этом участке фронта?- За последние месяцы Зеленский меняет третьего или четвертого генерала. Это говорит о кадровой чехарде. По своим методам и демагогии он очень похож на Гитлера. Зеленский скопировал Восточный вал, города-крепости, вундерваффе. Пожарным Гитлера считался генерал Модель, но ему это не помогло. И Зеленскому не поможет.- Западных аналитиков тревожит наличие у нас зенитно-ракетного комплекса С-500 "Прометей". Его называют "убийцей пятого поколения", поскольку он был разработан для поражения американских истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.- Если мы неплохо справлялись с ATACMS и HIMARS с помощью С-350 "Витязь", С-400, С-300В4, то система нового поколения С-500 с задачами, с которыми вполне успешно справлялись перечисленные комплексы, будет справляться как с рядовыми целями.Возможности С-500 не только противосамолетные, но и противоракетные, а главное и противокосмические. Это пугает натовцев, поскольку их спутники не всегда занимаются задачами, которые заявлены при запуске. Когда запускается спутник в ООН в обязательном порядке подаются сведения, которые прописывают характер спутника и его задачи. Военные цели указываются крайне редко.Система С-500, по крайней мере, на полигонах показывает результаты, которые в мире никто не превзошел. Система уникальная, особенно в связи с тем, что часто звучат угрозы применения блоком НАТО ракет средней дальности, которые на боевое дежурство встанут только в 2026 году. Некоторые призывают применить тактическое ядерное оружие. С-500 — это тот меч, который может наказать любого противника.О ситуации в зоне СВО Военный эксперт Борис Рожин: Россия после Великой Новоселки сбросит ВСУ с трассы "Запорожье-Донецк"

https://ukraina.ru/20250127/1060599328.html

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