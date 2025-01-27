Юрий Кнутов: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года
19:55 27.01.2025 (обновлено: 19:56 27.01.2025)
На правом берегу Днепра украинская армия создала серьёзные укрепления, а переправа и захват плацдарма всегда чреваты большими потерями. Великая Новосёлка при движении на запад позволяет выйти в Гуляйполе и в тыл группировке ВСУ, которая обороняет правый берег Днепра. Это перспективное направление, но это разговор не завтрашнего дня.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
- Юрий Альбертович, накануне Минобороны сообщило, что российские войска взяли под контроль поселок Великая Новоселка в ДНР. Какое значение имеет освобождение этого населенного пункта?
- Великая Новоселка играла важную роль в логистике украинских войск. Кроме того, этот населенный пункт занимает стратегическое положение, потому что позволяет двигаться в разных направлениях. То есть у наших войск появляется возможность выхода в Днепропетровскую область, в тыл Запорожской области.
На правом берегу Днепра украинская армия создала серьёзные укрепления, а переправа и захват плацдарма всегда чреваты большими потерями. Великая Новосёлка при движении на запад или на юго-запад позволяет выйти в Гуляйполе и в тыл группировке ВСУ, которая обороняет правый берег Днепра. Это перспективное направление, но это разговор не завтрашнего дня.
Есть возможность и движения в сторону Покровска (Красноармейск). Но я полагаю, что основное направление — это Днепропетровская область и, возможно, на запад в сторону Запорожской области.
Так что утрата Великой Новоселки — это серьезная потеря для Украины. Тем более в 2023 году Времевский выступ как раз и образовался за счет того, что ВСУ удалось захватить Времевку и Великую Новоселку. Они очень козыряли этой победой, которая оказалась пирровой.
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- Что будет означать для ВСУ прорыв наших войск в Днепропетровскую область?
- Не обязательно мы должны идти на сам город Днепропетровск, но мы можем выйти к Днепру, выше Днепропетровска, то тем самым рассекаем украинскую группировку на две части.
Логистика между северной и южной частью этой группировки будет нарушена, их снабжение станет возможно только через мосты через Днепр. И то, что южная часть украинских войск будет отрезана, будет означать большие проблемы для тех сил, которые защищают Днепропетровск и Запорожье.
Откроется возможность работать в этом направлении. Буквально неделю назад помощник президента Николай Патрушев сказал, что нам будет необходимо защищать русскоязычное население в Харькове, Днепропетровске, Одессе и Николаеве. Так что Великая Новоселка, хотя и небольшой населенный пункт, но если это и не ворота, то перекресток дорог, которые приведут к оперативному успеху.
- Повлияет ли успех на этом направлении на ситуации в северной части ДНР?
- Покровское направление ключевую роль играет в этом смысле. В Покровской агломерации наши войска используют тактику Жукова, которую он использовал в 1939 году на Халхин-Голе, когда Красная Армия наносила удары в стыки японских войск. А для того, чтобы противник не перебрасывал с фронта силы для ликвидации прорывов, наносился лобовой удар. Эта стратегия сопрягается с дополнительными потерями, но всегда гарантирует успех.
Сейчас мы вернулись к этой тактике, возможно, это стоило сделать еще года два назад. Но не везде эту тактику можно применять. В Часов яре это невозможно сделать. Там приходится продвигаться в лоб, что мы и делаем долго и упорно. Но вероятность освобождения Часов Яра в ближайшие месяц-два просматривается неплохо.
Часов Яр — это ключ уже к Славянско-Краматорской агломерации. Он находится на высотах, что позволит держать эту агломерацию на прицеле, что облегчит ее освобождение.
Покровск мы обходим с юга и даже с юго-запада. Не исключено, что наши части пройдут еще дальше, и у них появится возможность двигаться к Покровску с запада на восток. То есть мы создаем обратный фронт. Оборонительных рубежей там у противника нет.
- Зеленский, видимо, понимает, что потеря Великой Новоселки — это крупная неудача, поэтому на должность командующего группировкой "Хортица" на этом направлении назначил генерал-майора Драпатого, сняв его с Харьковского направления. На Украине его считают кризис-менеджером. Повысят ли кадровые перестановки боеспособность ВСУ на этом участке фронта?
- За последние месяцы Зеленский меняет третьего или четвертого генерала. Это говорит о кадровой чехарде. По своим методам и демагогии он очень похож на Гитлера. Зеленский скопировал Восточный вал, города-крепости, вундерваффе. Пожарным Гитлера считался генерал Модель, но ему это не помогло. И Зеленскому не поможет.
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