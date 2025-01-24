https://ukraina.ru/20250124/1060529796.html

Администрация США не хочет участвовать в восстановлении Украины - Bloomberg

Администрация США не хочет участвовать в восстановлении Украины - Bloomberg - 24.01.2025 Украина.ру

Администрация США не хочет участвовать в восстановлении Украины - Bloomberg

Новая администрация США на государственном уровне не хочет участвовать в восстановлении Украины, передает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного дипломата

2025-01-24T11:00

2025-01-24T11:00

2025-01-24T11:30

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"Команда президента (США Дональда Трампа - ред.) дала понять, что новая администрация США не намерена напрямую участвовать в украинском восстановлении, это то, что они предложили частному сектору взять на себя", - говорится в материале.Прошлым летом Всемирный банк оценивал, что Украине нанесен ущерб на сумму 486 миллиардов долларов. При этом в МВФ заявляли, что оценка Всемирного банка по затратам на восстановление устарела.Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что для восстановления Украине нужно 10-30 миллиардов ежегодных инвестиций в течение следующих 10 лет.Подробнее о вмешательстве США в конфликт - в материале США фанатично пытаются продлить конфликт на Украине как можно дольше - сенатор Пушков на сайте Украина.ру.

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новости, сша, украина, дональд трамп, денис шмыгаль, алексей пушков, всемирный банк, мвф