https://ukraina.ru/20250124/1060529796.html
Администрация США не хочет участвовать в восстановлении Украины - Bloomberg
Администрация США не хочет участвовать в восстановлении Украины - Bloomberg - 24.01.2025 Украина.ру
Администрация США не хочет участвовать в восстановлении Украины - Bloomberg
Новая администрация США на государственном уровне не хочет участвовать в восстановлении Украины, передает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного дипломата
2025-01-24T11:00
2025-01-24T11:00
2025-01-24T11:30
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всемирный банк
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"Команда президента (США Дональда Трампа - ред.) дала понять, что новая администрация США не намерена напрямую участвовать в украинском восстановлении, это то, что они предложили частному сектору взять на себя", - говорится в материале.Прошлым летом Всемирный банк оценивал, что Украине нанесен ущерб на сумму 486 миллиардов долларов. При этом в МВФ заявляли, что оценка Всемирного банка по затратам на восстановление устарела.Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что для восстановления Украине нужно 10-30 миллиардов ежегодных инвестиций в течение следующих 10 лет.Подробнее о вмешательстве США в конфликт - в материале США фанатично пытаются продлить конфликт на Украине как можно дольше - сенатор Пушков на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, дональд трамп, денис шмыгаль, алексей пушков, всемирный банк, мвф
Новости, США, Украина, Дональд Трамп, Денис Шмыгаль, Алексей Пушков, Всемирный банк, МВФ
Администрация США не хочет участвовать в восстановлении Украины - Bloomberg
11:00 24.01.2025 (обновлено: 11:30 24.01.2025)
Новая администрация США на государственном уровне не хочет участвовать в восстановлении Украины, передает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного дипломата