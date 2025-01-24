Администрация США не хочет участвовать в восстановлении Украины - Bloomberg - 24.01.2025 Украина.ру
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Администрация США не хочет участвовать в восстановлении Украины - Bloomberg
Администрация США не хочет участвовать в восстановлении Украины - Bloomberg - 24.01.2025 Украина.ру
Администрация США не хочет участвовать в восстановлении Украины - Bloomberg
Новая администрация США на государственном уровне не хочет участвовать в восстановлении Украины, передает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного дипломата
2025-01-24T11:00
2025-01-24T11:30
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всемирный банк
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"Команда президента (США Дональда Трампа - ред.) дала понять, что новая администрация США не намерена напрямую участвовать в украинском восстановлении, это то, что они предложили частному сектору взять на себя", - говорится в материале.Прошлым летом Всемирный банк оценивал, что Украине нанесен ущерб на сумму 486 миллиардов долларов. При этом в МВФ заявляли, что оценка Всемирного банка по затратам на восстановление устарела.Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что для восстановления Украине нужно 10-30 миллиардов ежегодных инвестиций в течение следующих 10 лет.Подробнее о вмешательстве США в конфликт - в материале США фанатично пытаются продлить конфликт на Украине как можно дольше - сенатор Пушков на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, украина, дональд трамп, денис шмыгаль, алексей пушков, всемирный банк, мвф
Новости, США, Украина, Дональд Трамп, Денис Шмыгаль, Алексей Пушков, Всемирный банк, МВФ

Администрация США не хочет участвовать в восстановлении Украины - Bloomberg

11:00 24.01.2025 (обновлено: 11:30 24.01.2025)
 
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Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
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Новая администрация США на государственном уровне не хочет участвовать в восстановлении Украины, передает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного дипломата
"Команда президента (США Дональда Трампа - ред.) дала понять, что новая администрация США не намерена напрямую участвовать в украинском восстановлении, это то, что они предложили частному сектору взять на себя", - говорится в материале.
Прошлым летом Всемирный банк оценивал, что Украине нанесен ущерб на сумму 486 миллиардов долларов. При этом в МВФ заявляли, что оценка Всемирного банка по затратам на восстановление устарела.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что для восстановления Украине нужно 10-30 миллиардов ежегодных инвестиций в течение следующих 10 лет.
Подробнее о вмешательстве США в конфликт - в материале США фанатично пытаются продлить конфликт на Украине как можно дольше - сенатор Пушков на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАУкраинаДональд ТрампДенис ШмыгальАлексей ПушковВсемирный банкМВФ
 
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