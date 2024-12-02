США фанатично пытаются продлить конфликт на Украине как можно дольше - сенатор Пушков - 02.12.2024 Украина.ру
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США фанатично пытаются продлить конфликт на Украине как можно дольше - сенатор Пушков
США фанатично пытаются продлить конфликт на Украине как можно дольше - сенатор Пушков - 02.12.2024 Украина.ру
США фанатично пытаются продлить конфликт на Украине как можно дольше - сенатор Пушков
Заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о готовности обеспечивать Киев всеми возможными ресурсами для усиления его позиций на поле боя говорит о фанатичном желании США продлить конфликт на Украине как можно дольше. Об этом заявил в своем телеграм-канале сенатор Алексей Пушков
2024-12-02T12:12
2024-12-02T12:43
новости
алексей пушков
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джейк салливан
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"Уходящая администрация (президента США Джо) Байдена из последних сил и из последних имеющихся у нее долларов пытается навредить России, да и Украине настолько, насколько это в ее силах. Заявление Салливана не отражает ничего, кроме бессмысленного упрямства, фанатичного желания как можно дольше продлить войну на Украине", - написал Пушков.По его словам, ни он, ни госсекретарь США Энтони Блинкен, ни глава Пентагона Ллойд Остин не запомнятся ничем, кроме того, что спровоцировали конфликт на Украине.Накануне Салливан в интервью телеканалу CNN заявил, что США в оставшиеся 50 дней работы администрации Байдена намерены предоставить Украине все возможные ресурсы для усиления её позиций на поле боя и за будущим столом переговоров.Подробнее о вмешательстве западных стран в конфликт - в материале "Это очень, очень опасно": Зеленский высказался об отправке контингента НАТО на Украину на сайте Украина.ру.
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новости, алексей пушков, сша, украина, киев, джейк салливан, джо байден, пентагон, нато
Новости, Алексей Пушков, США, Украина, Киев, Джейк Салливан, Джо Байден, Пентагон, НАТО

США фанатично пытаются продлить конфликт на Украине как можно дольше - сенатор Пушков

12:12 02.12.2024 (обновлено: 12:43 02.12.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о готовности обеспечивать Киев всеми возможными ресурсами для усиления его позиций на поле боя говорит о фанатичном желании США продлить конфликт на Украине как можно дольше. Об этом заявил в своем телеграм-канале сенатор Алексей Пушков
"Уходящая администрация (президента США Джо) Байдена из последних сил и из последних имеющихся у нее долларов пытается навредить России, да и Украине настолько, насколько это в ее силах. Заявление Салливана не отражает ничего, кроме бессмысленного упрямства, фанатичного желания как можно дольше продлить войну на Украине", - написал Пушков.
По его словам, ни он, ни госсекретарь США Энтони Блинкен, ни глава Пентагона Ллойд Остин не запомнятся ничем, кроме того, что спровоцировали конфликт на Украине.
"Отказавшись в конце 2021 - начале 2022 года вести переговоры с Россией, а затем толкали Украину на все новые и новые жертвы, и под конец стали требовать от Киева гнать на фронт 18-летних. Больше в мировой политике они не сделали ничего. Так и уйдут с этим клеймом", - отметил Пушков.
Накануне Салливан в интервью телеканалу CNN заявил, что США в оставшиеся 50 дней работы администрации Байдена намерены предоставить Украине все возможные ресурсы для усиления её позиций на поле боя и за будущим столом переговоров.
Подробнее о вмешательстве западных стран в конфликт - в материале "Это очень, очень опасно": Зеленский высказался об отправке контингента НАТО на Украину на сайте Украина.ру.
 
НовостиАлексей ПушковСШАУкраинаКиевДжейк СалливанДжо БайденПентагонНАТО
 
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