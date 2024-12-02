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США фанатично пытаются продлить конфликт на Украине как можно дольше - сенатор Пушков

США фанатично пытаются продлить конфликт на Украине как можно дольше - сенатор Пушков - 02.12.2024 Украина.ру

США фанатично пытаются продлить конфликт на Украине как можно дольше - сенатор Пушков

Заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о готовности обеспечивать Киев всеми возможными ресурсами для усиления его позиций на поле боя говорит о фанатичном желании США продлить конфликт на Украине как можно дольше. Об этом заявил в своем телеграм-канале сенатор Алексей Пушков

2024-12-02T12:12

2024-12-02T12:12

2024-12-02T12:43

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"Уходящая администрация (президента США Джо) Байдена из последних сил и из последних имеющихся у нее долларов пытается навредить России, да и Украине настолько, насколько это в ее силах. Заявление Салливана не отражает ничего, кроме бессмысленного упрямства, фанатичного желания как можно дольше продлить войну на Украине", - написал Пушков.По его словам, ни он, ни госсекретарь США Энтони Блинкен, ни глава Пентагона Ллойд Остин не запомнятся ничем, кроме того, что спровоцировали конфликт на Украине.Накануне Салливан в интервью телеканалу CNN заявил, что США в оставшиеся 50 дней работы администрации Байдена намерены предоставить Украине все возможные ресурсы для усиления её позиций на поле боя и за будущим столом переговоров.Подробнее о вмешательстве западных стран в конфликт - в материале "Это очень, очень опасно": Зеленский высказался об отправке контингента НАТО на Украину на сайте Украина.ру.

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новости, алексей пушков, сша, украина, киев, джейк салливан, джо байден, пентагон, нато