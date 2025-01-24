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Действуют "ряженые" диверсанты ВСУ: Марочко рассказал переодетых в форму ВС РФ украинцах
Действуют "ряженые" диверсанты ВСУ: Марочко рассказал переодетых в форму ВС РФ украинцах - 24.01.2025 Украина.ру
Действуют "ряженые" диверсанты ВСУ: Марочко рассказал переодетых в форму ВС РФ украинцах
Разведчики армии России определили и ликвидировали диверсантов ВСУ, которые были одеты в форму образца ВС РФ. Это произошло в Кременских лесах Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 24 января в своем телеграм-канале сообщил военный эксперт Андрей Марочко
2025-01-24T10:14
2025-01-24T10:14
2025-01-24T10:14
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Он заявил, что в лесопосадке города Кременная на севере ЛНР средства объективного контроля выявили "ряженых" диверсантов — группу военнослужащих численностью 11 человек в форменной одежде российского образца.По его словам, в ходе стрелкового боя диверсанты отступили, понеся потери убитыми и ранеными.В пятницу, 24 января, Марочко также сообщил, что российские военные заняли ряд позиций ВСУ в лесах под Кременной и обнаружили там множество останков украинских солдат. Военный эксперт отметил, что это говорит о длительном отсутствии эвакуации со стороны украинского командования в данном районе.Также Главное за ночь 24 января Другие темы: ВС РФ взяли под контроль шахты в районе Котлино – Рогов
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новости, россия, лнр, кременная, вооруженные силы украины, вс рф, разведка, диверсанты
Новости, Россия, ЛНР, Кременная, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, разведка, диверсанты
Действуют "ряженые" диверсанты ВСУ: Марочко рассказал переодетых в форму ВС РФ украинцах
Разведчики армии России определили и ликвидировали диверсантов ВСУ, которые были одеты в форму образца ВС РФ. Это произошло в Кременских лесах Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 24 января в своем телеграм-канале сообщил военный эксперт Андрей Марочко
Он заявил, что в лесопосадке города Кременная на севере ЛНР средства объективного контроля выявили "ряженых" диверсантов — группу военнослужащих численностью 11 человек в форменной одежде российского образца.
"Идентифицировать группу, согласно боевой документации, не удалось, что вызвало сомнения ее принадлежности к подразделениям ВС РФ. Благодаря грамотным действиям опытной разведгруппы было установлено, что это украинская ДРГ, которая, переодевшись в форменную одежду российского образца, пыталась проникнуть на подконтрольную ВС РФ территорию", — рассказал Марочко.
По его словам, в ходе стрелкового боя диверсанты отступили, понеся потери убитыми и ранеными.
В пятницу, 24 января, Марочко также сообщил, что российские военные заняли ряд позиций ВСУ в лесах под Кременной и обнаружили там множество останков украинских солдат. Военный эксперт отметил, что это говорит о длительном отсутствии эвакуации со стороны украинского командования в данном районе.