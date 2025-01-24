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ВС РФ взяли под контроль шахты в районе Котлино – Рогов
ВС РФ взяли под контроль шахты в районе Котлино – Рогов - 24.01.2025 Украина.ру
ВС РФ взяли под контроль шахты в районе Котлино – Рогов
Российские войска продвинулись севернее и западнее села Котлино в ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
2025-01-24T07:56
2025-01-24T07:56
2025-01-24T07:56
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"Наши войска продвинулись севернее Котлино, взяв под контроль крупное сельхозпредприятие, а также новые шахты по добыче угля западнее населенного пункта", - сказал Рогов.Котлино находится юго-западнее Красноармейска (Покровска).Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ выбили противника из Котлино, заканчивается зачистка северной части села, также освобождена территория шахты №2.О других успехах ВС РФ - в материале Четыре танка, два склада и более 390 солдат ВСУ: Алехин рассказал о потерях врага в Курской области на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, донецкая народная республика, курская область, владимир рогов, геннадий алехин, общественная палата, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Курская область, Владимир Рогов, Геннадий Алехин, общественная палата, Вооруженные силы Украины
ВС РФ взяли под контроль шахты в районе Котлино – Рогов
Российские войска продвинулись севернее и западнее села Котлино в ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости