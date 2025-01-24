https://ukraina.ru/20250124/1060523608.html

ВС РФ взяли под контроль шахты в районе Котлино – Рогов

ВС РФ взяли под контроль шахты в районе Котлино – Рогов - 24.01.2025 Украина.ру

ВС РФ взяли под контроль шахты в районе Котлино – Рогов

Российские войска продвинулись севернее и западнее села Котлино в ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости

2025-01-24T07:56

2025-01-24T07:56

2025-01-24T07:56

новости

россия

донецкая народная республика

курская область

владимир рогов

геннадий алехин

общественная палата

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/19/1045644863_0:102:2903:1735_1920x0_80_0_0_8ed7c21f0c51e4d8ae1a78f53eff8c08.jpg

"Наши войска продвинулись севернее Котлино, взяв под контроль крупное сельхозпредприятие, а также новые шахты по добыче угля западнее населенного пункта", - сказал Рогов.Котлино находится юго-западнее Красноармейска (Покровска).Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ выбили противника из Котлино, заканчивается зачистка северной части села, также освобождена территория шахты №2.О других успехах ВС РФ - в материале Четыре танка, два склада и более 390 солдат ВСУ: Алехин рассказал о потерях врага в Курской области на сайте Украина.ру.

россия

донецкая народная республика

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, донецкая народная республика, курская область, владимир рогов, геннадий алехин, общественная палата, вооруженные силы украины