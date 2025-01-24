Главное за ночь 24 января - 24.01.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 24 января
Главное за ночь 24 января - 24.01.2025 Украина.ру
Главное за ночь 24 января
ВС РФ продолжили наносить удары по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Житомирской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Также... Украина.ру, 24.01.2025
2025-01-24T08:10
2025-01-24T08:25
новости
россия
андрей марочко
украина
черниговская область
владимир рогов
геннадий алехин
вооруженные силы украины
росавиация
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ВС РФ продолжили наносить удары по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Житомирской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Также многочисленные удары наносились в районе Киева, Староконстантинова и Львова.ПВО за прошедшую ночь уничтожила 121 украинский БПЛА: 37 – над Брянской областью, 20 – над Рязанской, 17 — над Курской, 17 — над Саратовской, семь — над Ростовской, шесть — над Московской, шесть — над Белгородской, три — над Воронежской, по два — над Тульской, Орловской и Липецкой областями, один — над Республикой Крым и один — над Москвой, — Минобороны РФ.ВСУ потеряли большой участок территории в Харьковской области - между населенными пунктами Двуречная и Новомлынск - в результате успехов ВС РФ, — военный эксперт Андрей Марочко.Часть гарнизона ВСУ в южной части пгт Великая Новоселка на западе ДНР попала в полное окружение. Шансов у них выйти нет. Они полностью отрезаны от основной части гарнизона, — Владимир Рогов.Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Казани, Нижнекамска, Самары и Уфы, — Росавиация. Ограничения также вводились в аэропортах Пензы, Саратова и Ульяновска, а, кроме того, в московских аэропортах, однако уже были сняты.О других успехах ВС РФ - в материале Четыре танка, два склада и более 390 солдат ВСУ: Алехин рассказал о потерях врага в Курской области на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, андрей марочко, украина, черниговская область, владимир рогов, геннадий алехин, вооруженные силы украины, росавиация
Новости, Россия, Андрей Марочко, Украина, Черниговская область, Владимир Рогов, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Росавиация

Главное за ночь 24 января

08:10 24.01.2025 (обновлено: 08:25 24.01.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ЦВО
Боевая работа пушки 2А36 Гиацинт-Б ЦВО - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ВС РФ продолжили наносить удары по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Житомирской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Также многочисленные удары наносились в районе Киева, Староконстантинова и Львова.
ПВО за прошедшую ночь уничтожила 121 украинский БПЛА: 37 – над Брянской областью, 20 – над Рязанской, 17 — над Курской, 17 — над Саратовской, семь — над Ростовской, шесть — над Московской, шесть — над Белгородской, три — над Воронежской, по два — над Тульской, Орловской и Липецкой областями, один — над Республикой Крым и один — над Москвой, — Минобороны РФ.
ВСУ потеряли большой участок территории в Харьковской области - между населенными пунктами Двуречная и Новомлынск - в результате успехов ВС РФ, — военный эксперт Андрей Марочко.
Часть гарнизона ВСУ в южной части пгт Великая Новоселка на западе ДНР попала в полное окружение. Шансов у них выйти нет. Они полностью отрезаны от основной части гарнизона, — Владимир Рогов.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Казани, Нижнекамска, Самары и Уфы, — Росавиация. Ограничения также вводились в аэропортах Пензы, Саратова и Ульяновска, а, кроме того, в московских аэропортах, однако уже были сняты.
О других успехах ВС РФ - в материале Четыре танка, два склада и более 390 солдат ВСУ: Алехин рассказал о потерях врага в Курской области на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияАндрей МарочкоУкраинаЧерниговская областьВладимир РоговГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныРосавиация
 
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