Главное за ночь 24 января
08:10 24.01.2025 (обновлено: 08:25 24.01.2025)
ВС РФ продолжили наносить удары по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Житомирской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Также многочисленные удары наносились в районе Киева, Староконстантинова и Львова.
ПВО за прошедшую ночь уничтожила 121 украинский БПЛА: 37 – над Брянской областью, 20 – над Рязанской, 17 — над Курской, 17 — над Саратовской, семь — над Ростовской, шесть — над Московской, шесть — над Белгородской, три — над Воронежской, по два — над Тульской, Орловской и Липецкой областями, один — над Республикой Крым и один — над Москвой, — Минобороны РФ.
ВСУ потеряли большой участок территории в Харьковской области - между населенными пунктами Двуречная и Новомлынск - в результате успехов ВС РФ, — военный эксперт Андрей Марочко.
Часть гарнизона ВСУ в южной части пгт Великая Новоселка на западе ДНР попала в полное окружение. Шансов у них выйти нет. Они полностью отрезаны от основной части гарнизона, — Владимир Рогов.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Казани, Нижнекамска, Самары и Уфы, — Росавиация. Ограничения также вводились в аэропортах Пензы, Саратова и Ульяновска, а, кроме того, в московских аэропортах, однако уже были сняты.
О других успехах ВС РФ - в материале Четыре танка, два склада и более 390 солдат ВСУ: Алехин рассказал о потерях врага в Курской области на сайте Украина.ру.