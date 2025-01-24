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Главное за ночь 24 января

Главное за ночь 24 января - 24.01.2025 Украина.ру

Главное за ночь 24 января

ВС РФ продолжили наносить удары по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Житомирской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Также... Украина.ру, 24.01.2025

2025-01-24T08:10

2025-01-24T08:10

2025-01-24T08:25

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ВС РФ продолжили наносить удары по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Житомирской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Также многочисленные удары наносились в районе Киева, Староконстантинова и Львова.ПВО за прошедшую ночь уничтожила 121 украинский БПЛА: 37 – над Брянской областью, 20 – над Рязанской, 17 — над Курской, 17 — над Саратовской, семь — над Ростовской, шесть — над Московской, шесть — над Белгородской, три — над Воронежской, по два — над Тульской, Орловской и Липецкой областями, один — над Республикой Крым и один — над Москвой, — Минобороны РФ.ВСУ потеряли большой участок территории в Харьковской области - между населенными пунктами Двуречная и Новомлынск - в результате успехов ВС РФ, — военный эксперт Андрей Марочко.Часть гарнизона ВСУ в южной части пгт Великая Новоселка на западе ДНР попала в полное окружение. Шансов у них выйти нет. Они полностью отрезаны от основной части гарнизона, — Владимир Рогов.Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Казани, Нижнекамска, Самары и Уфы, — Росавиация. Ограничения также вводились в аэропортах Пензы, Саратова и Ульяновска, а, кроме того, в московских аэропортах, однако уже были сняты.О других успехах ВС РФ - в материале Четыре танка, два склада и более 390 солдат ВСУ: Алехин рассказал о потерях врага в Курской области на сайте Украина.ру.

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новости, россия, андрей марочко, украина, черниговская область, владимир рогов, геннадий алехин, вооруженные силы украины, росавиация